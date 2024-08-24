  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ди Марко Давиде
Интер Милан
1:0
Первый тайм: 29'
Лечче
0'
1:0
5' Гол
Дармиан Маттео

Ход матча

5'
Дармиан Маттео
(Тареми Мехди)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 120
Интер Милан 99.2% (119)
X 0.8% (1)
Лечче 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Лечче
7.10
7.30
Реклама, betcity.ru
27.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
99
Тареми
Мехди
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
20
Рамадани
Юльбер
75
Пьерре
Бальтасар
13
Доргу
Патрик
8
Рафья
Хамза
22
Банда
Ламек
9
Крстович
Никола
Интер Милан
3-5-2
Лечче
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Милан
Лечче

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:4
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2.33
1.83

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.17

Среднее время на гол

135
540

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 2 1
Дармиан Маттео 1 0.5
Барелла Николо 0 0
Тареми Мехди 0 0
Фраттези Давиде 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1
Лечче
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3
Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4

Результаты матчей

Интер Милан
Лечче

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Интер Милан
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Монца
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Дженоа
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Лечче
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Интер Милан
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Дженоа
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Монца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лечче
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Интер Милан
 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Монца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Дженоа
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лечче
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Daniel Mosquera 2
Аталанта Ретеги Матео 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Отправляет главный арбитр команды на водопой, небольшая пауза в нашей встрече.
  • Угловой
    23'
    Чалханоглу с углового исполняет подачу во вратарскую, однако оборона "Лечче" обстановку разряжает.
  • 22'
    Дармиан остро стреляет с правого фланга, Тареми в попытке пробить бисиклетой не попадает по мячу, однако угловой "Интер" всё-таки заработал.
  • 20'
    Крстович завершает атаку гостей ударом с дальней дистанции, однако мяч летит намного выше створа.
  • Угловой
    19'
    Угловой всё-таки состоялся, однако Зоммер сыграл кулаками на выходе, а вторым темпом мяч оказался в руках швейцарского голкипера.
  • 18'
    Угловой на правом фланге атаки заработали гости, однако сразу подать его не удается - Давиде Ди Марко общается с футболистами.
  • Угловой
    16'
    После розыгрыша углового Чалханоглу навешивает в штрафную гостей - Фальконе на выходе смахивает мяч за боковую.
  • 15'
    Жендрей врывается в штрафную с правого края и остро простреливает к 11-метровой отметке, однако мяч нерадзури выбивают.
  • Опасный момент
    14'
    После навеса Димарко Фальконе неудачно смахнул мяч из вратарской, Барелла в касание расстреливал цель, однако голова Баскиротто позволила "Лечче" избежать пропущенного мяча!
  • 13'
    Банда с левого края штрафной исполняет сильный прострел в штрафную, никому из партнеров до такого мяча добраться было не суждено.
  • 12'
    В прошлом сезоне "Интер" не испытал никаких проблем в играх с "Лечче", победив 4:0 в гостях и 2:0 дома.
  • 11'
    Барелла исполняет перспективный заброс в чужую штрафную площадь, однако Тареми не смог добраться до мяча.
  • 9'
    "Лечче" в стартовом туре принимал дома "Аталанту" и уступил со счётом 0:4, дважды за бергамаском отличились новички Брешианини и Ретеги.
  • 7'
    Первый удар гостевой команды наносит Банда, с дальней дистанции поигравший в Туле африканец направил мяч выше ворот.
  • 6'
    Быстро пропущенный гол на "Сан-Сиро" вряд ли сулит гостям что-то хорошее, посмотрим, что сможет в ответ показать "Лечче".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МАТТЕО ДАРМИАН!
      Тареми после навеса Димарко с левого фланга переиграл в воздухе двоих соперников, а Дармиан, оставшийся без опеки, головой послал мяч в сетку!
    • 4'
      Напомним, что в первом туре "Интер" упустил победу в гостевой встрече с "Дженоа". Вообще ничьих в первом туре было очень много.
    • 3'
      Активно начинает встречу действующий чемпион Италии, непростой матч ожидает "Лечче" сегодня.
    • 2'
      Дармиан становится адресатом заброса на правый фланг, однако Галло опережает соперника и скидывает мяч в направлении Фальконе.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 83% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.20. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.20 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Интер Милан 1:0 Лечче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Лечче

    Исход игры
    Интер Милан
    99.2% (119)
    Ничья
    0.8% (1)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (28)
    Нет
    75% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    48.3% (58)
    3:0 Интер Милан
    15% (18)
    2:1 Интер Милан
    11.7% (14)
    3:1 Интер Милан
    6.7% (8)
    1:0 Интер Милан
    4.2% (5)
    4:0 Интер Милан
    2.5% (3)
    4:1 Интер Милан
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Интер Милан
    Лечче
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный