Тур: 2. Стадион: Марио Ригамонти.
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаАнжели Маттео
34' Желтая карточкаПаван Никола
45' Желтая карточкаАдорни Давиде
45' Желтая карточкаБизоли Димитри
58' Вторая желтая карточкаПаван Никола
0:1
64' ГолКариссони Лоренцо
80' Желтая карточкаКастари Элхан
90'+9
Ход матча
27'
34'
45'
45'
58'
64'
80'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
424 Количество передач 303
-
58 Владение мячом, % 42
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
21
Рабби
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Zylyf Muca
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
21 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Akim Djibril
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Брешия
Читтаделла
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
30 матчей
33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.8
Среднее время на гол
79
112
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.3
0.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
69
96
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адорни Давиде
|1
|0.5
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.5
|Рабби Симоне
|1
|0.5
|Вита Алессио
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паван Никола
|1
|1
|Бранка Симоне
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Анжели Маттео
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
|Federico Casolari
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0
Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3
Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2
Результаты матчей
Брешия
Читтаделла
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Брешия
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Реджана
|Вергара Антонио
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Модена
|Палумбо Антонио
|1 (2)
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|1 (1)
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 1
|Каррарезе
|Ильянес Джулиан
|1 1
|Реджана
|Чигарини Лука
|2
|Сампдория
|Романьоли Симоне
|2