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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 9529 Главный судья: Альберола Хавьер
Хетафе
0:0
Конец матча
Райо Вальекано
0'
41' Желтая карточка
Chrisantus Uche
54' Желтая карточка
Сисс Пате
82' Желтая карточка
Эспино Альфонсо
90'+7

Ход матча

41'
Chrisantus Uche
 
54'
 
Сисс Пате
64'
 
Паласон Иси
Трехо Оскар
64'
 
Гарсия Альваро
Де Фрутос Хорхе
67'
Сантьяго Хесус
Аберден Набиль
 
72'
 
Камелло Серхио
Нтекья Ранди
72'
 
Лопес Унаи
Сисс Пате
75'
Риско Альберто
Сола Алекс
 
75'
Гонсалес Петер
Аленья Карлес
 
81'
Арамбарри Мауро
Перес Карлес
 
82'
 
Эспино Альфонсо
85'
 
Диас Педро
Эмбарба Адриан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 284 Количество передач 304
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Хетафе 47% (54)
X 38.3% (44)
Райо Вальекано 14.8% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
27
Аберден
Набиль
5
Милья
Луис
7
Сола
Алекс
11
Аленья
Карлес
6
Chrisantus
Uche
1
Карденас
Дани
20
Балью
Иван
24
Лежён
Флорьян
16
Мумин
Абдул
22
Эспино
Альфонсо
6
Сисс
Пате
23
Валентин
Оскар
19
Де
Фрутос
Хорхе
8
Трехо
Оскар
21
Эмбарба
Адриан
11
Нтекья
Ранди
Хетафе
4-4-1-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Хетафе
Райо Вальекано

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

24 матча

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:0
ТМК
0:0
П
2:1
П
1:2
С
1:0
С
2:0
П
2:0
КК
3:1
КК
2:0
П
1:1
П
2:0
П
1:2
П
1:2
П
0:1
ТМС
1:1
П
1:2
П
3:1
П
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.21
0.75

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

74
120

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chrisantus Uche 1 0.5
Милья Луис 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 1 0.5
Камелло Серхио 1 0.5
Мумин Абдул 0 0
Сисс Пате 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisantus Uche 2 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лежён Флорьян 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Лопес Унаи 1 0
Сисс Пате 1 0
Нтекья Ранди 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Райо Вальекано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Райо Вальекано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3
Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1
Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0

Результаты матчей

Хетафе
Райо Вальекано

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Атлетик Б
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эспаньол
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Вильярреал Данджума Арно 2
Атлетик Б Сансет Ойян 2
Сельта Мингеса Оскар 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Эррера Андер 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Барселона Кубарси Пау 2
Хетафе Chrisantus Uche 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Хетафе: 48%, Райо Вальекано: 52%.
  • 97'
    Арамбарри Мауро наказан за толчок Дэниел Карденас
  • 96'
    Дэниел Карденас из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Хетафе 47% (54)
    X 38.3% (44)
    Райо Вальекано 14.8% (17)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Хетафе
    47% (54)
    Ничья
    38.3% (44)
    Райо Вальекано
    14.8% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (40)
    Меньше
    64.29% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (76)
    Нет
    32.14% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (37)
    1:0 Хетафе
    24.3% (28)
    2:1 Хетафе
    20.9% (24)
    1:2 Райо Вальекано
    9.6% (11)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Райо Вальекано
    1.7% (2)
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