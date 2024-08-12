☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Арока
0:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
0:1
14' Гол
Оливейра Нелсон
22' Желтая карточка
Веверсон
43' Желтая карточка
Трецца Альфонсо
47' Желтая карточка
Роша Матиас
48' Желтая карточка
Гашпар Бруну
62' Желтая карточка
Симау Давид
75' Желтая карточка
Араухо Перейра
76' Желтая карточка
Джейсон
76' Желтая карточка
Силва Тьягу
81' Вторая желтая карточка
Роша Матиас
90'+7

Ход матча

14'
0:1
Оливейра Нелсон
(Cesar Andrade Lima Kaio)
22'
Веверсон
 
43'
Трецца Альфонсо
 
47'
Роша Матиас
 
48'
 
Гашпар Бруну
62'
Симау Давид
 
68'
 
Jesus Ramirez
Оливейра Нелсон
68'
 
Силва Ману
Хэндель Томаш
68'
 
Сантуш Нуну
Гарсия Самуэль
70'
Араухо Перейра
Трецца Альфонсо
 
70'
Госальбес Пабло
Симау Давид
 
75'
Араухо Перейра
 
76'
Джейсон
 
76'
 
Силва Тьягу
77'
Куарежма
Веверсон
 
79'
 
Феррейра Зе
Силва Тьягу
81'
Роша Матиас
 
85'
 
Арканжу Телму
Cesar Andrade Lima Kaio
88'
Пинту Алекс
Джейсон
 
89'
Морозов Владислав
Фукуи Тайчи
 
Прогнозы 115
Арока 12.2% (14)
X 26.1% (30)
Витория Гимарайнш 61.7% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
4
Роша
Матиас
3
Фонтан
Хосе
26
Веверсон
5
Симау
Давид
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
21
Фукуи
Тайчи
2
Силла
Морлей
19
Трецца
Альфонсо
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
20
Гарсия
Самуэль
19
Мангаш
Рикарду
7
Оливейра
Нелсон
Арока
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Витория Гимарайнш

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
К
0:0
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.11
1.22

Среднее время на гол

81
73

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.22
1.67

Среднее время на гол

73
54

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.17
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
62

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 1 1
Cesar Andrade Lima Kaio 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Матиас 1 1
Симау Давид 1 0
Джейсон 1 0
Веверсон 1 0
Трецца Альфонсо 1 0
Араухо Перейра 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гашпар Бруну 1 0
Силва Тьягу 1 0

Результаты матчей

Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1
Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0
Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2

Результаты матчей

Арока
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арока
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Брага
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эштрела
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Арока
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брага
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Санта-Клара
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арока
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Эштрела
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Санта-Клара Сафира Алиссон 1 (1)
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Санта-Клара Рикардиньо Феррейра 1
Весь список

Топ нарушителей
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Эштрела Нани Луиш 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Симау Давид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 48'
      Гашпар Бруну получает желтую карточку за игру рукой
    • 47'
      Роша Матиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Трецца Альфонсо из команды Арока получает желтую после опасной игры.
    • 22'
      Веверсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 14'
      Кайо сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Оливейра Нелсон забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Арока 12.2% (14)
    X 26.1% (30)
    Витория Гимарайнш 61.7% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 0:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Арока
    12.2% (14)
    Ничья
    26.1% (30)
    Витория Гимарайнш
    61.7% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (57)
    Меньше
    48.65% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Витория Гимарайнш
    41.7% (48)
    1:1 Ничья
    23.5% (27)
    0:1 Витория Гимарайнш
    15.7% (18)
    1:0 Арока
    6.1% (7)
    2:1 Арока
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Витория Гимарайнш
    1.7% (2)
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