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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Маседо Карлуш
Риу Аве
1:0
Конец матча
Фаренсе
0'
1:0
32' Гол
Патрик II
39' Желтая карточка
Нето Анжело
90'+8

Ход матча

32'
Патрик II
1:0
39'
 
Нето Анжело
57'
 
Поведа Дарио
Соареш Филипе
58'
Мораиш Тиагу
Польманн Оле
 
64'
 
_Bastos Almeida G. M.
Нето Анжело
64'
 
Матиаш Марку
Бермехо Алекс
74'
Граса Жоау
Бондосо Кико
 
74'
Гомеш Витор
Идрисси Амин
 
84'
 
Элвис
Оливейра Талис
85'
Агилера Брэндон
Новаиш Жоау
 
Прогнозы 109
Риу Аве 78% (85)
X 17.4% (19)
Фаренсе 4.6% (5)
Все прогнозы
18
Жонатан
Луис
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
42
Панталон
Ренато
17
Врусаи
Мариус
10
Идрисси
Амин
6
Новаиш
Жоау
20
Томе
Жоау
19
Бондосо
Кико
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
80
Польманн
Оле
33
Вельо
Рикардо
70
Ривальдо
3
Марко
Морено
44
Африко
Лукас
12
Оливейра
Талис
6
Нето Анжело
29
Фалькао
Клаудио
62
Беллуми
Мохамед
21
Соареш
Филипе
11
Бермехо
Алекс
9
Томане
Антониу
Риу Аве
3-4-3
Фаренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Фаренсе

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:4
КЛ
2:1
ЛП2
2:1
ЛП2
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 1 0.5
Патрик II 1 0.5
Гомеш Витор 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бермехо Алекс 1 0.5
Ривальдо 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Сантос Адерлан 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фаренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Риу Аве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фаренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2
Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3
Фаренсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1

Результаты матчей

Риу Аве
Фаренсе

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Насьонал Мадейра
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Насьонал Мадейра
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эштрела
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенфика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Боавишта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Морейренсе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория Гимарайнш
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санта-Клара
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Насьонал Мадейра
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Арока
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Каса Пия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эшторил
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фамаликан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брага
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 2
Порту Хайме Иван 2
Порту Галено Вандерсон 2
АВС Нейва Кристиан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АВС Samuel 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Нето Анжело - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 32'
    Г О О О О О О Л - Патрик II из команды Риу Аве с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 109
Риу Аве 78% (85)
X 17.4% (19)
Фаренсе 4.6% (5)
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Где смотреть матч Риу Аве 1:0 Фаренсе онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Фаренсе

Исход игры
Риу Аве
78% (85)
Ничья
17.4% (19)
Фаренсе
4.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
32.71% (35)
Меньше
67.29% (72)
Обе команды забьют
Да
49.53% (53)
Нет
50.47% (54)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
41.3% (45)
2:1 Риу Аве
29.4% (32)
1:1 Ничья
16.5% (18)
2:0 Риу Аве
6.4% (7)
1:2 Фаренсе
2.8% (3)
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