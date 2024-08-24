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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Зюйдтироль
2:2
Второй тайм: 83'
Салернитана
0'
7' Желтая карточка
Казираги Даниэль
1:0
28' Пенальти
Казираги Даниэль
30' Желтая карточка
Велтхёйс Тейс
1:1
36' Гол
Тонгья Франко
2:1
42' Гол
Молина Сальваторе
2:2
61' Гол
Браф Джейден

Ход матча

7'
Казираги Даниэль
 
28'
Казираги Даниэль
1:0
30'
 
Велтхёйс Тейс
36'
1:1
Тонгья Франко
42'
Молина Сальваторе
2:1
46'
 
Браф Джейден
Валенсия Диего
46'
 
Верде Даниэле
Каллон Яя
56'
 
Сориано Роберто
Тельо Андрес
61'
2:2
Браф Джейден
62'
Silvio Merkaj
Одогву Рафаэль
 
62'
Куртич Ясмин
Прашелик Матеуш
 
63'
Тайт Фабиан
Малламо Алессандро
 
76'
Ровер Маттео
Казираги Даниэль
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Салернитана
4.80
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3.45
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6.20
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Все Коэффициенты
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
23
Чеппители
Лука
5
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
24
Simone
Davi
4
Арригони
Томмазо
99
Прашелик
Матеуш
8
Малламо
Алессандро
17
Казираги
Даниэль
90
Одогву
Рафаэль
55
Сепе
Луиджи
5
Данилюк
Флавиус
15
Бронн
Дилан
4
Велтхёйс
Тейс
17
Lilian
Njoh
70
Тельо
Андрес
73
Аматуччи
Лоренцо
25
Маджоре
Джулио
11
Каллон
Яя
9
Сими
Нванкво
7
Тонгья
Франко
Зюйдтироль
3-4-2-1
Салернитана
4-3-3

История личных встреч

Зюйдтироль
Салернитана

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 1 (1) 0.5
Молина Сальваторе 1 0.5
Ровер Маттео 1 0.5
Малламо Алессандро 1 0.5
Тайт Фабиан 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браф Джейден 1 0.5
Тонгья Франко 1 0.5
Данилюк Флавиус 1 0.5
Аматуччи Лоренцо 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казираги Даниэль 1 0
Джорджини Андреа 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Велтхёйс Тейс 1 0
Каллон Яя 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Зюйдтироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Зюйдтироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0
Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2
Салернитана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1
Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3

Результаты матчей

Зюйдтироль
Салернитана

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Пиза
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Брешия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Салернитана
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Модена
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Фрозиноне
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сампдория
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Специя
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Реджана
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Каррарезе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кремонезе
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Читтаделла
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Палермо
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бари
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Брешия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Зюйдтироль
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Салернитана
 2:2 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чезена
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фрозиноне
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Сампдория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кремонезе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Специя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Каррарезе
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Читтаделла
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Палермо
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сампдория
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Салернитана
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Фрозиноне
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Специя
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сассуоло
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Каррарезе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Читтаделла
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Зюйдтироль
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брешия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пиза
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кремонезе
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Чезена
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Палермо
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 1 (1)
Модена Мендеш Педру 1
Сампдория Кода Массимо 1
Весь список

Топ нарушителей
Модена Палумбо Антонио 2
Модена Глиоцци Этторе 2
Чезена Курто Марко 2
Сампдория Иоанну Николас 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • 46'
    Валенсия Диего уходит с поля. Джейден Брааф выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Зюйдтироль.
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    Ничья
    Салернитана
    4.80
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    6.20
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