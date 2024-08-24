  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Сассуоло
2:1
Конец матча
Чезена
0'
10' Желтая карточка
Курто Марко
1:0
34' Гол
Антист Жанис
36' Желтая карточка
Одентал Кас
1:1
53' Гол
Курто Марко
2:1
65' Гол
Flavio Russo
74' Желтая карточка
Антист Жанис
80' Желтая карточка
Tommaso Berti
90' Желтая карточка
Болока Даниэль
90'+7

Ход матча

10'
 
Курто Марко
34'
Антист Жанис
(Мулаттьери Самуэле)
1:0
36'
Одентал Кас
 
46'
Ловато Маттео
Пас Йеферсон
 
53'
1:1
Курто Марко
(Доннарумма Даниэле)
59'
Flavio Russo
Байрами Недим
 
65'
Flavio Russo
(Антист Жанис)
2:1
72'
 
Emanuele Adamo
Сисей Йозеф
72'
 
Антонуччи Мирко
Кало Джакомо
74'
Антист Жанис
 
78'
Обьянг Педро
Калигара Фабрицио
 
79'
Миссори Филиппо
Антист Жанис
 
79'
 
Matteo Piacentini
Курто Марко
80'
 
Tommaso Berti
84'
Липани Лука
Куми Джастин
 
85'
 
Селия Раффаэле
Доннарумма Даниэле
85'
 
Matteo Francesconi
Tommaso Berti
90'
Болока Даниэль
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 350 Количество передач 589
  • 36 Владение мячом, % 64
12
Саталино
Джакомо
17
Пас
Йеферсон
26
Одентал
Кас
19
Романья
Филиппо
3
Дойг
Джош
55
Куми
Джастин
11
Болока
Даниэль
29
Калигара
Фабрицио
28
Антист
Жанис
72
Байрами
Недим
9
Мулаттьери
Самуэле
1
Писсери
Маттео
3
Курто
Марко
15
Andrea
Ciofi
24
Мангравити
Массимилиано
11
Сисей
Йозеф
14
Tommaso
Berti
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
7
Доннарумма
Даниэле
10
Каргбо
Аугустус
9
Cristian
Shpendi
Сассуоло
4-3-2-1
Чезена
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Чезена

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

К
1:2
СA
2:3
СA
1:1
СB
5:0
СB
0:3
СB
0:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
57

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 1 0.5
Антист Жанис 1 0.5
Flavio Russo 1 0.5
Болока Даниэль 0 0
Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 2 (1) 1
Курто Марко 1 0.5
Доннарумма Даниэле 0 0
Tommaso Berti 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одентал Кас 2 0
Романья Филиппо 1 0
Болока Даниэль 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Антист Жанис 1 0
Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курто Марко 2 0
Писсери Маттео 1 0
Кало Джакомо 1 0
Tommaso Berti 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0
Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0
Чезена
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4
Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0 Чезена - Пинето 2:0 Сестри Леванте - Чезена 1:3 Чезена - Ареццо 1:0 Римини - Чезена 0:2

Результаты матчей

Сассуоло
Чезена

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Чезена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Реджана
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Сассуоло
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Модена
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Салернитана
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Фрозиноне
 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Сампдория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Бари
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Реджана Вергара Антонио 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Сампдория Романьоли Симоне 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Одентал Кас получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Мулаттьери Самуэле сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Антист Жанис бьет в цель!
    • 10'
      Курто Марко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сассуоло 2:1 Чезена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный