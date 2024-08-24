Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Жуниор Мессиас нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монца

49' Кирьякопулос Георгиос из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

44' Бани Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Кариколь Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Рефери не любит споров - именно за это Иццо Армандо сейчас получил желтую

39' Кариколь Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Монца

37' Пинамонти Андреа не смог попасть в створ ударом издали

37' Удар от ворот произведет Дженоа

37' Бани Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Дженоа

31' Матч возобновлен

30' Жуниор Мессиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Жуниор Мессиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Кальдирола Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Мальдини Даниэль пробует нанести удар издали, но Пьерлуиджи Голлини держит все под контролем

20' Удар от ворот произведет Монца

20' Бадель Милан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Удар от ворот произведет Монца

18' Жуниор Мессиас не смог попасть в створ ударом издали

18' Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Биринделли Самуэле из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Мальдини Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена из-за технических проблем.

10' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. Идет проверка VAR в отношении Монца

9' Жуниор Мессиас ослабляет давление, выбив мяч.

7' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монца начинает с центра поля