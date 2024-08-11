Тур: 1. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Пиньейру Жоау
1:4
Конец матча
0'
1:0
19' ГолМаркес Алехандро
34' Желтая карточкаСоарес Лукас
41' Желтая карточкаВинисиус XXX
1:1
44' ГолВинисиус XXX
49' Желтая карточкаПина Вагнер
55' Желтая карточкаОрельяна Алехандро
1:2
70' ПенальтиСафира Алиссон
1:3
74' ГолРикардиньо Феррейра
79' Желтая карточкаАлвару Педру
80' Желтая карточкаСафира Алиссон
80' Желтая карточкаМангала Эльяким
82' Желтая карточкаЛакксимикант Андре
1:4
84' ГолКошта Жоау
87' Желтая карточкаВиниций
90'+5
Ход матча
19'
1:0
34'
41'
44'
1:1
49'
70'
1:2
74'
79'
80'
80'
84'
1:4
87'
20
Пина
Вагнер
23
Алвару
Педру
24
Амарал
Педру
7
Виниций
10
Гитан
Рафик
14
Беграуи
Янис
23
Sidney
Lima
14
Alysson
42
Соарес
Лукас
6
Adriano2
70
Винисиус
XXX
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пина ВагнерЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ндиайе МорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ian Cathro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Sidney LimaЗащитник
- Защитник
-
14 AlyssonЗащитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Винисиус XXXНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Энрике ПаулуПолузащитник
-
17 Кошта ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Klismahn
-
12 Neneca
-
Главный тренер: Васко Матош
История личных встреч
Эшторил
Санта-Клара
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
15 матчей
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.47
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
96
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|1
|1
|Беграуи Янис
|0
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|1
|Рикардиньо Феррейра
|1
|1
|Кошта Жоау
|1
|1
|Винисиус XXX
|1
|1
|Перейра Матеус
|0
|0
|Nunes Matheus
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангала Эльяким
|1
|0
|Алвару Педру
|1
|0
|Орельяна Алехандро
|1
|0
|Виниций
|1
|0
|Лакксимикант Андре
|1
|0
|Пина Вагнер
|1
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сафира Алиссон
|1
|0
|Соарес Лукас
|1
|0
|Винисиус XXX
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санта-Клара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санта-Клара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0
Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1
Санта-Клара
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4
Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Порту 1:2 Санта-Клара - Оливейренсе 3:0 Пенафьел - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Фейренсе 2:1 Вилаверденсе - Санта-Клара 1:1
Результаты матчей
Эшторил
Санта-Клара
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Санта-Клара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|2
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|1 (1)
|Санта-Клара
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Санта-Клара
|Рикардиньо Феррейра
|1
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 1
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|1
|АВС
|Нене Андерсон Мигель
|1
|Каса Пия
|Золотич Нермин
|1
Прогнозы на матч Эшторил 1:4 Санта-Клара
Исход игры
Эшторил
72.1% (80)
Ничья
23.4% (26)
Санта-Клара
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (32)
Меньше
70.91% (78)
Обе команды забьют
Да
50.91% (56)
Нет
49.09% (54)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
39.6% (44)
1:1 Ничья
22.5% (25)
2:1 Эшторил
22.5% (25)
2:0 Эшторил
7.2% (8)
1:2 Санта-Клара
3.6% (4)
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