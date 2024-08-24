  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Сампдория
0:1
Конец матча
Реджана
0'
36' Желтая карточка
Гондо Седрик
41' Желтая карточка
Романьоли Симоне
44' Желтая карточка
Matteo Maggio
82' Желтая карточка
Бенедетти Леонардо
84' Желтая карточка
Видо Лука
0:1
84' Гол
Вергара Антонио
88' Желтая карточка
Чигарини Лука
90'+8

Ход матча

36'
 
Гондо Седрик
41'
Романьоли Симоне
 
44'
 
Matteo Maggio
46'
Висмара Паоло
Гидотти Симоне
 
64'
Депаоли Фабио
Simone Giordano
 
64'
Бенедетти Леонардо
Акинсанмиро Эбенезер
 
64'
 
Lorenzo Ignacchiti
Matteo Maggio
70'
 
Чигарини Лука
Портанова Маноло
71'
 
Видо Лука
Гондо Седрик
79'
Секулов Никола
Беллемо Алессандро
 
80'
Виейра Ронни
Тутино Дженнаро
 
82'
Бенедетти Леонардо
 
83'
 
Сампиризи Марио
Серсанти Алессандро
84'
 
Видо Лука
84'
0:1
Вергара Антонио
(Видо Лука)
88'
 
Чигарини Лука

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 412 Количество передач 359
  • 54 Владение мячом, % 46
22
Гидотти
Симоне
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
31
Stipe
Vulikic
18
Венути
Лоренцо
15
Акинсанмиро
Эбенезер
28
Йепес
Жерар
7
Беллемо
Алессандро
21
Simone
Giordano
9
Кода
Массимо
10
Тутино
Дженнаро
22
Барди
Франческо
15
Фьямоцци
Риккардо
13
Мерони
Андреа
4
Родзио
Паоло
17
Либутти
Лоренцо
90
Портанова
Маноло
16
Рейнхарт
Тобиас
5
Серсанти
Алессандро
30
Вергара
Антонио
11
Гондо
Седрик
27
Matteo
Maggio
Сампдория
3-5-2
Реджана
4-3-3

История личных встреч

Сампдория
Реджана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:0
СB
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 1 0.5
Венути Лоренцо 1 0.5
Депаоли Фабио 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергара Антонио 2 1
Рейнхарт Тобиас 1 0.5
Видо Лука 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романьоли Симоне 2 0
Иоанну Николас 0 1
Бенедетти Леонардо 1 0
Stipe Vulikic 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 2 0
Родзио Паоло 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Видо Лука 1 0
Гондо Седрик 1 0
Оквонкво Орджи 1 0
Matteo Maggio 1 0
Lorenzo Ignacchiti 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реджана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сампдория
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реджана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Реджана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2
Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2
Реджана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1
Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0

Результаты матчей

Сампдория
Реджана

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Реджана
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Сассуоло
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Модена
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Салернитана
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Фрозиноне
 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Сампдория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Бари
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Реджана Вергара Антонио 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Сампдория Романьоли Симоне 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Маттео Маджио получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Гондо Седрик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сампдория 0:1 Реджана онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный