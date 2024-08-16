Тур: 2. Стадион: Estadio do Sao Miguel. Главный судья: Вериссиму Фабиу
0:2
Перерыв
0'
15' Желтая карточкаЗе Педро
0:1
16' ГолХайме Иван
0:2
25' ПенальтиГалено Вандерсон
40' Желтая карточкаНико Гонсалес
Ход матча
15'
16'
0:1
25'
0:2
40'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Sidney
Lima
14
Alysson
42
Соарес
Лукас
6
Adriano2
70
Винисиус
XXX
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
22
Варела
Алан
17
Хайме
Иван
15
Вашку
Соуза
19
Лодер
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Sidney LimaЗащитник
- Защитник
-
14 AlyssonЗащитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Винисиус XXXНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Энрике ПаулуПолузащитник
-
17 Кошта ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Neneca
-
77 Klismahn
-
Главный тренер: Васко Матош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
15 Вашку СоузаПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
26 Карму ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бруно Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Санта-Клара
Порту
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
14 матчей
7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
0.86
0.29
Среднее время на гол
105
315
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
1.71
Среднее время на гол
52
52
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.5
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.5
|Кошта Жоау
|1
|0.5
|Винисиус XXX
|1
|0.5
|Перейра Матеус
|0
|0
|Nunes Matheus
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|2
|1
|Галено Вандерсон
|2 (2)
|1
|Лодер Дэнни
|1 (1)
|0.5
|Нико Гонсалес
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
Карточки
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сафира Алиссон
|1
|0
|Соарес Лукас
|1
|0
|Винисиус XXX
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зе Педро
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
Результаты матчей
Санта-Клара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Порту
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Санта-Клара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санта-Клара
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2
Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Порту 1:2 Санта-Клара - Оливейренсе 3:0 Пенафьел - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Фейренсе 2:1
Порту
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2
Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1
Результаты матчей
Санта-Клара
Порту
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Санта-Клара
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|2
|Порту
|Хайме Иван
|2
|Порту
|Галено Вандерсон
|2
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|1 (1)
|Санта-Клара
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|Морейренсе
|Таварес Сидней
|1 1
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 1
|Арока
|Роша Матиас
|1 1
|Эштрела
|Нани Луиш
|1
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санта-Клара 0:2 Порту
Исход игры
Санта-Клара
0.9% (1)
Ничья
0% (0)
Порту
99.1% (111)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (62)
Меньше
43.64% (48)
Обе команды забьют
Да
52.73% (58)
Нет
47.27% (52)
Популярный счёт
1:2 Порту
40.2% (45)
0:2 Порту
30.4% (34)
0:1 Порту
11.6% (13)
1:3 Порту
8.9% (10)
0:3 Порту
3.6% (4)
1:4 Порту
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!