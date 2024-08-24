Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал [player1]. Удар в створ, но вратарь начеку

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Хорошую попытку сделал Велиз Алехо . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Каррерас Жофре оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Крал Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Пачеко Хон получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Пачеко Хон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Гарсия Жоан взял и забрал мяч на выходе

34' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Удар от ворот произведет Эспаньол

27' Гомес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Гомес Серхио бьет со штрафного в створ, но Хоан Гарсия держит все под контролем

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Хави Лопеc выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Эспаньол

21' Гомес Серхио не смог попасть в створ ударом издали

21' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Кумбулла Мараш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Кабрера Леандро из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Удар от ворот произведет Эспаньол

15' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Гарсия Жоан взял и забрал мяч на выходе

10' Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Удар от ворот произведет Эспаньол

6' Гарсия Жоан взял и забрал мяч на выходе

5' Пуадо Хавьер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Грагера Хосе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Удар от ворот произведет Эспаньол

2' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Эспаньол

2' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эспаньол начинает с центра поля

1' Судья начинает матч