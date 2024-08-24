Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Chrisantus Uche нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Валентин Оскар наказан за толчок Chrisantus Uche

49' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Chrisantus Uche задерживает мяч рукой

47' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Эмбарба Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Дэниел Карденас из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

42' Матч возобновлен

41' Chrisantus Uche грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Трехо Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

39' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Милья Луис из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' Удар от ворот произведет Хетафе

35' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Хетафе

34' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Удар от ворот произведет Хетафе

29' Валентин Оскар не смог попасть в створ ударом издали

29' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

28' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Хетафе

23' Трехо Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Нтекья Ранди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Аберден Набиль из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Аленья Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Балью Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

19' Матч возобновлен

17' Лежён Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Chrisantus Uche наказан за толчок Лежён Флорьян

14' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Лежён Флорьян выиграл воздушное противоборство у Chrisantus Uche.

9' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Chrisantus Uche выиграл воздушное противоборство у Балью Иван

6' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

5' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Балью Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Хетафе

3' Удар от ворот произведет Хетафе

2' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хетафе начинает с центра поля

1' Судья начинает матч