0:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаBaltasar Rodriguez
0:1
32' ГолМартинес Адриан
88' Желтая карточкаFabian Cerda
0:2
89' ПенальтиКинтеро Хуан
90'+6
Ход матча
32'
0:1
88'
89'
0:2
24
Fabian
Cerda
26
Диас
Леандро
- Основной состав
-
24 Fabian CerdaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
21 Julian Brea
-
-
-
Главный тренер: Igor Oca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
19 Juan Elordi
-
Главный тренер: Костас Густаво
Бомбардиры внутри турнира
Уачипато
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cris Martinez
|3
|1
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|7 (2)
|1
|Мартинес Рохер
|3 (1)
|0.43
|Солари Сантьяго
|2
|0.29
|Maximiliano Salas
|2
|0.29
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.14
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.14
Карточки
Уачипато
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Cerda
|1
|0
|Cris Martinez
|1
|0
|Imanol Gonzalez
|1
|0
|Renzo Malanca
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Марко
|3
|0
|Мартинес Адриан
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Урси Агустин
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Рохас Габриэль
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
Результаты матчей
Уачипато
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Уачипато
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Расинг Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
9
Уачипато
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Расинг Авельянеда
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
100%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
17
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
67%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
33%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уачипато
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уачипато - Кобресал 0:0 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:1 Расинг Монтевидео - Уачипато 0:1 Уачипато - Кобрелоа 1:1
Уачипато - Расинг Монтевидео 2:3 Ньюбленсе - Уачипато 3:0 Уачипато - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Уачипато - Эвертон Де Вина 1:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 0:1 Стронгест - Уачипато 4:0 Уачипато - Унион Эспаньола 2:2 Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Уачипато - Универсидад де Чили 0:4 Уачипато - Стронгест 0:0 Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0
Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3
Результаты матчей
Уачипато
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
3 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
3 раза 43%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Уачипато
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
61
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2