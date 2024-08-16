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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Пирес Коста Бруно
Жил Висенте
4:2
Конец матча
АВС
0'
0:1
32' Гол
Нейва Кристиан
34' Желтая карточка
Samuel
1:1
37' Гол
Jorge Aguirre
2:1
41' Гол
Фудзимото Канья
2:2
45' Гол
Нене Андерсон Мигель
61' Вторая желтая карточка
Samuel
63' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
63' Желтая карточка
Фильо Жозе Карлос
90' Желтая карточка
Тейшейра Жорже
3:2
90' Пенальти
Фудзимото Канья
4:2
90' Гол
Фудзимото Канья
90' Желтая карточка
Девениш Кристиан
90'+11
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
88
Kazu
10
Фудзимото
Канья
24
Гбане
Мори
8
Домингес
Максим
7
Шаброль
Тиджани
9
Jorge
Aguirre
71
Коррея
Фелиш
93
Бертелли
Симао
22
Leo
Alaba
42
Девениш
Кристиан
40
Афонсо
Клейтон
Мишель
24
Нейва
Кристиан
8
Абурджания
Георгий
6
Ру
Баптист
14
Пиазон
Лукас
70
Samuel
18
Нене
Андерсон
Мигель
17
John
Mercado
Жил Висенте
4-3-3
АВС
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 3 (1) 1.5
Jorge Aguirre 1 0.5
Коррея Фелиш 0 0
Шаброль Тиджани 0 0
АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейва Кристиан 1 0.5
John Mercado 1 0.5
Нене Андерсон Мигель 1 0.5
Samuel 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 1 1
Фильо Жозе Карлос 1 0
Жосуэ Са 1 0
АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0
Девениш Кристиан 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АВС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1
Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3
АВС
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1
АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Оливейренсе - АВС 1:1 АВС - Фейренсе 1:0 Пенафьел - АВС 0:1

Результаты матчей

Жил Висенте
АВС

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
АВС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Санта-Клара
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Жил Висенте
 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Брага
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эштрела
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
АВС
 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Арока
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Жил Висенте
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
АВС
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брага
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Насьонал Мадейра
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арока
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Каса Пия
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Санта-Клара
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эшторил
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Порту
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Морейренсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Боавишта
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Насьонал Мадейра
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Эштрела
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Каса Пия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Риу Аве
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
АВС
 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Жил Висенте
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Порту Хайме Иван 2
Порту Галено Вандерсон 2
АВС Нейва Кристиан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АВС Samuel 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Рефери не любит споров - именно за это Афонсо Клейтон Мишель сейчас получил желтую
    • 61'
      УДАЛЕНИЕ! - Самуэль удален из-за второго грубого нарушения
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 32'
      John Mercado сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Нейва Кристиан забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    Жил Висенте 80.7% (88)
    X 17.4% (19)
    АВС 1.8% (2)
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    Где смотреть матч Жил Висенте 4:2 АВС онлайн

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    Прогнозы на матч Жил Висенте 4:2 АВС

    Исход игры
    Жил Висенте
    80.7% (88)
    Ничья
    17.4% (19)
    АВС
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.94% (37)
    Меньше
    66.06% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    46.79% (51)
    Нет
    53.21% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    40.4% (44)
    2:1 Жил Висенте
    29.4% (32)
    1:1 Ничья
    14.7% (16)
    2:0 Жил Висенте
    8.3% (9)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    3:0 Жил Висенте
    1.8% (2)
    1:2 АВС
    1.8% (2)
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