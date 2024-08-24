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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 41'
Каррарезе
0'
11' Желтая карточка
Пикель Шарль
23' Желтая карточка
Капецци Леонардо
26' Желтая карточка
Ильянес Джулиан

Ход матча

11'
Пикель Шарль
 
23'
 
Капецци Леонардо
26'
 
Ильянес Джулиан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Каррарезе
1.85
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5.70
6.00
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Все Коэффициенты
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
4
Барбьери
Томмазо
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
27
Вандепутте
Яри
17
Серникола
Леонардо
90
Бонаццоли
Федерико
9
Де
Лука
Мануэль
1
Блеве
Марко
21
Копполаро
Мауро
4
Ильянес
Джулиан
3
Marco
Imperiale
72
Simone
Zanon
82
Капецци
Леонардо
18
Nicolas
Schiavi
11
Чиккони
Мануэль
10
Панико
Джузеппе
32
Финотто
Маттиа
17
Цуэлли
Эмануэле
Кремонезе
3-5-1-1
Каррарезе
3-4-3

История личных встреч

Кремонезе
Каррарезе

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛП
3:3
ЛП
0:1
ППД
1:0
ППД
2:2
СCB
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Schiavi 1 0.5

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Барбьери Томмазо 1 0
Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капецци Леонардо 1 0
Ильянес Джулиан 1 0
Riccardo Palmieri 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Каррарезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Кремонезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каррарезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Кремонезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каррарезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2
Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1
Каррарезе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0
Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0 Реканатезе - Каррарезе 4:1 Каррарезе - Перуджа 1:0 СПАЛ - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Пескара - Каррарезе 2:2

Результаты матчей

Кремонезе
Каррарезе

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Каррарезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Пиза
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Брешия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Салернитана
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Модена
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Фрозиноне
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сампдория
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Специя
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Реджана
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Каррарезе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кремонезе
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Читтаделла
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Палермо
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бари
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Брешия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Зюйдтироль
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Салернитана
 2:2 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чезена
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фрозиноне
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Сампдория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кремонезе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Специя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Каррарезе
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Читтаделла
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Палермо
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сампдория
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Салернитана
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Фрозиноне
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Специя
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сассуоло
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Каррарезе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Читтаделла
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Зюйдтироль
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брешия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пиза
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кремонезе
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Чезена
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Палермо
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 1 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 1 (1)
Модена Мендеш Педру 1
Весь список

Топ нарушителей
Модена Палумбо Антонио 2
Модена Глиоцци Этторе 2
Чезена Курто Марко 2
Сассуоло Одентал Кас 2
Сампдория Иоанну Николас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Ильянес Джулиан получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Капецци Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Пикель Шарль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Кремонезе.
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Кремонезе
Ничья
Каррарезе
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