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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Эшторил
1:0
Первый тайм: 21'
Санта-Клара

Ход матча

19'
Маркес Алехандро
(Беграуи Янис)
1:0
Прогнозы 110
Эшторил 72.7% (80)
X 22.7% (25)
Санта-Клара 4.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Санта-Клара
2.86
3.35
3.50
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Все Коэффициенты
99
Фигейра
Даниэль
20
Пина
Вагнер
23
Алвару
Педру
5
Мангала
Эльяким
24
Амарал
Педру
7
Виниций
6
Орельяна
Алехандро
8
Коста
Мишел
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
14
Беграуи
Янис
1
Батиста
Габриэл
23
Sidney
Lima
21
Венансиу
Фредерику
14
Alysson
42
Соарес
Лукас
8
Феррейра
Педру
6
Adriano2
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
9
Сафира
Алиссон
11
Сильва
Габриэль
Эшторил
4-3-3
Санта-Клара
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Санта-Клара

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПВЛ
0:0
ГЛ
1:2
ГЛ
0:2
ГЛ
1:0
КЛ
1:1
ГЛ
0:0
ГЛ
1:1
ГЛ
1:2
ГЛ
1:1
ГЛ
1:1
ГЛ
5:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.47
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
96

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0
Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1
Санта-Клара
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4
Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Порту 1:2 Санта-Клара - Оливейренсе 3:0 Пенафьел - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Фейренсе 2:1 Вилаверденсе - Санта-Клара 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Эшторил
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Санта-Клара
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Эшторил
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Санта-Клара
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эшторил
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Санта-Клара
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Порту Хайме Иван 1
Насьонал Мадейра Баэса Мигель 1
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
АВС Нене Андерсон Мигель 1
Каса Пия Золотич Нермин 1
Жил Висенте Жосуэ Са 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Беграуи Янис сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Маркес Алехандро забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Эшторил.
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Прогнозы 110
Эшторил 72.7% (80)
X 22.7% (25)
Санта-Клара 4.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Санта-Клара
2.86
3.35
3.50
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Где смотреть матч Эшторил 1:0 Санта-Клара онлайн

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Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Санта-Клара

Исход игры
Эшторил
72.1% (80)
Ничья
23.4% (26)
Санта-Клара
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (32)
Меньше
70.91% (78)
Обе команды забьют
Да
50.91% (56)
Нет
49.09% (54)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
39.6% (44)
1:1 Ничья
22.5% (25)
2:1 Эшторил
22.5% (25)
2:0 Эшторил
7.2% (8)
1:2 Санта-Клара
3.6% (4)
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Эшторил
Санта-Клара
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