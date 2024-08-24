  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Пиза
1:0
Первый тайм: 43'
Палермо
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Неделчару Ионуц
4' Желтая карточка
Пьероцци Никколо

Ход матча

4'
Неделчару Ионуц
1:0
4'
 
Пьероцци Никколо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Палермо
2.57
4.40
Реклама, bettery.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
47
Шемпер
Адриан
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
94
Джованни
Бонфанти
15
Туре
Идрисса
36
Пиччинини
Габриэле
6
Марин
Мариус
20
Беруатто
Пьетро
37
Лерис
Мехди
32
Морео
Стефано
11
Трамони
Маттео
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
43
Николау
Димитрис
27
Пьероцци
Никколо
28
Блен
Алексис
30
Шарич
Дарио
10
Раноккья
Филиппо
11
Инсинье
Роберто
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
Пиза
3-4-3
Палермо
4-3-2-1

История личных встреч

Пиза
Палермо

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
4:3
СB
3:2
СB
1:1
СB
3:3
ТМК
5:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
2.5

Среднее время на гол

27
36

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

3.2
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

28
50

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Идрисса 1 0.5
Канестрелли Симоне 1 0.5
Трамони Маттео 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морео Стефано 1 0
Марин Мариус 1 0
Джованни Бонфанти 1 0
Евшенак Жан 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франческо Федерико 1 0
Пьероцци Никколо 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Пиза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1
Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3
Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1
Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1

Результаты матчей

Пиза
Палермо

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пиза
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Пиза
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Брешия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Салернитана
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Модена
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Фрозиноне
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сампдория
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Специя
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Реджана
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Каррарезе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кремонезе
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Читтаделла
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Палермо
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бари
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Брешия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Зюйдтироль
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Салернитана
 2:2 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чезена
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фрозиноне
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Сампдория
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кремонезе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Специя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Каррарезе
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Читтаделла
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Палермо
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сампдория
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Салернитана
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Фрозиноне
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Специя
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сассуоло
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Каррарезе
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Читтаделла
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Зюйдтироль
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брешия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пиза
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кремонезе
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Чезена
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Палермо
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 1 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 1 (1)
Модена Мендеш Педру 1
Весь список

Топ нарушителей
Модена Палумбо Антонио 2
Модена Глиоцци Этторе 2
Чезена Курто Марко 2
Сассуоло Одентал Кас 2
Сампдория Иоанну Николас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Пьероцци Никколо получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Г О О О О Л - Неделчару Ионуц уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Палермо
2.57
4.40
Реклама, bettery.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пиза 1:0 Палермо онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Пиза
Палермо
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный