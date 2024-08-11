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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Бахиньо Рикардо
Брага
1:0
Второй тайм: 61'
Эштрела
0'
45' Желтая карточка
Келиано Мануэль
1:0
53' Гол
Эль Уаззани Амин

Ход матча

45'
 
Келиано Мануэль
53'
Эль Уаззани Амин
(Саласар Родриго)
1:0
Прогнозы 119
Брага 95% (113)
X 3.4% (4)
Эштрела 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брага
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
26
Аррей-Мби
Брайт
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
8
Моутинью
Жоау
6
Карвалью
Витор
16
Саласар
Родриго
21
Орта
Рикарду
9
Эль
Уаззани
Амин
11
Фернандеш
Рожер
30
Брижидо
Бруно
77
Вейга
Данилу
13
Лопеш
Мигел
5
Драме
Иссьяр
25
Варела
Нилтон
7
Андре
Силва
42
Келиано
Мануэль
26
Букка
Лионель
11
Родригес
Густаво
98
Кикаш
9
Пиньо
Родриго
Брага
4-3-3
Эштрела
4-4-2

История личных встреч

Брага
Эштрела

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль Уаззани Амин 1 1
Саласар Родриго 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Келиано Мануэль 1 0

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2
Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1
Эштрела
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1
Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Брага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эштрела
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Брага
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эштрела
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брага
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эштрела
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Санта-Клара Сафира Алиссон 1 (1)
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Санта-Клара Рикардиньо Феррейра 1
Весь список

Топ нарушителей
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Бенфика Альваро Фернандес 1
Морейренсе Алан Осорио 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Саласар Родриго сделал результативную передачу.
  • 53'
    Г О О О О Л - Эль Уаззани Амин забивает с левой ноги!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Келиано Мануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 47.1% пользователей.
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Прогнозы 119
Брага 95% (113)
X 3.4% (4)
Эштрела 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Эштрела
1.70
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4.80
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 1:0 Эштрела

Исход игры
Брага
95% (113)
Ничья
3.4% (4)
Эштрела
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.39% (43)
Меньше
61.61% (69)
Обе команды забьют
Да
36.61% (41)
Нет
63.39% (71)
Популярный счёт
2:0 Брага
47.1% (56)
2:1 Брага
22.7% (27)
1:0 Брага
7.6% (9)
3:1 Брага
7.6% (9)
3:0 Брага
3.4% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
4:1 Брага
1.7% (2)
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