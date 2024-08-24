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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Зюйдтироль
3:2
Конец матча
Салернитана
0'
7' Желтая карточка
Казираги Даниэль
1:0
28' Пенальти
Казираги Даниэль
30' Желтая карточка
Велтхёйс Тейс
1:1
36' Гол
Тонгья Франко
2:1
42' Гол
Молина Сальваторе
2:2
61' Гол
Браф Джейден
3:2
90' Гол
Ровер Маттео
90'+8

Ход матча

7'
Казираги Даниэль
 
28'
Казираги Даниэль
1:0
30'
 
Велтхёйс Тейс
36'
1:1
Тонгья Франко
42'
Молина Сальваторе
2:1
46'
 
Браф Джейден
Валенсия Диего
46'
 
Верде Даниэле
Каллон Яя
56'
 
Сориано Роберто
Тельо Андрес
61'
2:2
Браф Джейден
(Сими Нванкво)
62'
Куртич Ясмин
Прашелик Матеуш
 
63'
Silvio Merkaj
Одогву Рафаэль
 
63'
Тайт Фабиан
Малламо Алессандро
 
76'
Ровер Маттео
Казираги Даниэль
 
86'
Federico Davi
Молина Сальваторе
 
86'
 
Джентиле Давиде
Данилюк Флавиус
90'
 
Ди Вико Рокко
Тонгья Франко
90'
Ровер Маттео
(Тайт Фабиан)
3:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 372 Количество передач 566
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
23
Чеппители
Лука
5
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
24
Simone
Davi
4
Арригони
Томмазо
99
Прашелик
Матеуш
8
Малламо
Алессандро
17
Казираги
Даниэль
90
Одогву
Рафаэль
55
Сепе
Луиджи
5
Данилюк
Флавиус
15
Бронн
Дилан
4
Велтхёйс
Тейс
17
Lilian
Njoh
70
Тельо
Андрес
73
Аматуччи
Лоренцо
14
Валенсия
Диего
11
Каллон
Яя
9
Сими
Нванкво
7
Тонгья
Франко
Зюйдтироль
3-4-2-1
Салернитана
4-3-3

История личных встреч

Зюйдтироль
Салернитана

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 2 1
Казираги Даниэль 1 (1) 0.5
Молина Сальваторе 1 0.5
Малламо Алессандро 1 0.5
Тайт Фабиан 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браф Джейден 1 0.5
Тонгья Франко 1 0.5
Данилюк Флавиус 1 0.5
Сими Нванкво 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казираги Даниэль 1 0
Джорджини Андреа 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Велтхёйс Тейс 1 0
Каллон Яя 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Зюйдтироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Зюйдтироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0
Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2
Салернитана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1
Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3

Результаты матчей

Зюйдтироль
Салернитана

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Реджана
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Сассуоло
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Модена
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Салернитана
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Фрозиноне
 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Сампдория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Бари
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Реджана Вергара Антонио 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Сампдория Романьоли Симоне 2
Весь список
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    • 46'
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