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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 20900 Главный судья: Мелеро Марио
Эспаньол
0:1
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
51' Желтая карточка
Туррьентес Беньят
52' Желтая карточка
Велиз Алехо
58' Желтая карточка
Оярсабаль Микель
0:1
80' Гол
Кубо Такефуса
90' Желтая карточка
Кумбулла Мараш
90'+9

Ход матча

51'
 
Туррьентес Беньят
52'
Велиз Алехо
 
58'
 
Оярсабаль Микель
66'
 
Оласагасти Хон
Туррьентес Беньят
67'
 
Кубо Такефуса
Браис Мендес
67'
 
Умар Садик
Оярсабаль Микель
68'
Оливан Бриан
Кардона Ирвин
 
80'
0:1
Кубо Такефуса
(Траоре Амари)
83'
 
Арамбуру Хон
Траоре Амари
83'
Antoniu Roca
Грагера Хосе
 
83'
Агуадо Альваро
Каррерас Жофре
 
87'
 
Марин Пабло
Бекер Шеральдо
87'
Милья Пере
Ромеро Карлос
 
87'
Техеро Альваро
Эль Хилали Омар
 
90'
Кумбулла Мараш
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 259 Количество передач 522
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Эспаньол 15.5% (18)
X 28.4% (33)
Реал Сосьедад 56% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
4
Кумбулла
Мараш
6
Кабрера
Леандро
22
Ромеро
Карлос
17
Каррерас
Жофре
15
Грагера
Хосе
20
Крал
Алекс
24
Кардона
Ирвин
9
Велиз
Алехо
7
Пуадо
Хавьер
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
6
Ариц
Элустондо
20
Пачеко
Хон
12
Хави
Лопеc
4
Субименди
Мартин
17
Гомес
Серхио
23
Браис
Мендес
22
Туррьентес
Беньят
11
Бекер
Шеральдо
10
Оярсабаль
Микель
Эспаньол
4-4-2
Реал Сосьедад
4-1-4-1

История личных встреч

Эспаньол
Реал Сосьедад

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
КК
2:0
ЛЛ
1:3
П
2:0
П
3:2
П
2:1
П
1:1
П
1:2
П
1:1
П
0:5
П
2:3
П
1:0
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
2:2
П
0:1
П
2:2
П
0:0
П
4:1
П
1:0

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.85

Среднее время на гол

54
106

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.38
1.75

Среднее время на гол

65
51

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.28

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20

Среднее время на гол

59
70

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 1 0.5
Субименди Мартин 1 0.5
Траоре Амари 0 0
Браис Мендес 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Ирвин 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Велиз Алехо 1 0
Antoniu Roca 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оярсабаль Микель 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Хон 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эспаньол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Эспаньол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Реал Сосьедад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0
Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Альбасете 2:1 Бургос - Эспаньол 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2
Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2

Результаты матчей

Эспаньол
Реал Сосьедад

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Атлетик Б
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эспаньол
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Вильярреал Данджума Арно 2
Атлетик Б Сансет Ойян 2
Сельта Мингеса Оскар 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Эррера Андер 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Барселона Кубарси Пау 2
Хетафе Chrisantus Uche 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Весь список
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    Прогнозы 116
    Эспаньол 15.5% (18)
    X 28.4% (33)
    Реал Сосьедад 56% (65)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 0:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Эспаньол
    15.5% (18)
    Ничья
    28.4% (33)
    Реал Сосьедад
    56% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (76)
    Нет
    32.14% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    28.4% (33)
    1:1 Ничья
    23.3% (27)
    0:1 Реал Сосьедад
    20.7% (24)
    2:1 Эспаньол
    9.5% (11)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    1:3 Реал Сосьедад
    3.4% (4)
    2:0 Эспаньол
    2.6% (3)
    1:0 Эспаньол
    1.7% (2)
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