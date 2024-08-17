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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Насьонал Мадейра
1:6
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
16' Гол
Педру Гонсалвеш
1:1
36' Гол
Томас Найджел
1:2
41' Гол
Тринкан Франсишку
45' Желтая карточка
Ulisses Rocha
1:3
51' Пенальти
Дьёкереш Виктор
1:4
57' Гол
Тринкан Франсишку
1:5
66' Гол
Браганса Даниэл
1:6
76' Гол
Дьёкереш Виктор
90' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
90'+3

Ход матча

16'
0:1
Педру Гонсалвеш
(Браганса Даниэл)
36'
Томас Найджел
(Matheus Dias)
1:1
41'
1:2
Тринкан Франсишку
(Педру Гонсалвеш)
45'
Ulisses Rocha
 
51'
1:3
Дьёкереш Виктор
53'
Gabriel Santos
Аппиа Арвин
 
53'
Баэса Мигель
Кошта Бруну
 
56'
Маседу Рубен
Томас Найджел
 
57'
1:4
Тринкан Франсишку
(Катамо Джени)
66'
1:5
Браганса Даниэл
(Педру Гонсалвеш)
67'
Isaac Aguiar
Буцке Адриан
 
68'
Соуза Андре
Matheus Dias
 
69'
 
Дебаст Зено
Куарежма Эдуарду
76'
1:6
Дьёкереш Виктор
(Дебаст Зено)
78'
 
Эссугу Дариу
Морита Хидемаса
79'
 
Матеус Рейс
Катамо Джени
85'
 
Фреснеда Иван
Диоманде Усман
85'
 
Эдвардс Маркус
Тринкан Франсишку
90'
 
Инасиу Гонсалу
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 108
Насьонал Мадейра 0% (0)
X 0.9% (1)
Спортинг Л 99.1% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
4
Ulisses
Rocha
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
10
Luis
Esteves
88
Matheus
Dias
8
Кошта
Бруну
11
Томас
Найджел
9
Буцке
Адриан
70
Аппиа
Арвин
13
Ковачевич
Владан
72
Куарежма
Эдуарду
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
57
Кенда
Джованни
5
Морита
Хидемаса
23
Браганса
Даниэл
21
Катамо
Джени
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
Насьонал Мадейра
4-3-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Насьонал Мадейра
Спортинг Л

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

29 матчей

3.4%
34.5%
62.1%
1 победа 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

3.4%
41.4%
55.2%
1 победа 12 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:0
К
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМС
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
К
1:3
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.67
0.71

Среднее время на гол

135
126

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

2.07
1.4

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.34
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

66
84

Бомбардиры внутри турнира

Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томас Найджел 1 0.5
Баэса Мигель 1 0.5
Matheus Dias 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Гонсалвеш 3 1.5
Дьёкереш Виктор 3 (1) 1.5
Тринкан Франсишку 2 1
Браганса Даниэл 1 0.5
Катамо Джени 0 0
Дебаст Зено 0 0

Карточки

Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 2 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педру Гонсалвеш 1 0
Катамо Джени 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спортинг Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
100%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Насьонал Мадейра
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1
Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 Униан Лейрия - Насьонал Мадейра 1:1 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Насьонал Мадейра - Академику Визеу 1:1 Оливейренсе - Насьонал Мадейра 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1
Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
Спортинг Л

Точный счет

1:6
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Насьонал Мадейра
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Каса Пия
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Бенфика
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
16.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бенфика
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эштрела
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боавишта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Морейренсе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Каса Пия
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2.
Санта-Клара
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Каса Пия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фамаликан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брага
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арока
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эшторил
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Бенфика
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 3 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Спортинг Л Тринкан Франсишку 2
Порту Хайме Иван 2
Весь список

Топ нарушителей
АВС Samuel 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Улиссес Роша тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 41'
      Педру Гонсалвеш сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Тринкан Франсишку забивает с левой ноги!
    • 36'
      Матеус Диас сделал результативную передачу.
    Прогнозы 108
    Насьонал Мадейра 0% (0)
    X 0.9% (1)
    Спортинг Л 99.1% (107)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 1:6 Спортинг Л

    Исход игры
    Насьонал Мадейра
    0% (0)
    Ничья
    0.9% (1)
    Спортинг Л
    99.1% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (52)
    Меньше
    51.85% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    37.04% (40)
    Нет
    62.96% (68)
    Популярный счёт
    0:2 Спортинг Л
    42.6% (46)
    1:2 Спортинг Л
    23.1% (25)
    0:3 Спортинг Л
    11.1% (12)
    1:3 Спортинг Л
    10.2% (11)
    0:1 Спортинг Л
    8.3% (9)
    1:4 Спортинг Л
    2.8% (3)
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