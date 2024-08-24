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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Кёльн
2:0
Первый тайм: 43'
Айнтрахт Бр
0'
1:0
26' Гол
Хюберс Тимо
29' Желтая карточка
Тилманн Ян
30' Желтая карточка
Даниэль Шернинг
2:0
34' Гол
Любичич Деян

Ход матча

26'
Хюберс Тимо
(Майна Линтон)
1:0
29'
Тилманн Ян
 
30'
 
Даниэль Шернинг
34'
Любичич Деян
(Майна Линтон)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Айнтрахт Бр
1.48
8.50
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6.26
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Все Коэффициенты
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
24
Julian
Pauli
17
Пакарада
Леарт
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
42
Доунс
Дамион
19
Лемперте
Тим
1
Грилль
Леннарт
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
4
Николау
Яннис
18
Риттмюллер
Марвин
27
Кёлер
Свен
22
Фабио
Ди-Мичели
10
Ул-Шик
Валид
7
Кауфманн
Фабио
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
Кёльн
4-1-2-1-2
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Кёльн
Айнтрахт Бр

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
2:2
Б2
2:2
Б2
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хюберс Тимо 1 0.33
Майна Линтон 1 0.33
Гусенбашич Денис 1 0.33
Пакарада Леарт 0 0
Любичич Деян 0 0
Лемперте Тим 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элерс Кевин 1 0.33
Филипп Райан 1 0.33
Кёлер Свен 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайнц Доминик 1 0
Лемперте Тим 1 0
Мартель Эрик 1 0
Julian Pauli 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипп Райан 1 0
Ул-Шик Валид 1 0

Результаты матчей

Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Кёльн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3
Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1
Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0

Результаты матчей

Кёльн
Айнтрахт Бр

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Герта
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Кёльн
 2:0 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
12.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
13.
Ян
 3 1 0 2 1 - 4 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 0:2 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Кёльн
 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 0:2 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ганновер 96
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кёльн
 2:0 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Айнтрахт Бр
 0:2 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Эльвeрсберг Асллани Фисник 2 (2)
Падерборн Бильбия Филип 2 (1)
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Пройссен Мюнстер Лоренц Марк 2
Весь список
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Кёльн
Ничья
Айнтрахт Бр
1.48
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