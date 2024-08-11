☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Фаренсе
1:2
Конец матча
Морейренсе
0'
0:1
7' Гол
Маракас
22' Желтая карточка
Таварес Сидней
64' Вторая желтая карточка
Таварес Сидней
1:1
66' Гол
Бермехо Алекс
1:2
79' Гол
Нлаво Луис
90' Желтая карточка
Кевин Оливейра
90' Желтая карточка
Алан Осорио
90'+10
33
Вельо
Рикардо
70
Ривальдо
3
Марко
Морено
44
Африко
Лукас
12
Оливейра
Талис
6
Нето Анжело
29
Фалькао
Клаудио
62
Беллуми
Мохамед
21
Соареш
Филипе
77
Матиаш
Марку
14
Поведа
Дарио
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
5
Таварес
Сидней
6
Рамос
Рубен
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
10
Антониссе
Джереми
9
Нлаво
Луис
Фаренсе
4-2-3-1
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Фаренсе
Морейренсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
1:1
ЛП2
3:1
ЛП2
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПВЛ
0:0
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
101

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бермехо Алекс 1 1
Ривальдо 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маракас 1 1
Нлаво Луис 1 1
Алан Осорио 0 0
Офори Лоуренс 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таварес Сидней 1 1
Алан Осорио 1 0
Кевин Оливейра 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Морейренсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1
Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1
Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1
Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2

Результаты матчей

Фаренсе
Морейренсе

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Брага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эштрела
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Брага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эштрела
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брага
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эштрела
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Санта-Клара Сафира Алиссон 1 (1)
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Санта-Клара Рикардиньо Феррейра 1
Весь список

Топ нарушителей
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Бенфика Альваро Фернандес 1
Морейренсе Алан Осорио 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Сидней Тавареш получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 58'
      Тактическая замена. Соареш Филипе уходит с поля и его заменяет Томане Антониу
    • 57'
      Тактическая замена. Матиаш Марку уходит с поля и его заменяет Бермехо Алекс
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Сидней Тавареш получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Алан Осорио сделал результативную передачу.
    • 7'
      ГОООООЛ - Маракас Морейренсе забивает ударом головой
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Фаренсе 27.4% (31)
    X 52.2% (59)
    Морейренсе 20.4% (23)
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    Где смотреть матч Фаренсе 1:2 Морейренсе онлайн

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    Прогнозы на матч Фаренсе 1:2 Морейренсе

    Исход игры
    Фаренсе
    27.4% (31)
    Ничья
    52.2% (59)
    Морейренсе
    20.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.72% (23)
    Меньше
    79.28% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (78)
    Нет
    29.73% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.7% (55)
    1:0 Фаренсе
    15.9% (18)
    1:2 Морейренсе
    9.7% (11)
    2:1 Фаренсе
    9.7% (11)
    0:1 Морейренсе
    8.8% (10)
    0:2 Морейренсе
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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