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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Пиза
2:0
Конец матча
Палермо
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Неделчару Ионуц
4' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
51' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
53' Желтая карточка
Туре Идрисса
2:0
66' Гол
Джованни Бонфанти
86' Желтая карточка
Педа Патрик
90'+8

Ход матча

4'
Неделчару Ионуц
1:0
4'
 
Пьероцци Никколо
46'
 
Aljosa Vasic
Инсинье Роберто
51'
Беруатто Пьетро
 
53'
Туре Идрисса
 
56'
Ангори Самуэле
Беруатто Пьетро
 
56'
Бонфанти Николас
Туре Идрисса
 
59'
 
Педа Патрик
Неделчару Ионуц
66'
Джованни Бонфанти
(Трамони Маттео)
2:0
68'
 
Анри Тома
Ди Франческо Федерико
68'
 
Гомес Клаудио
Шарич Дарио
71'
Хёйхольт Мальте
Трамони Маттео
 
71'
Калабрези Артуро
Лерис Мехди
 
77'
Виньято Эмануэль
Морео Стефано
 
83'
 
Лунн Кристоффер
Пьероцци Никколо
86'
 
Педа Патрик

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 242 Количество передач 479
  • 34 Владение мячом, % 66
47
Шемпер
Адриан
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
94
Джованни
Бонфанти
15
Туре
Идрисса
36
Пиччинини
Габриэле
6
Марин
Мариус
20
Беруатто
Пьетро
37
Лерис
Мехди
32
Морео
Стефано
11
Трамони
Маттео
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
43
Николау
Димитрис
27
Пьероцци
Никколо
28
Блен
Алексис
30
Шарич
Дарио
10
Раноккья
Филиппо
11
Инсинье
Роберто
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
Пиза
3-4-3
Палермо
4-3-2-1

История личных встреч

Пиза
Палермо

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
4:3
СB
3:2
СB
1:1
СB
3:3
ТМК
5:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
2.5

Среднее время на гол

27
36

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

3.2
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

28
50

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Идрисса 1 0.5
Канестрелли Симоне 1 0.5
Джованни Бонфанти 1 0.5
Трамони Маттео 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морео Стефано 1 0
Туре Идрисса 1 0
Марин Мариус 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Джованни Бонфанти 1 0
Евшенак Жан 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франческо Федерико 1 0
Пьероцци Никколо 1 0
Педа Патрик 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1
Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3
Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1
Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1

Результаты матчей

Пиза
Палермо

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Пиза
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Реджана
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Сассуоло
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Модена
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Салернитана
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Фрозиноне
 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Сампдория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Бари
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Палермо
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Реджана Вергара Антонио 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Сампдория Романьоли Симоне 2
Весь список
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Пьероцци Никколо получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Неделчару Ионуц уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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