☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Фамаликан
2:0
Конец матча
Бенфика
0'
1:0
12' Гол
Винисиос Маркос
16' Желтая карточка
Мариу Жоау
45' Желтая карточка
Престианни Джанлука
45' Желтая карточка
Armando Evangelista
57' Желтая карточка
Кекчю Оркун
66' Желтая карточка
Жуниор Луис
73' Желтая карточка
Юссуф Зейду
80' Желтая карточка
Альваро Фернандес
2:0
90' Гол
Юссуф Зейду
90' Желтая карточка
Samuel Lobato
90'+7

Ход матча

12'
Винисиос Маркос
(Аранда Оскар)
1:0
16'
 
Мариу Жоау
45'
 
Престианни Джанлука
45'
Armando Evangelista
 
46'
 
Кекчю Оркун
Престианни Джанлука
57'
 
Кекчю Оркун
61'
 
Альваро Фернандес
Флорентину
62'
 
Леонардо Маркос
Бесте Ян-Никлас
62'
Диаш Жиль
Винисиос Маркос
 
66'
Жуниор Луис
 
68'
Rodrigo Pinheiro
Calegari
 
68'
Ван Де Лои Томми
Са Гуштаву
 
72'
 
Ди Мария Анхель
Баррейро Леандро
73'
Юссуф Зейду
 
80'
 
Альваро Фернандес
86'
Гонсалес Марио
Аранда Оскар
 
86'
Samuel Lobato
Рошинья Кошта
 
87'
 
Говейя Тьягу
Бах Александр
90'
Юссуф Зейду
(Гонсалес Марио)
2:0
90'
Samuel Lobato
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Фамаликан 3.5% (4)
X 0.9% (1)
Бенфика 95.7% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
2
Calegari
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
8
Топич
Мирко
28
Юссуф
Зейду
7
Винисиос
Маркос
20
Са
Гуштаву
10
Рошинья
Кошта
11
Аранда
Оскар
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
44
Араужу
Томаш
5
Родригес
Фелипе
II
37
Бесте
Ян-Никлас
61
Флорентину
18
Баррейро
Леандро
20
Мариу
Жоау
25
Престианни
Джанлука
8
Эурснес
Фредрик
14
Павлидис
Вангелис
Фамаликан
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Фамаликан
Бенфика

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
К
1:1
К
3:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.29

Среднее время на гол

90
315

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2.29
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.69
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
83

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Зейду 1 1
Винисиос Маркос 1 1
Гонсалес Марио 0 0
Аранда Оскар 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуниор Луис 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Samuel Lobato 1 0
Armando Evangelista 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 1 0
Мариу Жоау 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Престианни Джанлука 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Фамаликан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1
Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1
Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1

Результаты матчей

Фамаликан
Бенфика

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Брага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эштрела
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Брага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эштрела
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брага
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эштрела
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Санта-Клара Сафира Алиссон 1 (1)
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Санта-Клара Рикардиньо Феррейра 1
Весь список

Топ нарушителей
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Бенфика Альваро Фернандес 1
Морейренсе Алан Осорио 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Рефери не любит споров - именно за это Armando Evangelista сейчас получил желтую
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Престианни Джанлука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 16'
      Мариу Жоау получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 12'
      Аранда Оскар сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Винисиос Маркос забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Фамаликан 3.5% (4)
    X 0.9% (1)
    Бенфика 95.7% (110)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 2:0 Бенфика

    Исход игры
    Фамаликан
    3.5% (4)
    Ничья
    0.9% (1)
    Бенфика
    95.7% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.36% (67)
    Меньше
    39.64% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    54.95% (61)
    Нет
    45.05% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    33% (38)
    0:2 Бенфика
    24.3% (28)
    1:3 Бенфика
    15.7% (18)
    0:1 Бенфика
    12.2% (14)
    0:3 Бенфика
    6.1% (7)
    2:1 Фамаликан
    1.7% (2)
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