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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Брешия
0:0
Первый тайм: 43'
Читтаделла
0'
27' Желтая карточка
Анжели Маттео
33' Желтая карточка
Паван Никола

Ход матча

27'
 
Анжели Маттео
33'
 
Паван Никола

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Читтаделла
2.55
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3.65
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3.80
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Все Коэффициенты
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
23
Галацци
Николас
25
Бизоли
Димитри
6
Веррет
Маттиас
26
Бертаньоли
Массимо
29
Боррелли
Дженнаро
27
Олзер
Джакомо
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
32
Машанджело
Эдоардо
8
Francesco
Amatucci
5
Federico
Casolari
23
Бранка
Симоне
16
Вита
Алессио
21
Рабби
Симоне
11
Дезогус
Якопо
Брешия
4-4-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Брешия
Читтаделла

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СB
2:0
СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:3
СB
3:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:0
К
1:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.8

Среднее время на гол

79
112

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.3
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

69
96

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 1 0.5
Дикманн Лоренцо 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рабби Симоне 1 0.5
Вита Алессио 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикманн Лоренцо 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Francesco Amatucci 1 0
Federico Casolari 1 0
Andrea Cecchetto 1 0

Результаты матчей

Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0
Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3
Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2

Результаты матчей

Брешия
Читтаделла

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брешия
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Пиза
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Брешия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Салернитана
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Модена
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Фрозиноне
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сампдория
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Специя
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Реджана
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Каррарезе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кремонезе
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Читтаделла
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Палермо
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бари
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Брешия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Зюйдтироль
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Салернитана
 2:2 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чезена
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фрозиноне
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Сампдория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кремонезе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Специя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Каррарезе
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Читтаделла
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Палермо
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сампдория
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Салернитана
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Фрозиноне
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Специя
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сассуоло
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Каррарезе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Читтаделла
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Зюйдтироль
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брешия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пиза
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кремонезе
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Чезена
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Палермо
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 1 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 1 (1)
Модена Мендеш Педру 1
Весь список

Топ нарушителей
Модена Палумбо Антонио 2
Модена Глиоцци Этторе 2
Чезена Курто Марко 2
Сассуоло Одентал Кас 2
Сампдория Иоанну Николас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Паван Никола получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Анжели Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Брешия.
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