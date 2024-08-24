  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Монца
0:1
Конец матча
Дженоа
0'
40' Желтая карточка
Иццо Армандо
0:1
45' Гол
Пинамонти Андреа
59' Желтая карточка
Де Винтер Кони
90' Желтая карточка
Торсбю Мортен
90' Желтая карточка
Малиновский Руслан
90' Желтая карточка
Мари Пабло
90'+9

Ход матча

40'
Иццо Армандо
 
45'
 
Вольякко Алессандро
Бани Маттиа
45'
0:1
Пинамонти Андреа
(Сабелли Стефано)
59'
 
Де Винтер Кони
62'
 
Петанья Андреа
Бадель Милан
62'
 
Торсбю Мортен
Оливейра Витор
62'
Джурич Милан
Сабелли Стефано
 
62'
 
Малиновский Руслан
Дзаноли Алессандро
62'
Капрари Джанлука
Мальдини Даниэль
 
68'
 
Экубан Калеб
Пинамонти Андреа
75'
Виньято Самуэле
Мота Дани
 
75'
Гальярдини Роберто
Иццо Армандо
 
85'
Перейра Педру
Биринделли Самуэле
 
90'
 
Торсбю Мортен
90'
 
Малиновский Руслан
90'
Мари Пабло
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 652 Количество передач 289
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Монца 23.9% (28)
X 55.6% (65)
Дженоа 20.5% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Пицциньякко
Семуэль
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Уоррен
32
Пессина
Маттео
14
Мальдини
Даниэль
47
Мота
Дани
37
Петанья
Андреа
95
Голлини
Пьерлуиджи
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
10
Мессиас
Жуниор
3
Кариколь
Аарон
9
Оливейра
Витор
19
Пинамонти
Андреа
Монца
3-4-2-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Монца
Дженоа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольякко Алессандро 1 0.5
Пинамонти Андреа 1 0.5
Мессиас Жуниор 1 0.5
Сабелли Стефано 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Иццо Армандо 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джилардино Альберто 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Де Винтер Кони 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Монца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2
Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0
Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0

Результаты матчей

Монца
Дженоа

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Монца
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Лечче
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Daniel Mosquera 2
Аталанта Ретеги Матео 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Монца: 70%, Дженоа: 30%.
  • 99'
    Васкес Хоан из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Кирьякопулос Георгиос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Кальдирола Лука из команды Монца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 98'
    Кирьякопулос Георгиос из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 98'
    Жуниор Мессиас из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Контроль мяча: Монца: 64%, Дженоа: 36%.
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Сабелли Стефано сделал результативную передачу.
    • 52'
      ГОООООЛ - Пинамонти Андреа Дженоа забивает ударом головой
    • 52'
      Пессина Маттео из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Мальдини Даниэль из команды Монца в офсайде
    • 50'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 50'
      Контроль мяча: Монца: 66%, Дженоа: 34%.
    • 49'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монца.
    • 49'
      Кирьякопулос Георгиос из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Мальдини Даниэль из команды Монца разыграл угловой с правого угла.
    • 47'
      Кариколь Аарон из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Контроль мяча: Монца: 64%, Дженоа: 36%.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 46'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Бани Маттиа получил травму и заменен. Вольякко Алессандро выходит на поле.
    • 44'
      Пессина Маттео наказан за толчок Оливейра Витор
    • 44'
      Бани Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Бани Маттиа из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Де Винтер Кони наказан за толчок Иццо Армандо
    • 41'
      Кариколь Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Иццо Армандо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Монца: 63%, Дженоа: 37%.
    • 40'
      Кальдирола Лука из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Рефери не любит споров - именно за это Иццо Армандо сейчас получил желтую
    • 40'
      Де Винтер Кони наказан за толчок Иццо Армандо
    • 39'
      Кариколь Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Мари Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 37'
      Пинамонти Андреа не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 37'
      Бани Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Иццо Армандо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Контроль мяча: Монца: 59%, Дженоа: 41%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 34'
      Монца контролирует мяч.
    • 33'
      Бани Маттиа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Де Винтер Кони наказан за толчок Мальдини Даниэль
    • 32'
      Мари Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Жуниор Мессиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Жуниор Мессиас из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Бондо Уоррен пострадал.
    • 29'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 26'
      Жуниор Мессиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Монца: 56%, Дженоа: 44%.
    • 25'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Кальдирола Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Петанья Андреа выиграл воздушное противоборство у Бани Маттиа.
    • 23'
      Монца контролирует мяч.
    • 23'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Мальдини Даниэль пробует нанести удар издали, но Пьерлуиджи Голлини держит все под контролем
    • 21'
      Оливейра Витор наказан за толчок Иццо Армандо
    • 21'
      Контроль мяча: Монца: 52%, Дженоа: 48%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 20'
      Бадель Милан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Иццо Армандо наказан за толчок Оливейра Витор
    • 19'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 18'
      Жуниор Мессиас не смог попасть в створ ударом издали
    • 18'
      Кальдирола Лука из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 17'
      Кирьякопулос Георгиос из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Сабелли Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 16'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Монца: 59%, Дженоа: 41%.
    • 14'
      Биринделли Самуэле из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Контроль мяча: Монца: 56%, Дженоа: 44%.
    • 12'
      Мальдини Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Васкес Хоан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Игра остановлена из-за технических проблем.
    • 10'
      VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. Идет проверка VAR в отношении Монца.
    • 9'
      Жуниор Мессиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Бани Маттиа успешно блокирует удар.
    • 9'
      Мальдини Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Мота Дани выиграл воздушное противоборство у Васкес Хоан.
    • 7'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Мальдини Даниэль задерживает мяч рукой
    • 5'
      Бани Маттиа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Монца: 50%, Дженоа: 50%.
    • 5'
      Иццо Армандо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Иццо Армандо из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 4'
      Иццо Армандо из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Монца начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Монца 23.9% (28)
    X 55.6% (65)
    Дженоа 20.5% (24)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:1 Дженоа

    Исход игры
    Монца
    23.9% (28)
    Ничья
    55.6% (65)
    Дженоа
    20.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.68% (31)
    Меньше
    72.32% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.4% (59)
    1:2 Дженоа
    13.7% (16)
    2:1 Монца
    12% (14)
    1:0 Монца
    10.3% (12)
    0:1 Дженоа
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
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