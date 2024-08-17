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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Бенфика
 
Позже
Каса Пия
Прогнозы 110
Бенфика 98.2% (108)
X 0.9% (1)
Каса Пия 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Каса Пия
7.50
7.46
15.22
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
44
Араужу
Томаш
4
Силва
Антониу
37
Бесте
Ян-Никлас
18
Баррейро
Леандро
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
25
Престианни
Джанлука
8
Эурснес
Фредрик
14
Павлидис
Вангелис
1
Секейра
Патрик
4
Гуларт
Жоао
6
Фонте
Жозе
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
14
Miguel
Sousa
16
Бени
80
Кастро
Пабло
5
Лело
Леонардо
77
Обенг
Самуэль
7
Морейра
Нуну
Бенфика
4-2-3-1
Каса Пия
3-5-2

История личных встреч

Бенфика
Каса Пия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 1 0
Мариу Жоау 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Престианни Джанлука 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золотич Нермин 1 0
Сеговия Теласко 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Каса Пия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Каса Пия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1
Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1
Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1
Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0

Результаты матчей

Бенфика
Каса Пия

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
14.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эштрела
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бенфика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боавишта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Морейренсе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2.
Санта-Клара
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фамаликан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брага
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Каса Пия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эшторил
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 3 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Спортинг Л Тринкан Франсишку 2
Порту Хайме Иван 2
Весь список

Топ нарушителей
АВС Samuel 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список
Где смотреть матч Бенфика - Каса Пия онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика - Каса Пия

Исход игры
Бенфика
98.2% (108)
Ничья
0.9% (1)
Каса Пия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.78% (39)
Меньше
64.22% (70)
Обе команды забьют
Да
17.43% (19)
Нет
82.57% (90)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
58.2% (64)
3:0 Бенфика
14.5% (16)
2:1 Бенфика
10.9% (12)
1:0 Бенфика
4.5% (5)
3:1 Бенфика
3.6% (4)
4:0 Бенфика
2.7% (3)
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Бенфика
Каса Пия
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