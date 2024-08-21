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  3. Копа Судамерикана 2024
Расинг Авельянеда
6:1
Конец матча
Уачипато
0'
1:0
10' Гол
Baltasar Rodriguez
2:0
26' Гол
Мартинес Адриан
3:0
31' Гол
Карбонеро Йохан
3:0
45' Не забитый пенальти
Кинтеро Хуан
4:0
45' Гол
Карбонеро Йохан
4:1
48' Пенальти
Brayan Palmezano
5:1
51' Гол
Ди Чезаре Марко
6:1
55' Гол
Альмендра Агустин
60' Желтая карточка
Thiago Vecino
64' Желтая карточка
Carlos Villanuev
90'+2
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
3
Ди
Чезаре
Марко
35
Santiago
Quiros
27
Рохас
Габриэль
13
Соса
Сантьяго
32
Альмендра
Агустин
22
Baltasar
Rodriguez
8
Кинтеро
Хуан
17
Карбонеро
Йохан
9
Мартинес
Адриан
24
Fabian
Cerda
18
Joaquin
Gutierrez
6
Claudio
Sepulveda
2
Antonio
Castillo
28
Maximiliano
Gutierrez
26
Диас
Леандро
8
Gonzalo
Montes
15
Силва
Сантьяго
21
Julian
Brea
14
Carlos
Villanuev
9
Maximiliano
Rodriguez3
Расинг Авельянеда
Уачипато

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Уачипато

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 8 (2) 1
Мартинес Рохер 3 (1) 0.38
Солари Сантьяго 2 0.25
Maximiliano Salas 2 0.25
Карбонеро Йохан 2 0.25
Альмендра Агустин 1 0.13
Juan Ignacio Nardoni 1 0.13
Ди Чезаре Марко 1 0.13
Baltasar Rodriguez 1 0.13
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.13
Уачипато
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cris Martinez 3 0.75
Brayan Palmezano 1 (1) 0.25

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Марко 3 0
Мартинес Адриан 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Урси Агустин 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Рохас Габриэль 1 0
Gaston Martirena 1 0
Уачипато
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Cerda 1 0
Cris Martinez 1 0
Carlos Villanuev 1 0
Imanol Gonzalez 1 0
Thiago Vecino 1 0
Renzo Malanca 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Уачипато
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Расинг Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Уачипато
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
0
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Уачипато
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

15
2
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
3
20%
1
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

23
4
15 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
4
17%
2
50%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
8
35%
0
0%
31-45
3
13%
1
25%
46-60
2
9%
1
25%
61-75
3
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0
Уачипато
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Депортес Копьяпо - Уачипато 0:2 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Уачипато - Кобресал 0:0 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:1
Расинг Монтевидео - Уачипато 0:1 Уачипато - Кобрелоа 1:1 Уачипато - Расинг Монтевидео 2:3 Ньюбленсе - Уачипато 3:0 Уачипато - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Уачипато - Эвертон Де Вина 1:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 0:1 Стронгест - Уачипато 4:0 Уачипато - Унион Эспаньола 2:2 Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Уачипато - Универсидад де Чили 0:4 Уачипато - Стронгест 0:0 Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Уачипато

Точный счет

3:0
3 раза 75%
6:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
6
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Уачипато

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
3.5
Больше Меньше
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
1
3
4
4
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 2
Весь список
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