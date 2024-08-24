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  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Брешия
0:1
Конец матча
Читтаделла
0'
27' Желтая карточка
Анжели Маттео
34' Желтая карточка
Паван Никола
45' Желтая карточка
Адорни Давиде
45' Желтая карточка
Бизоли Димитри
58' Вторая желтая карточка
Паван Никола
0:1
64' Гол
Кариссони Лоренцо
80' Желтая карточка
Кастари Элхан
90'+9

Ход матча

27'
 
Анжели Маттео
34'
 
Паван Никола
45'
Адорни Давиде
 
45'
Бизоли Димитри
 
46'
Бесаджо Микеле
Бертаньоли Массимо
 
58'
 
Паван Никола
62'
 
Сальви Алессандро
Дезогус Якопо
62'
 
Соттини Эдоардо
Машанджело Эдоардо
64'
0:1
Кариссони Лоренцо
65'
Ante Matej Juric
Галацци Николас
 
71'
Бьярнасон Биркир
Олзер Джакомо
 
71'
Коррадо Никколо
Боррелли Дженнаро
 
75'
 
Mario Ravasio
Рабби Симоне
80'
 
Кастари Элхан
84'
Бьянки Флавио
Дикманн Лоренцо
 
88'
 
Д'Алессио Франческо
Бранка Симоне

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 424 Количество передач 303
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
23
Галацци
Николас
25
Бизоли
Димитри
6
Веррет
Маттиас
26
Бертаньоли
Массимо
29
Боррелли
Дженнаро
27
Олзер
Джакомо
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
32
Машанджело
Эдоардо
8
Francesco
Amatucci
5
Federico
Casolari
23
Бранка
Симоне
16
Вита
Алессио
21
Рабби
Симоне
11
Дезогус
Якопо
Брешия
4-4-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Брешия
Читтаделла

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СB
2:0
СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:3
СB
3:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:0
К
1:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.8

Среднее время на гол

79
112

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.3
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

69
96

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 1 0.5
Дикманн Лоренцо 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кариссони Лоренцо 1 0.5
Рабби Симоне 1 0.5
Вита Алессио 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 1 0
Адорни Давиде 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паван Никола 1 1
Бранка Симоне 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Кастари Элхан 1 0
Анжели Маттео 1 0
Francesco Amatucci 1 0
Federico Casolari 1 0
Andrea Cecchetto 1 0

Результаты матчей

Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0
Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3
Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2

Результаты матчей

Брешия
Читтаделла

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Брешия
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Реджана
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Сассуоло
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Модена
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Салернитана
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Фрозиноне
 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Сампдория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Бари
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Реджана Вергара Антонио 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Сампдория Романьоли Симоне 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Бизоли Димитри получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Паван Никола получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Анжели Маттео получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брешия 0:1 Читтаделла онлайн

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