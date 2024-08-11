☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 14746 Главный судья: Бахиньо Рикардо
Брага
1:1
Конец матча
Эштрела
0'
45' Желтая карточка
Келиано Мануэль
1:0
53' Гол
Эль Уаззани Амин
67' Желтая карточка
Моутинью Жоау
1:1
80' Гол
Кикаш
86' Желтая карточка
Нани Луиш
86' Желтая карточка
Саласар Родриго
87' Желтая карточка
Маркеш Жоао
90' Желтая карточка
Букка Лионель
90' Желтая карточка
Руис Алан
90' Желтая карточка
Лопеш Мигел
90'+13

Ход матча

45'
 
Келиано Мануэль
53'
Эль Уаззани Амин
(Саласар Родриго)
1:0
67'
Моутинью Жоау
 
68'
 
Нани Луиш
Родригес Густаво
68'
 
Кордейру Леонарду
Келиано Мануэль
69'
Брума Арминду
Фернандеш Рожер
 
70'
Маркеш Жоао
Карвалью Витор
 
70'
Банза Симон
Эль Уаззани Амин
 
72'
 
Руис Алан
Пиньо Родриго
80'
1:1
Кикаш
(Варела Нилтон)
85'
Роберто Фернандес Альварельос
Орта Рикарду
 
86'
 
Кайо Сантана
Андре Силва
86'
 
Лима Рубен
Варела Нилтон
86'
 
Нани Луиш
86'
Саласар Родриго
 
87'
Маркеш Жоао
 
90'
 
Букка Лионель
90'
 
Руис Алан
90'
 
Лопеш Мигел
Прогнозы 119
Брага 95% (113)
X 3.4% (4)
Эштрела 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
26
Аррей-Мби
Брайт
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
8
Моутинью
Жоау
6
Карвалью
Витор
16
Саласар
Родриго
21
Орта
Рикарду
9
Эль
Уаззани
Амин
11
Фернандеш
Рожер
30
Брижидо
Бруно
77
Вейга
Данилу
13
Лопеш
Мигел
5
Драме
Иссьяр
25
Варела
Нилтон
7
Андре
Силва
42
Келиано
Мануэль
26
Букка
Лионель
11
Родригес
Густаво
98
Кикаш
9
Пиньо
Родриго
Брага
4-3-3
Эштрела
4-4-2

История личных встреч

Брага
Эштрела

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль Уаззани Амин 1 1
Саласар Родриго 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 1 1
Варела Нилтон 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 1 0
Саласар Родриго 1 0
Маркеш Жоао 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нани Луиш 1 0
Руис Алан 1 0
Лопеш Мигел 1 0
Букка Лионель 1 0
Келиано Мануэль 1 0

Результаты матчей

Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эштрела
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эштрела
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2
Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1
Эштрела
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1
Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0

Результаты матчей

Брага
Эштрела

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брага
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брага
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эштрела
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Брага
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эштрела
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Санта-Клара Сафира Алиссон 1 (1)
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Санта-Клара Рикардиньо Феррейра 1
Весь список

Топ нарушителей
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Эштрела Нани Луиш 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Бенфика Альваро Фернандес 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Лопеш Мигел тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 90'
    Руис Алан получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Букка Лионель тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 87'
    Маркеш Жоао получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 86'
    Тактическая замена. Варела Нилтон уходит с поля и его заменяет Лима Рубен
  • 86'
    Саласар Родриго получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Келиано Мануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Брага 95% (113)
    X 3.4% (4)
    Эштрела 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Брага 1:1 Эштрела онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 1:1 Эштрела

    Исход игры
    Брага
    95% (113)
    Ничья
    3.4% (4)
    Эштрела
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.39% (43)
    Меньше
    61.61% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    36.61% (41)
    Нет
    63.39% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    47.1% (56)
    2:1 Брага
    22.7% (27)
    1:0 Брага
    7.6% (9)
    3:1 Брага
    7.6% (9)
    3:0 Брага
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    4:1 Брага
    1.7% (2)
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