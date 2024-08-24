Тур: 2. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
36' Желтая карточкаГондо Седрик
41' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
44' Желтая карточкаMatteo Maggio
82' Желтая карточкаБенедетти Леонардо
84' Желтая карточкаВидо Лука
0:1
84' ГолВергара Антонио
88' Желтая карточкаЧигарини Лука
90'+8
Ход матча
36'
41'
44'
84'
84'
0:1
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
412 Количество передач 359
-
54 Владение мячом, % 46
28
Йепес
Жерар
11
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Нахуну ЯнисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Видо ЛукаНападающий
-
-
-
-
29 Oliver Urso
-
99 Alex Sposito
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Сампдория
Реджана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|1
|0.5
|Венути Лоренцо
|1
|0.5
|Депаоли Фабио
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергара Антонио
|2
|1
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.5
|Видо Лука
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|0
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Stipe Vulikic
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|2
|0
|Родзио Паоло
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Оквонкво Орджи
|1
|0
|Matteo Maggio
|1
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реджана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сампдория
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реджана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Реджана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2
Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2
Реджана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1
Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0
Результаты матчей
Сампдория
Реджана
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Реджана
|Вергара Антонио
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Модена
|Палумбо Антонио
|1 (2)
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|1 (1)
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 1
|Каррарезе
|Ильянес Джулиан
|1 1
|Реджана
|Чигарини Лука
|2
|Сампдория
|Романьоли Симоне
|2