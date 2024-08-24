Тур: 2. Стадион: Марко Друсо.
3:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаКазираги Даниэль
1:0
28' ПенальтиКазираги Даниэль
30' Желтая карточкаВелтхёйс Тейс
1:1
36' ГолТонгья Франко
2:1
42' ГолМолина Сальваторе
2:2
61' ГолБраф Джейден
3:2
90' ГолРовер Маттео
90'+8
Ход матча
28'
1:0
30'
36'
1:1
42'
61'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
372 Количество передач 566
-
40 Владение мячом, % 60
24
Simone
Davi
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
17
Lilian
Njoh
70
Тельо
Андрес
11
Каллон
Яя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
21 Тайт ФабианНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
-
17 Lilian NjohЗащитник
-
70 Тельо АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Браф ДжейденНападающий
-
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
История личных встреч
Зюйдтироль
Салернитана
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|2
|1
|Казираги Даниэль
|1 (1)
|0.5
|Молина Сальваторе
|1
|0.5
|Малламо Алессандро
|1
|0.5
|Тайт Фабиан
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браф Джейден
|1
|0.5
|Тонгья Франко
|1
|0.5
|Данилюк Флавиус
|1
|0.5
|Сими Нванкво
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Джорджини Андреа
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тельо Андрес
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Велтхёйс Тейс
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Зюйдтироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Зюйдтироль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0
Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2
Салернитана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1
Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3
Результаты матчей
Зюйдтироль
Салернитана
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Реджана
|Вергара Антонио
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Модена
|Палумбо Антонио
|1 (2)
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|1 (1)
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 1
|Каррарезе
|Ильянес Джулиан
|1 1
|Реджана
|Чигарини Лука
|2
|Сампдория
|Романьоли Симоне
|2