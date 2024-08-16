Тур: 2. Стадион: Муниципал де Барселуш. Главный судья: Пирес Коста Бруно
4:2
Конец матча
0'
0:1
32' ГолНейва Кристиан
34' Желтая карточкаSamuel
1:1
37' ГолJorge Aguirre
2:1
41' ГолФудзимото Канья
2:2
45' ГолНене Андерсон Мигель
61' Вторая желтая карточкаSamuel
63' Желтая карточкаАфонсо Клейтон Мишель
63' Желтая карточкаФильо Жозе Карлос
90' Желтая карточкаТейшейра Жорже
3:2
90' ПенальтиФудзимото Канья
4:2
90' ГолФудзимото Канья
90' Желтая карточкаДевениш Кристиан
90'+11
Ход матча
32'
0:1
34'
37'
1:1
41'
2:1
45'
2:2
61'
82'
90'
90'
3:2
90'
4:2
90'
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
88
Kazu
24
Гбане
Мори
71
Коррея
Фелиш
22
Leo
Alaba
14
Пиазон
Лукас
70
Samuel
17
John
Mercado
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
-
88 KazuЗащитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
-
99 Араужо БрианВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 ДепуНападающий
-
13 Джоао Пинто
-
-
Главный тренер: Пиньейра Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Leo AlabaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
70 SamuelНападающий
- Нападающий
-
17 John MercadoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Вейга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Yair Mena
-
23 Густаво Лео
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фудзимото Канья
|3 (1)
|1.5
|Jorge Aguirre
|1
|0.5
|Коррея Фелиш
|0
|0
|Шаброль Тиджани
|0
|0
АВС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейва Кристиан
|1
|0.5
|John Mercado
|1
|0.5
|Нене Андерсон Мигель
|1
|0.5
|Samuel
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Круз Сандру
|1
|1
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
АВС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel
|1
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Нене Андерсон Мигель
|1
|0
|Девениш Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1
Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3
АВС
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1
АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Оливейренсе - АВС 1:1 АВС - Фейренсе 1:0 Пенафьел - АВС 0:1
Результаты матчей
Жил Висенте
АВС
Точный счет
4:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
АВС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
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- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|2
|Порту
|Хайме Иван
|2
|Порту
|Галено Вандерсон
|2
|АВС
|Нейва Кристиан
|1 (1)
|АВС
|Samuel
|1 1
|Морейренсе
|Таварес Сидней
|1 1
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 1
|Арока
|Роша Матиас
|1 1
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
Прогнозы на матч Жил Висенте 4:2 АВС
Исход игры
Жил Висенте
80.7% (88)
Ничья
17.4% (19)
АВС
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.94% (37)
Меньше
66.06% (72)
Обе команды забьют
Да
46.79% (51)
Нет
53.21% (58)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
40.4% (44)
2:1 Жил Висенте
29.4% (32)
1:1 Ничья
14.7% (16)
2:0 Жил Висенте
8.3% (9)
0:0 Ничья
2.8% (3)
3:0 Жил Висенте
1.8% (2)
1:2 АВС
1.8% (2)
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