☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Спортинг Л
3:1
Конец матча
Риу Аве
0'
1:0
6' Гол
Педру Гонсалвеш
2:0
26' Гол
Педру Гонсалвеш
35' Желтая карточка
Сантос Адерлан
48' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
51' Желтая карточка
Педру Гонсалвеш
3:0
63' Гол
Дьёкереш Виктор
70' Желтая карточка
Катамо Джени
3:1
90' Гол
Афонсо Клейтон Мишель
90'+5

Ход матча

6'
Педру Гонсалвеш
(Дьёкереш Виктор)
1:0
26'
Педру Гонсалвеш
2:0
35'
 
Сантос Адерлан
46'
 
Томе Жоау
Мораиш Тиагу
48'
 
Афонсо Клейтон Мишель
51'
Педру Гонсалвеш
 
63'
Дьёкереш Виктор
3:0
64'
 
Бондосо Кико
Граса Жоау
65'
Фернандеш Матеуш
Педру Гонсалвеш
 
65'
 
Патрик II
Сантос Адерлан
70'
Катамо Джени
 
76'
Матеус Рейс
Катамо Джени
 
76'
Эдвардс Маркус
Тринкан Франсишку
 
76'
Браганса Даниэл
Юльманн Мортен
 
76'
 
Агилера Брэндон
Идрисси Амин
82'
 
Гомеш Витор
Польманн Оле
89'
Рибейру Родригу
Морита Хидемаса
 
90'
3:1
Афонсо Клейтон Мишель
(Гомеш Витор)
Прогнозы 114
Спортинг Л 100% (114)
X 0% (0)
Риу Аве 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ковачевич
Владан
72
Куарежма
Эдуарду
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
57
Кенда
Джованни
42
Юльманн
Мортен
5
Морита
Хидемаса
21
Катамо
Джени
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
18
Жонатан
Луис
3
Нобрега
Мигел
33
Сантос
Адерлан
42
Панталон
Ренато
80
Польманн
Оле
10
Идрисси
Амин
6
Новаиш
Жоау
17
Врусаи
Мариус
11
Мораиш
Тиагу
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
21
Граса
Жоау
Спортинг Л
3-4-3
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Л
Риу Аве

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

36 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
22 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

47.2%
41.7%
11.1%
17 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

2
1.47

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.05
0.71

Среднее время на гол

85
127

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.5
1.11

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

60
81

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Гонсалвеш 2 2
Дьёкереш Виктор 1 1
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 1 1
Гомеш Витор 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педру Гонсалвеш 1 0
Катамо Джени 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Сантос Адерлан 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2
Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2
Риу Аве
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1
Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Риу Аве

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Риу Аве Гомеш Витор 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Риу Аве Сантос Адерлан 1
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 1
Спортинг Л Катамо Джени 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Афонсо Клейтон Мишель получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Тактическая замена. Мораиш Тиагу уходит с поля и его заменяет Жоау Томе
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 114
    Спортинг Л 100% (114)
    X 0% (0)
    Риу Аве 0% (0)
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    Где смотреть матч Спортинг Л 3:1 Риу Аве онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 3:1 Риу Аве

    Исход игры
    Спортинг Л
    100% (114)
    Ничья
    0% (0)
    Риу Аве
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.2% (46)
    Меньше
    57.8% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    24.77% (27)
    Нет
    75.23% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    51.8% (59)
    3:0 Спортинг Л
    14.9% (17)
    2:1 Спортинг Л
    14.9% (17)
    3:1 Спортинг Л
    6.1% (7)
    1:0 Спортинг Л
    3.5% (4)
    4:0 Спортинг Л
    1.8% (2)
    3:2 Спортинг Л
    1.8% (2)
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