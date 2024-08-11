Тур: 1. Стадион: Сан Луиш. Главный судья: Ногейра Мигель
1:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолМаракас
22' Желтая карточкаТаварес Сидней
64' Вторая желтая карточкаТаварес Сидней
1:1
66' ГолБермехо Алекс
1:2
79' ГолНлаво Луис
90' Желтая карточкаКевин Оливейра
90' Желтая карточкаАлан Осорио
90'+10
Ход матча
7'
0:1
22'
64'
66'
1:1
74'
79'
1:2
90'
90'
70
Ривальдо
44
Африко
Лукас
77
Матиаш
Марку
14
Поведа
Дарио
26
Маракас
11
Алан
Осорио
- Основной состав
- Вратарь
-
70 РивальдоЗащитник
- Защитник
-
44 Африко ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
-
14 Поведа ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фаренсе
Морейренсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
101
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бермехо Алекс
|1
|1
|Ривальдо
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маракас
|1
|1
|Нлаво Луис
|1
|1
|Алан Осорио
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таварес Сидней
|1
|1
|Алан Осорио
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Морейренсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1
Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1
Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1
Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2
Результаты матчей
Фаренсе
Морейренсе
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|2
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|1 (1)
|Санта-Клара
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Санта-Клара
|Рикардиньо Феррейра
|1
|Морейренсе
|Таварес Сидней
|1 1
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 1
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|1
|Морейренсе
|Алан Осорио
|1
Прогнозы на матч Фаренсе 1:2 Морейренсе
Исход игры
Фаренсе
27.4% (31)
Ничья
52.2% (59)
Морейренсе
20.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
20.72% (23)
Меньше
79.28% (88)
Обе команды забьют
Да
70.27% (78)
Нет
29.73% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.7% (55)
1:0 Фаренсе
15.9% (18)
1:2 Морейренсе
9.7% (11)
2:1 Фаренсе
9.7% (11)
0:1 Морейренсе
8.8% (10)
0:2 Морейренсе
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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