  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 49500
Кёльн
5:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
26' Гол
Хюберс Тимо
29' Желтая карточка
Тилманн Ян
30' Желтая карточка
Даниэль Шернинг
2:0
34' Гол
Любичич Деян
3:0
58' Гол
Лемперте Тим
4:0
61' Гол
Любичич Деян
77' Желтая карточка
Вальдшмидт Лука
86' Желтая карточка
Тауэр Никлас
5:0
88' Гол
Вальдшмидт Лука
90'+4

Ход матча

26'
Хюберс Тимо
(Майна Линтон)
1:0
29'
Тилманн Ян
 
30'
 
Даниэль Шернинг
34'
Любичич Деян
(Майна Линтон)
2:0
58'
Лемперте Тим
(Тилманн Ян)
3:0
59'
 
Сабо Левенте
Johan Gomez
59'
 
Белль-Белль Леон
Фабио Ди-Мичели
61'
Любичич Деян
(Лемперте Тим)
4:0
66'
 
Тауэр Никлас
Ул-Шик Валид
66'
Вальдшмидт Лука
Лемперте Тим
 
77'
Вальдшмидт Лука
 
77'
Адамян Саркис
Любичич Деян
 
85'
 
Рэбигер Сидни
Филипп Райан
85'
 
Элерс Кевин
Николау Яннис
86'
 
Тауэр Никлас
86'
Тиггес Штеффен
Доунс Дамион
 
86'
Олесен Матиас
Мартель Эрик
 
88'
Вальдшмидт Лука
(Гусенбашич Денис)
5:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 13 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 586 Количество передач 369
  • 29 Владение мячом, % 71
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
24
Julian
Pauli
17
Пакарада
Леарт
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
42
Доунс
Дамион
19
Лемперте
Тим
1
Грилль
Леннарт
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
4
Николау
Яннис
18
Риттмюллер
Марвин
27
Кёлер
Свен
22
Фабио
Ди-Мичели
10
Ул-Шик
Валид
7
Кауфманн
Фабио
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
Кёльн
4-1-2-1-2
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Кёльн
Айнтрахт Бр

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
2:2
Б2
2:2
Б2
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Деян 2 0.67
Хюберс Тимо 2 0.67
Майна Линтон 1 0.33
Лемперте Тим 1 0.33
Гусенбашич Денис 1 0.33
Вальдшмидт Лука 1 0.33
Пакарада Леарт 0 0
Тилманн Ян 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элерс Кевин 1 0.33
Филипп Райан 1 0.33
Кёлер Свен 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайнц Доминик 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Тилманн Ян 1 0
Лемперте Тим 1 0
Мартель Эрик 1 0
Julian Pauli 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипп Райан 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Ул-Шик Валид 1 0
Даниэль Шернинг 1 0

Результаты матчей

Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Кёльн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3
Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1
Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0

Результаты матчей

Кёльн
Айнтрахт Бр

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Кёльн
 3 1 1 1 8 - 4 4
9.
Герта
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
12.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
13.
Ян
 3 1 0 2 1 - 4 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ганновер 96
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Эльвeрсберг Асллани Фисник 2 (2)
Кёльн Любичич Деян 2 (1)
Падерборн Бильбия Филип 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Пройссен Мюнстер Лоренц Марк 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Тилманн Ян сделал результативную передачу.
    • 58'
      Г О О О О Л - Лемперте Тим бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кёльн 5:0 Айнтрахт Бр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный