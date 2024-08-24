Тур: 2. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Зрители: 20900 Главный судья: Мелеро Марио
0:1
Конец матча
0'
51' Желтая карточкаТуррьентес Беньят
52' Желтая карточкаВелиз Алехо
58' Желтая карточкаОярсабаль Микель
0:1
80' ГолКубо Такефуса
90' Желтая карточкаКумбулла Мараш
90'+9
Ход матча
52'
58'
80'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
259 Количество передач 522
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Грагера
Хосе
20
Крал
Алекс
18
Траоре
Амари
20
Пачеко
Хон
12
Хави
Лопеc
17
Гомес
Серхио
23
Браис
Мендес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
-
20 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
-
35 Бауза РафельПолузащитник
-
10 Лосано ПольПолузащитник
-
11 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Antoniu Roca
-
Главный тренер: Гонсалес Маноло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
12 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Марин ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Сучич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эспаньол
Реал Сосьедад
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.85
Среднее время на гол
54
106
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.38
1.75
Среднее время на гол
65
51
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.52
1.28
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
Среднее время на гол
59
70
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|1
|0.5
|Субименди Мартин
|1
|0.5
|Траоре Амари
|0
|0
|Браис Мендес
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Antoniu Roca
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Хон
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эспаньол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Эспаньол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Реал Сосьедад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0
Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Альбасете 2:1 Бургос - Эспаньол 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2
Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2
Результаты матчей
Эспаньол
Реал Сосьедад
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Вильярреал
|Данджума Арно
|2
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2
|Сельта
|Мингеса Оскар
|1 (1)
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|2
|Сельта
|Родригес Дамиан
|2
|Барселона
|Кубарси Пау
|2
|Хетафе
|Chrisantus Uche
|2
|Реал Мадрид
|Менди Ферлан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол 0:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Эспаньол
15.5% (18)
Ничья
28.4% (33)
Реал Сосьедад
56% (65)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
67.86% (76)
Нет
32.14% (36)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
28.4% (33)
1:1 Ничья
23.3% (27)
0:1 Реал Сосьедад
20.7% (24)
2:1 Эспаньол
9.5% (11)
0:0 Ничья
4.3% (5)
1:3 Реал Сосьедад
3.4% (4)
2:0 Эспаньол
2.6% (3)
1:0 Эспаньол
1.7% (2)
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