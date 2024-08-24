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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Монца
0:0
Первый тайм: 27'
Дженоа
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 116
Монца 24.1% (28)
X 56% (65)
Дженоа 19.8% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монца
Ничья
Дженоа
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Пицциньякко
Семуэль
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Уоррен
32
Пессина
Маттео
14
Мальдини
Даниэль
47
Мота
Дани
37
Петанья
Андреа
95
Голлини
Пьерлуиджи
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
10
Мессиас
Жуниор
3
Кариколь
Аарон
9
Оливейра
Витор
19
Пинамонти
Андреа
Монца
3-4-2-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Монца
Дженоа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольякко Алессандро 1 0.5
Мессиас Жуниор 1 0.5

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джилардино Альберто 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Монца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2
Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0
Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0

Результаты матчей

Монца
Дженоа

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Монца
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Интер Милан
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Монца
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Дженоа
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Лечче
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Интер Милан
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Дженоа
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Монца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лечче
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Интер Милан
 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Монца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Дженоа
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лечче
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Daniel Mosquera 2
Аталанта Ретеги Матео 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • 26'
    Жуниор Мессиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 25'
    Контроль мяча: Монца: 56%, Дженоа: 44%.
  • 25'
    Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 25'
    Кальдирола Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 24'
    Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 24'
    Петанья Андреа выиграл воздушное противоборство у Бани Маттиа.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 19'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 18'
      Жуниор Мессиас не смог попасть в створ ударом издали
    • 18'
      Кальдирола Лука из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 17'
      Кирьякопулос Георгиос из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 16'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Монца: 59%, Дженоа: 41%.
    • 14'
      Биринделли Самуэле из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Контроль мяча: Монца: 56%, Дженоа: 44%.
    • 12'
      Мальдини Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Васкес Хоан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Игра остановлена из-за технических проблем.
    • 10'
      VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. Идет проверка VAR в отношении Монца.
    • 9'
      Жуниор Мессиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Бани Маттиа успешно блокирует удар.
    • 9'
      Мальдини Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Мота Дани выиграл воздушное противоборство у Васкес Хоан.
    • 7'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Мальдини Даниэль задерживает мяч рукой
    • 5'
      Бани Маттиа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Монца: 50%, Дженоа: 50%.
    • 5'
      Иццо Армандо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Иццо Армандо из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 4'
      Иццо Армандо из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Монца начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Монца 24.1% (28)
    X 56% (65)
    Дженоа 19.8% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Дженоа
    2.90
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    3.15
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    3.07
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монца 0:0 Дженоа онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:0 Дженоа

    Исход игры
    Монца
    23.9% (28)
    Ничья
    55.6% (65)
    Дженоа
    20.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.68% (31)
    Меньше
    72.32% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.4% (59)
    1:2 Дженоа
    13.7% (16)
    2:1 Монца
    12% (14)
    1:0 Монца
    10.3% (12)
    0:1 Дженоа
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
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    Монца
    Дженоа
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