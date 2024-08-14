☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Копа Судамерикана 2024
Уачипато
0:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
14' Желтая карточка
Baltasar Rodriguez
0:1
32' Гол
Мартинес Адриан
88' Желтая карточка
Fabian Cerda
0:2
89' Пенальти
Кинтеро Хуан
90'+6
24
Fabian
Cerda
28
Maximiliano
Gutierrez
13
Renzo
Malanca
4
Benjamin
Gazzolo
2
Antonio
Castillo
6
Claudio
Sepulveda
8
Gonzalo
Montes
11
Sebastian
Saez
23
Cris
Martinez
26
Диас
Леандро
36
Thiago
Vecino
21
Ариас
Габриэль
30
Сигали
Леонардо
13
Соса
Сантьяго
35
Santiago
Quiros
34
Мура
Факундо
22
Baltasar
Rodriguez
32
Альмендра
Агустин
27
Рохас
Габриэль
17
Карбонеро
Йохан
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
Уачипато
Расинг Авельянеда

Бомбардиры внутри турнира

Уачипато
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cris Martinez 3 1
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 7 (2) 1
Мартинес Рохер 3 (1) 0.43
Солари Сантьяго 2 0.29
Maximiliano Salas 2 0.29
Juan Ignacio Nardoni 1 0.14
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.14

Карточки

Уачипато
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Cerda 1 0
Cris Martinez 1 0
Imanol Gonzalez 1 0
Renzo Malanca 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Марко 3 0
Мартинес Адриан 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Урси Агустин 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Рохас Габриэль 1 0
Gaston Martirena 1 0

Результаты матчей

Уачипато
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Уачипато
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Расинг Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
9
Уачипато
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Расинг Авельянеда
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
100%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
17
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
67%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
33%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уачипато
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уачипато - Кобресал 0:0 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:1 Расинг Монтевидео - Уачипато 0:1 Уачипато - Кобрелоа 1:1
Уачипато - Расинг Монтевидео 2:3 Ньюбленсе - Уачипато 3:0 Уачипато - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Уачипато - Эвертон Де Вина 1:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 0:1 Стронгест - Уачипато 4:0 Уачипато - Унион Эспаньола 2:2 Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Уачипато - Универсидад де Чили 0:4 Уачипато - Стронгест 0:0 Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0
Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3

Результаты матчей

Уачипато
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
3 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
3 раза 43%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Уачипато
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
6
1

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Карбонеро Йохан сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Мартинес Адриан бьет в цель!
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