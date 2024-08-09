Тур: 1. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Joao Goncalves
3:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолПедру Гонсалвеш
2:0
26' ГолПедру Гонсалвеш
35' Желтая карточкаСантос Адерлан
48' Желтая карточкаАфонсо Клейтон Мишель
51' Желтая карточкаПедру Гонсалвеш
3:0
63' ГолДьёкереш Виктор
70' Желтая карточкаКатамо Джени
3:1
90' ГолАфонсо Клейтон Мишель
90'+5
Ход матча
6'
26'
2:0
35'
51'
63'
3:0
70'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Катамо
Джени
18
Жонатан
Луис
80
Польманн
Оле
10
Идрисси
Амин
11
Мораиш
Тиагу
21
Граса
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Польманн ОлеПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мораиш ТиагуНападающий
- Нападающий
-
21 Граса ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Томе ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бондосо КикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Karem Zoabi
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Риу Аве
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
36 матчей
61.1%
22.2%
16.7%
22 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
47.2%
41.7%
11.1%
17 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
2
1.47
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.05
0.71
Среднее время на гол
85
127
Всего голов
54
40
Голов в среднем за матч
1.5
1.11
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
60
81
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Гонсалвеш
|2
|2
|Дьёкереш Виктор
|1
|1
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|1
|Гомеш Витор
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педру Гонсалвеш
|1
|0
|Катамо Джени
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2
Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2
Риу Аве
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1
Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Риу Аве
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|2
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|1 (1)
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Риу Аве
|Гомеш Витор
|0 (1)
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Риу Аве
|Сантос Адерлан
|1
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|1
|Спортинг Л
|Катамо Джени
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 3:1 Риу Аве
Исход игры
Спортинг Л
100% (114)
Ничья
0% (0)
Риу Аве
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.2% (46)
Меньше
57.8% (63)
Обе команды забьют
Да
24.77% (27)
Нет
75.23% (82)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
51.8% (59)
3:0 Спортинг Л
14.9% (17)
2:1 Спортинг Л
14.9% (17)
3:1 Спортинг Л
6.1% (7)
1:0 Спортинг Л
3.5% (4)
4:0 Спортинг Л
1.8% (2)
3:2 Спортинг Л
1.8% (2)
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