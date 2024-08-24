Тур: 3. Стадион: Рейн Энерги. Зрители: 49500
5:0
Конец матча
0'
1:0
26' ГолХюберс Тимо
29' Желтая карточкаТилманн Ян
30' Желтая карточкаДаниэль Шернинг
2:0
34' ГолЛюбичич Деян
3:0
58' ГолЛемперте Тим
4:0
61' ГолЛюбичич Деян
77' Желтая карточкаВальдшмидт Лука
86' Желтая карточкаТауэр Никлас
5:0
88' ГолВальдшмидт Лука
90'+4
Ход матча
26'
1:0
29'
30'
34'
2:0
58'
3:0
61'
4:0
77'
86'
88'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
13 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
586 Количество передач 369
-
29 Владение мячом, % 71
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
24
Julian
Pauli
37
Майна
Линтон
42
Доунс
Дамион
19
Лемперте
Тим
27
Кёлер
Свен
10
Ул-Шик
Валид
44
Johan
Gomez
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кёлер СвенЗащитник
- Защитник
-
10 Ул-Шик ВалидПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сабо ЛевентеНападающий
-
15 Max Marie
-
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Кёльн
Айнтрахт Бр
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Деян
|2
|0.67
|Хюберс Тимо
|2
|0.67
|Майна Линтон
|1
|0.33
|Лемперте Тим
|1
|0.33
|Гусенбашич Денис
|1
|0.33
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.33
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элерс Кевин
|1
|0.33
|Филипп Райан
|1
|0.33
|Кёлер Свен
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Julian Pauli
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипп Райан
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
|Ул-Шик Валид
|1
|0
|Даниэль Шернинг
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Кёльн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3
Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1
Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0
Результаты матчей
Кёльн
Айнтрахт Бр
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|2 (2)
|Кёльн
|Любичич Деян
|2 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|2 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|2
|Пройссен Мюнстер
|Лоренц Марк
|2