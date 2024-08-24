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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Сассуоло
1:0
Первый тайм: 41'
Чезена
0'
10' Желтая карточка
Курто Марко
1:0
34' Гол
Антист Жанис
36' Желтая карточка
Одентал Кас

Ход матча

10'
 
Курто Марко
34'
Антист Жанис
(Мулаттьери Самуэле)
1:0
36'
Одентал Кас
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Чезена
3.55
3.70
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8.00
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Все Коэффициенты
12
Саталино
Джакомо
17
Пас
Йеферсон
26
Одентал
Кас
19
Романья
Филиппо
3
Дойг
Джош
55
Куми
Джастин
11
Болока
Даниэль
29
Калигара
Фабрицио
28
Антист
Жанис
72
Байрами
Недим
9
Мулаттьери
Самуэле
1
Писсери
Маттео
3
Курто
Марко
15
Andrea
Ciofi
24
Мангравити
Массимилиано
11
Сисей
Йозеф
14
Tommaso
Berti
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
7
Доннарумма
Даниэле
10
Каргбо
Аугустус
9
Cristian
Shpendi
Сассуоло
4-3-2-1
Чезена
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Чезена

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

К
1:2
СA
2:3
СA
1:1
СB
5:0
СB
0:3
СB
0:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
57

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 1 0.5
Болока Даниэль 0 0
Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 2 (1) 1
Tommaso Berti 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романья Филиппо 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Одентал Кас 1 0
Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курто Марко 2 0
Писсери Маттео 1 0
Кало Джакомо 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0
Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0
Чезена
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4
Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0 Чезена - Пинето 2:0 Сестри Леванте - Чезена 1:3 Чезена - Ареццо 1:0 Римини - Чезена 0:2

Результаты матчей

Сассуоло
Чезена

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Чезена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Пиза
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Брешия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Салернитана
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Модена
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Фрозиноне
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сампдория
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Специя
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Реджана
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Каррарезе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кремонезе
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Читтаделла
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Палермо
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бари
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Брешия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Зюйдтироль
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Салернитана
 2:2 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чезена
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фрозиноне
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Сампдория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кремонезе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Специя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Каррарезе
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Читтаделла
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Палермо
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сампдория
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Салернитана
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Фрозиноне
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Специя
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сассуоло
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Каррарезе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Читтаделла
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Зюйдтироль
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брешия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пиза
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кремонезе
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Чезена
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Палермо
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 1 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 1 (1)
Модена Мендеш Педру 1
Весь список

Топ нарушителей
Модена Палумбо Антонио 2
Модена Глиоцци Этторе 2
Чезена Курто Марко 2
Сассуоло Одентал Кас 2
Сампдория Иоанну Николас 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Чезена
3.55
3.70
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8.00
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