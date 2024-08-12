Тур: 1. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Коррейя Густаво
0:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолОливейра Нелсон
22' Желтая карточкаВеверсон
43' Желтая карточкаТрецца Альфонсо
47' Желтая карточкаРоша Матиас
48' Желтая карточкаГашпар Бруну
62' Желтая карточкаСимау Давид
75' Желтая карточкаАраухо Перейра
76' Желтая карточкаДжейсон
76' Желтая карточкаСилва Тьягу
81' Вторая желтая карточкаРоша Матиас
90'+7
Ход матча
14'
22'
43'
47'
48'
62'
75'
76'
76'
81'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
21
Фукуи
Тайчи
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
-
21 Фукуи ТайчиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 ТиагоВратарь
-
6 КуарежмаЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
73 Ламба ШикуЗащитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Alberto Baio
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арока
Витория Гимарайнш
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.11
1.22
Среднее время на гол
81
73
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.22
1.67
Среднее время на гол
73
54
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.17
1.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
62
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Нелсон
|1
|1
|Cesar Andrade Lima Kaio
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Матиас
|1
|1
|Симау Давид
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Веверсон
|1
|0
|Трецца Альфонсо
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гашпар Бруну
|1
|0
|Силва Тьягу
|1
|0
Результаты матчей
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1
Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0
Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2
Результаты матчей
Арока
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Арока
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|2
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|1 (1)
|Санта-Клара
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Санта-Клара
|Рикардиньо Феррейра
|1
|Морейренсе
|Таварес Сидней
|1 1
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 1
|Арока
|Роша Матиас
|1 1
|Эштрела
|Нани Луиш
|1
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 0:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Арока
12.2% (14)
Ничья
26.1% (30)
Витория Гимарайнш
61.7% (71)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
74.77% (83)
Нет
25.23% (28)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
41.7% (48)
1:1 Ничья
23.5% (27)
0:1 Витория Гимарайнш
15.7% (18)
1:0 Арока
6.1% (7)
2:1 Арока
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
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