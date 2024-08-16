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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Санта-Клара
0:2
Перерыв
Порту
0'
15' Желтая карточка
Зе Педро
0:1
16' Гол
Хайме Иван
0:2
25' Пенальти
Галено Вандерсон
40' Желтая карточка
Нико Гонсалес

Ход матча

15'
 
Зе Педро
16'
0:1
Хайме Иван
(Нико Гонсалес)
25'
0:2
Галено Вандерсон
40'
 
Нико Гонсалес
Прогнозы 112
Санта-Клара 0.9% (1)
X 0% (0)
Порту 99.1% (111)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Санта-Клара
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Батиста
Габриэл
23
Sidney
Lima
21
Венансиу
Фредерику
14
Alysson
42
Соарес
Лукас
8
Феррейра
Педру
6
Adriano2
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
9
Сафира
Алиссон
11
Сильва
Габриэль
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
97
Зе
Педро
4
Отавио
Эдмилсон
13
Галено
Вандерсон
16
Нико
Гонсалес
22
Варела
Алан
17
Хайме
Иван
15
Вашку
Соуза
19
Лодер
Дэнни
21
Франсиско
Мартинес
Санта-Клара
3-4-3
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Санта-Клара
Порту

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

14 матчей

7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
К
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.86
0.29

Среднее время на гол

105
315

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сафира Алиссон 1 (1) 0.5
Рикардиньо Феррейра 1 0.5
Кошта Жоау 1 0.5
Винисиус XXX 1 0.5
Перейра Матеус 0 0
Nunes Matheus 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 2 1
Галено Вандерсон 2 (2) 1
Лодер Дэнни 1 (1) 0.5
Нико Гонсалес 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сафира Алиссон 1 0
Соарес Лукас 1 0
Винисиус XXX 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Педро 1 0
Нико Гонсалес 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Порту
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Санта-Клара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2
Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Порту 1:2 Санта-Клара - Оливейренсе 3:0 Пенафьел - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Фейренсе 2:1
Порту
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2
Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1

Результаты матчей

Санта-Клара
Порту

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Санта-Клара
 0:2 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Брага
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эштрела
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Арока
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Брага
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Арока
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Санта-Клара
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 0:2 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Порту
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Эштрела
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АВС
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Порту Хайме Иван 2
Порту Галено Вандерсон 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Санта-Клара Сафира Алиссон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Эштрела Нани Луиш 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 1
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Нико Гонсалес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 25'
    Г О О О О О Л - Галено Вандерсон из команды Порту забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Габриэль Батиста прыгнул не в ту сторону.
  • 16'
    Нико Гонсалес сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Хайме Иван забивает с правой ноги!
  • 15'
    Зе Педро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится ничьей.
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Прогнозы 112
Санта-Клара 0.9% (1)
X 0% (0)
Порту 99.1% (111)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Санта-Клара 0:2 Порту

Исход игры
Санта-Клара
0.9% (1)
Ничья
0% (0)
Порту
99.1% (111)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (62)
Меньше
43.64% (48)
Обе команды забьют
Да
52.73% (58)
Нет
47.27% (52)
Популярный счёт
1:2 Порту
40.2% (45)
0:2 Порту
30.4% (34)
0:1 Порту
11.6% (13)
1:3 Порту
8.9% (10)
0:3 Порту
3.6% (4)
1:4 Порту
1.8% (2)
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