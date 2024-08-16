  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Пирес Коста Бруно
Жил Висенте
2:2
Второй тайм: 88'
АВС
0'
0:1
32' Гол
Нейва Кристиан
34' Желтая карточка
Samuel
1:1
37' Гол
Jorge Aguirre
2:1
41' Гол
Фудзимото Канья
2:2
45' Гол
Нене Андерсон Мигель
61' Вторая желтая карточка
Samuel
62' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
62' Желтая карточка
Фильо Жозе Карлос

Ход матча

32'
0:1
Нейва Кристиан
(John Mercado)
34'
 
Samuel
37'
Jorge Aguirre
(Шаброль Тиджани)
1:1
41'
Фудзимото Канья
2:1
45'
2:2
Нене Андерсон Мигель
61'
 
Samuel
62'
 
Афонсо Клейтон Мишель
62'
Фильо Жозе Карлос
 
62'
Ситоле Сфефело
Шаброль Тиджани
 
67'
 
Лукка Жонатан
Абурджания Георгий
67'
 
Тейшейра Жорже
Нене Андерсон Мигель
75'
Жосуэ Са
Рубен
 
77'
 
Yair Mena
John Mercado
81'
 
Вейга Эрик
Пиазон Лукас
82'
Депу
Домингес Максим
 
82'
Кольядо Диего
Jorge Aguirre
 
Прогнозы 109
Жил Висенте 80.7% (88)
X 17.4% (19)
АВС 1.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
АВС
3.50
Реклама, zenit.win
3.35
Реклама, pari.ru
9.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
88
Kazu
10
Фудзимото
Канья
24
Гбане
Мори
8
Домингес
Максим
7
Шаброль
Тиджани
9
Jorge
Aguirre
71
Коррея
Фелиш
93
Бертелли
Симао
22
Leo
Alaba
42
Девениш
Кристиан
40
Афонсо
Клейтон
Мишель
24
Нейва
Кристиан
8
Абурджания
Георгий
6
Ру
Баптист
14
Пиазон
Лукас
70
Samuel
18
Нене
Андерсон
Мигель
17
John
Mercado
Жил Висенте
4-3-3
АВС
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Aguirre 1 0.5
Фудзимото Канья 1 0.5
Шаброль Тиджани 0 0
АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейва Кристиан 1 0.5
John Mercado 1 0.5
Нене Андерсон Мигель 1 0.5

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 1 1
Фильо Жозе Карлос 1 0
Жосуэ Са 1 0
АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1
Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3
АВС
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1
АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Оливейренсе - АВС 1:1 АВС - Фейренсе 1:0 Пенафьел - АВС 0:1

Результаты матчей

Жил Висенте
АВС

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
АВС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Санта-Клара
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
АВС
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Брага
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эштрела
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Жил Висенте
 2:2 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Арока
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
АВС
 2:2 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Жил Висенте
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Брага
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арока
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Санта-Клара
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Порту
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АВС
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эштрела
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 2:2 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Порту Хайме Иван 2
Порту Галено Вандерсон 2
АВС Нейва Кристиан 1 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АВС Samuel 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список
  • 62'
    Тактическая замена. Шаброль Тиджани уходит с поля и его заменяет Ситоле Сфефело
  • 62'
    Рефери не любит споров - именно за это Зе Карлош сейчас получил желтую
  • 62'
    Рефери не любит споров - именно за это Афонсо Клейтон Мишель сейчас получил желтую
  • 61'
    УДАЛЕНИЕ! - Самуэль удален из-за второго грубого нарушения
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Шаброль Тиджани сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Хорхе Агирре забивает с правой ноги!
    • 34'
      Самуэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 32'
      John Mercado сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Нейва Кристиан забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 109
    Жил Висенте 80.7% (88)
    X 17.4% (19)
    АВС 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жил Висенте
    Ничья
    АВС
    3.50
    Реклама, zenit.win
    3.35
    Реклама, pari.ru
    9.50
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Жил Висенте 2:2 АВС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Жил Висенте 2:2 АВС

    Исход игры
    Жил Висенте
    80.7% (88)
    Ничья
    17.4% (19)
    АВС
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.94% (37)
    Меньше
    66.06% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    46.79% (51)
    Нет
    53.21% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    40.4% (44)
    2:1 Жил Висенте
    29.4% (32)
    1:1 Ничья
    14.7% (16)
    2:0 Жил Висенте
    8.3% (9)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    3:0 Жил Висенте
    1.8% (2)
    1:2 АВС
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Жил Висенте
    АВС
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный