6:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолBaltasar Rodriguez
2:0
26' ГолМартинес Адриан
3:0
31' ГолКарбонеро Йохан
3:0
45' Не забитый пенальтиКинтеро Хуан
4:0
45' ГолКарбонеро Йохан
4:1
48' ПенальтиBrayan Palmezano
5:1
51' ГолДи Чезаре Марко
6:1
55' ГолАльмендра Агустин
60' Желтая карточкаThiago Vecino
64' Желтая карточкаCarlos Villanuev
90'+2
Ход матча
10'
26'
2:0
31'
3:0
45'
3:0
45'
4:0
48'
4:1
51'
5:1
55'
60'
64'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Juan Elordi
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
-
24 Fabian CerdaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Диас ЛеандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Julian BreaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
31 Maicol Leon
-
-
Главный тренер: Igor Oca
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Уачипато
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|8 (2)
|1
|Мартинес Рохер
|3 (1)
|0.38
|Солари Сантьяго
|2
|0.25
|Maximiliano Salas
|2
|0.25
|Карбонеро Йохан
|2
|0.25
|Альмендра Агустин
|1
|0.13
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.13
|Ди Чезаре Марко
|1
|0.13
|Baltasar Rodriguez
|1
|0.13
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.13
Уачипато
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cris Martinez
|3
|0.75
|Brayan Palmezano
|1 (1)
|0.25
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Марко
|3
|0
|Мартинес Адриан
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Урси Агустин
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Рохас Габриэль
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
Уачипато
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Cerda
|1
|0
|Cris Martinez
|1
|0
|Carlos Villanuev
|1
|0
|Imanol Gonzalez
|1
|0
|Thiago Vecino
|1
|0
|Renzo Malanca
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Уачипато
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Расинг Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Уачипато
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
0
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Уачипато
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
15
2
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
3
20%
1
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
23
4
15 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
4
17%
2
50%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
8
35%
0
0%
31-45
3
13%
1
25%
46-60
2
9%
1
25%
61-75
3
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0
Уачипато
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Депортес Копьяпо - Уачипато 0:2 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Уачипато - Кобресал 0:0 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:1
Расинг Монтевидео - Уачипато 0:1 Уачипато - Кобрелоа 1:1 Уачипато - Расинг Монтевидео 2:3 Ньюбленсе - Уачипато 3:0 Уачипато - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Уачипато - Эвертон Де Вина 1:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 0:1 Стронгест - Уачипато 4:0 Уачипато - Унион Эспаньола 2:2 Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Уачипато - Универсидад де Чили 0:4 Уачипато - Стронгест 0:0 Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Уачипато
Точный счет
3:0
3 раза 75%
6:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
6
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
3:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Уачипато
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
13
44
17
17
17
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 2