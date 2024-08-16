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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Санта-Клара
0:2
Конец матча
Порту
0'
15' Желтая карточка
Зе Педро
0:1
16' Гол
Хайме Иван
0:2
25' Пенальти
Галено Вандерсон
40' Желтая карточка
Нико Гонсалес
49' Желтая карточка
Перейра Матеус
52' Желтая карточка
Винисиус XXX
56' Желтая карточка
Венансиу Фредерику
65' Красная карточка
Adriano2
87' Желтая карточка
Франко Андре
90'+6

Ход матча

15'
 
Зе Педро
16'
0:1
Хайме Иван
(Нико Гонсалес)
25'
0:2
Галено Вандерсон
40'
 
Нико Гонсалес
49'
Перейра Матеус
 
52'
Винисиус XXX
 
56'
Венансиу Фредерику
 
65'
Adriano2
 
67'
Рикардиньо Феррейра
Винисиус XXX
 
68'
Klismahn
Сильва Габриэль
 
68'
Калила Диого
Соарес Лукас
 
68'
 
Эуштакиу Стивен
Нико Гонсалес
68'
 
Пепе Акино
Франсиско Мартинес
73'
 
Франко Андре
Вашку Соуза
73'
 
Боржеш Гонсалу
Хайме Иван
74'
Кошта Жоау
Сафира Алиссон
 
74'
Перейра Матеус
Alysson
 
87'
 
Мартинес Антонио
Лодер Дэнни
87'
 
Франко Андре
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Санта-Клара 0.9% (1)
X 0% (0)
Порту 99.1% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Батиста
Габриэл
23
Sidney
Lima
21
Венансиу
Фредерику
14
Alysson
42
Соарес
Лукас
8
Феррейра
Педру
6
Adriano2
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
9
Сафира
Алиссон
11
Сильва
Габриэль
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
97
Зе
Педро
4
Отавио
Эдмилсон
13
Галено
Вандерсон
16
Нико
Гонсалес
22
Варела
Алан
17
Хайме
Иван
15
Вашку
Соуза
19
Лодер
Дэнни
21
Франсиско
Мартинес
Санта-Клара
3-4-3
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Санта-Клара
Порту

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

14 матчей

7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
К
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.86
0.29

Среднее время на гол

105
315

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сафира Алиссон 1 (1) 0.5
Рикардиньо Феррейра 1 0.5
Кошта Жоау 1 0.5
Винисиус XXX 1 0.5
Перейра Матеус 0 0
Nunes Matheus 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 2 1
Галено Вандерсон 2 (2) 1
Лодер Дэнни 1 (1) 0.5
Нико Гонсалес 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус XXX 2 0
Adriano2 0 1
Венансиу Фредерику 1 0
Перейра Матеус 1 0
Сафира Алиссон 1 0
Соарес Лукас 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Педро 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Франко Андре 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Санта-Клара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Санта-Клара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Порту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2
Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Порту 1:2 Санта-Клара - Оливейренсе 3:0 Пенафьел - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Фейренсе 2:1
Порту
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2
Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1

Результаты матчей

Санта-Клара
Порту

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Санта-Клара
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
АВС
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Брага
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эштрела
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Жил Висенте
 2:2 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Арока
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
АВС
 2:2 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Жил Висенте
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Брага
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арока
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Санта-Клара
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Порту
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АВС
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эштрела
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 2:2 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Порту Хайме Иван 2
Порту Галено Вандерсон 2
АВС Нейва Кристиан 1 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Санта-Клара Винисиус XXX 2
Санта-Клара Adriano2 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Винисиус XXX совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 49'
      Рефери не любит споров - именно за это Перейра Матеус сейчас получил желтую
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Нико Гонсалес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 25'
      Г О О О О О Л - Галено Вандерсон из команды Порту забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Габриэль Батиста прыгнул не в ту сторону.
    • 16'
      Нико Гонсалес сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Хайме Иван забивает с правой ноги!
    • 15'
      Зе Педро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Санта-Клара 0.9% (1)
    X 0% (0)
    Порту 99.1% (111)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санта-Клара 0:2 Порту

    Исход игры
    Санта-Клара
    0.9% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Порту
    99.1% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.36% (62)
    Меньше
    43.64% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    52.73% (58)
    Нет
    47.27% (52)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    40.2% (45)
    0:2 Порту
    30.4% (34)
    0:1 Порту
    11.6% (13)
    1:3 Порту
    8.9% (10)
    0:3 Порту
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    1:4 Порту
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