Тур: 2. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
40' Желтая карточкаИццо Армандо
0:1
45' ГолПинамонти Андреа
59' Желтая карточкаДе Винтер Кони
90' Желтая карточкаТорсбю Мортен
90' Желтая карточкаМалиновский Руслан
90' Желтая карточкаМари Пабло
90'+9
Ход матча
40'
45'
59'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
652 Количество передач 289
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
47
Мота
Дани
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Мацца АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Форсон ОмариПолузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
-
21 Эхатор ДжеффНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Монца
Дженоа
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольякко Алессандро
|1
|0.5
|Пинамонти Андреа
|1
|0.5
|Мессиас Жуниор
|1
|0.5
|Сабелли Стефано
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|1
|0
|Кальдирола Лука
|1
|0
|Иццо Армандо
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джилардино Альберто
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Торсбю Мортен
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Де Винтер Кони
|1
|0
Результаты матчей
Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Монца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2
Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0
Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0
Результаты матчей
Монца
Дженоа
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Монца
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|2
|Парма
|Ман Деннис
|2
|Аталанта
|Брешианини Марко
|2
|Верона
|Daniel Mosquera
|2
|Аталанта
|Ретеги Матео
|2
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 1
|Фиорентина
|Понграчич Марин
|1 1
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|2
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Дженоа
|Джилардино Альберто
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 0:1 Дженоа
Исход игры
Монца
23.9% (28)
Ничья
55.6% (65)
Дженоа
20.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
27.68% (31)
Меньше
72.32% (81)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.4% (59)
1:2 Дженоа
13.7% (16)
2:1 Монца
12% (14)
1:0 Монца
10.3% (12)
0:1 Дженоа
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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