После розыгрыша углового Чалханоглу навешивает в штрафную гостей - Фальконе на выходе смахивает мяч за боковую.

Угловой на правом фланге атаки заработали гости, однако сразу подать его не удается - Давиде Ди Марко общается с футболистами.

Угловой всё-таки состоялся, однако Зоммер сыграл кулаками на выходе, а вторым темпом мяч оказался в руках швейцарского голкипера.

Крстович завершает атаку гостей ударом с дальней дистанции, однако мяч летит намного выше створа.

Дармиан остро стреляет с правого фланга, Тареми в попытке пробить бисиклетой не попадает по мячу, однако угловой "Интер" всё-таки заработал.

Чалханоглу с углового исполняет подачу во вратарскую, однако оборона "Лечче" обстановку разряжает.

Отправляет главный арбитр команды на водопой, небольшая пауза в нашей встрече.

15' Жендрей врывается в штрафную с правого края и остро простреливает к 11-метровой отметке, однако мяч нерадзури выбивают.

14' После навеса Димарко Фальконе неудачно смахнул мяч из вратарской, Барелла в касание расстреливал цель, однако голова Баскиротто позволила "Лечче" избежать пропущенного мяча!

13' Банда с левого края штрафной исполняет сильный прострел в штрафную, никому из партнеров до такого мяча добраться было не суждено.

12' В прошлом сезоне "Интер" не испытал никаких проблем в играх с "Лечче", победив 4:0 в гостях и 2:0 дома.

11' Барелла исполняет перспективный заброс в чужую штрафную площадь, однако Тареми не смог добраться до мяча.

9' "Лечче" в стартовом туре принимал дома "Аталанту" и уступил со счётом 0:4, дважды за бергамаском отличились новички Брешианини и Ретеги.

7' Первый удар гостевой команды наносит Банда, с дальней дистанции поигравший в Туле африканец направил мяч выше ворот.