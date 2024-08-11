☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Эшторил
1:4
Конец матча
Санта-Клара
0'
1:0
19' Гол
Маркес Алехандро
34' Желтая карточка
Соарес Лукас
41' Желтая карточка
Винисиус XXX
1:1
44' Гол
Винисиус XXX
49' Желтая карточка
Пина Вагнер
55' Желтая карточка
Орельяна Алехандро
1:2
70' Пенальти
Сафира Алиссон
1:3
74' Гол
Рикардиньо Феррейра
79' Желтая карточка
Алвару Педру
80' Желтая карточка
Сафира Алиссон
80' Желтая карточка
Мангала Эльяким
82' Желтая карточка
Лакксимикант Андре
1:4
84' Гол
Кошта Жоау
87' Желтая карточка
Виниций
90'+5

Ход матча

19'
Маркес Алехандро
(Беграуи Янис)
1:0
34'
 
Соарес Лукас
41'
 
Винисиус XXX
44'
1:1
Винисиус XXX
(Nunes Matheus)
49'
Пина Вагнер
 
55'
Орельяна Алехандро
 
60'
Витал Бернардо
Орельяна Алехандро
 
60'
Гарсия Фабрисиу
Беграуи Янис
 
70'
1:2
Сафира Алиссон
71'
 
Рикардиньо Феррейра
Винисиус XXX
71'
 
Калила Диого
Соарес Лукас
74'
1:3
Рикардиньо Феррейра
(Сафира Алиссон)
76'
Лакксимикант Андре
Гитан Рафик
 
76'
Кошта Элдер
Маркес Алехандро
 
79'
Алвару Педру
 
80'
 
Сафира Алиссон
80'
Мангала Эльяким
 
82'
Лакксимикант Андре
 
83'
 
Кошта Жоау
Сильва Габриэль
83'
 
Перейра Матеус
Сафира Алиссон
84'
1:4
Кошта Жоау
(Перейра Матеус)
86'
 
Klismahn
Adriano2
87'
Виниций
 
Прогнозы 111
Эшторил 72.1% (80)
X 23.4% (26)
Санта-Клара 4.5% (5)
Все прогнозы
99
Фигейра
Даниэль
20
Пина
Вагнер
23
Алвару
Педру
5
Мангала
Эльяким
24
Амарал
Педру
7
Виниций
6
Орельяна
Алехандро
8
Коста
Мишел
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
14
Беграуи
Янис
1
Батиста
Габриэл
23
Sidney
Lima
21
Венансиу
Фредерику
14
Alysson
42
Соарес
Лукас
8
Феррейра
Педру
6
Adriano2
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
9
Сафира
Алиссон
11
Сильва
Габриэль
Эшторил
4-3-3
Санта-Клара
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Санта-Клара

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПВЛ
0:0
ГЛ
1:2
ГЛ
0:2
ГЛ
1:0
КЛ
1:1
ГЛ
0:0
ГЛ
1:1
ГЛ
1:2
ГЛ
1:1
ГЛ
1:1
ГЛ
5:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.47
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
96

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 1 1
Беграуи Янис 0 0
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сафира Алиссон 1 (1) 1
Рикардиньо Феррейра 1 1
Кошта Жоау 1 1
Винисиус XXX 1 1
Перейра Матеус 0 0
Nunes Matheus 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангала Эльяким 1 0
Алвару Педру 1 0
Орельяна Алехандро 1 0
Виниций 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сафира Алиссон 1 0
Соарес Лукас 1 0
Винисиус XXX 1 0

Результаты матчей

Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санта-Клара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санта-Клара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0
Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1
Санта-Клара
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4
Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Порту 1:2 Санта-Клара - Оливейренсе 3:0 Пенафьел - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Фейренсе 2:1 Вилаверденсе - Санта-Клара 1:1

Результаты матчей

Эшторил
Санта-Клара

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Санта-Клара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Санта-Клара Сафира Алиссон 1 (1)
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Санта-Клара Рикардиньо Феррейра 1
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Эшторил Мангала Эльяким 1
АВС Нене Андерсон Мигель 1
Каса Пия Золотич Нермин 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 87'
    Виниций совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 86'
    Тактическая замена. Адриано Адриано уходит с поля и его заменяет Клисман
  • 84'
    Перейра Матеус сделал результативную передачу.
  • 84'
    Г О О О О О Л - Жуан Коста из команды Санта-Клара легко посылает мяч в пустые ворота правой! Жуан Коста легко с этим справился!
  • 83'
    Тактическая замена. Сафира Алиссон уходит с поля и его заменяет Перейра Матеус
  • 83'
    Тактическая замена. Сильва Габриэль уходит с поля и его заменяет Жуан Коста
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Матеус Нуньес сделал результативную передачу.
    Прогнозы 111
    Эшторил 72.1% (80)
    X 23.4% (26)
    Санта-Клара 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эшторил 1:4 Санта-Клара онлайн

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    Прогнозы на матч Эшторил 1:4 Санта-Клара

    Исход игры
    Эшторил
    72.1% (80)
    Ничья
    23.4% (26)
    Санта-Клара
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.09% (32)
    Меньше
    70.91% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    50.91% (56)
    Нет
    49.09% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Эшторил
    39.6% (44)
    1:1 Ничья
    22.5% (25)
    2:1 Эшторил
    22.5% (25)
    2:0 Эшторил
    7.2% (8)
    1:2 Санта-Клара
    3.6% (4)
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