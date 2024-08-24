Тур: 2. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
1:0
4' Гол в свои воротаНеделчару Ионуц
4' Желтая карточкаПьероцци Никколо
51' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
53' Желтая карточкаТуре Идрисса
2:0
66' ГолДжованни Бонфанти
86' Желтая карточкаПеда Патрик
90'+8
Ход матча
4'
1:0
51'
53'
66'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
242 Количество передач 479
-
34 Владение мячом, % 66
15
Туре
Идрисса
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Блен АлексисПолузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
-
-
14 Aljosa Vasic
-
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
История личных встреч
Пиза
Палермо
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
3.33
2.5
Среднее время на гол
27
36
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
3.2
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
28
50
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Идрисса
|1
|0.5
|Канестрелли Симоне
|1
|0.5
|Джованни Бонфанти
|1
|0.5
|Трамони Маттео
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морео Стефано
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Джованни Бонфанти
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Пьероцци Никколо
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1
Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3
Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1
Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1
Результаты матчей
Пиза
Палермо
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Пиза
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Реджана
|Вергара Антонио
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Модена
|Палумбо Антонио
|1 (2)
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|1 (1)
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 1
|Каррарезе
|Ильянес Джулиан
|1 1
|Реджана
|Чигарини Лука
|2
|Сампдория
|Романьоли Симоне
|2