Тур: 2. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
10' Желтая карточкаКурто Марко
1:0
34' ГолАнтист Жанис
36' Желтая карточкаОдентал Кас
1:1
53' ГолКурто Марко
2:1
65' ГолFlavio Russo
74' Желтая карточкаАнтист Жанис
80' Желтая карточкаTommaso Berti
90' Желтая карточкаБолока Даниэль
90'+7
Ход матча
10'
34'
36'
53'
65'
2:1
74'
80'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
350 Количество передач 589
-
36 Владение мячом, % 64
17
Пас
Йеферсон
26
Одентал
Кас
55
Куми
Джастин
28
Антист
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Куми ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
91 Flavio Russo
-
21 Kevin Leone
-
92 Kevin Bruno
-
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Сассуоло
Чезена
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Среднее время на гол
45
38
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
57
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0.5
|Антист Жанис
|1
|0.5
|Flavio Russo
|1
|0.5
|Болока Даниэль
|0
|0
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|2 (1)
|1
|Курто Марко
|1
|0.5
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|Tommaso Berti
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одентал Кас
|2
|0
|Романья Филиппо
|1
|0
|Болока Даниэль
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Антист Жанис
|1
|0
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курто Марко
|2
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Кало Джакомо
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0
Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0
Чезена
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4
Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0 Чезена - Пинето 2:0 Сестри Леванте - Чезена 1:3 Чезена - Ареццо 1:0 Римини - Чезена 0:2
Результаты матчей
Сассуоло
Чезена
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Чезена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Реджана
|Вергара Антонио
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Модена
|Палумбо Антонио
|1 (2)
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|1 (1)
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 1
|Каррарезе
|Ильянес Джулиан
|1 1
|Реджана
|Чигарини Лука
|2
|Сампдория
|Романьоли Симоне
|2