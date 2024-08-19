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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 4769 Главный судья: Bruno Vieira
Эштрела
0:3
Конец матча
Фамаликан
0'
26' Желтая карточка
Келиано Мануэль
0:1
36' Гол
Винисиос Маркос
64' Желтая карточка
Кикаш
66' Желтая карточка
Злобин Иван
80' Желтая карточка
Вейга Данилу
0:2
83' Гол
Юссуф Зейду
0:3
90' Гол
Гонсалес Марио
90'+8
30
Брижидо
Бруно
77
Вейга
Данилу
13
Лопеш
Мигел
4
Ферру
25
Варела
Нилтон
7
Андре
Силва
42
Келиано
Мануэль
26
Букка
Лионель
11
Родригес
Густаво
9
Пиньо
Родриго
98
Кикаш
1
Злобин
Иван
2
Calegari
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
8
Топич
Мирко
28
Юссуф
Зейду
7
Винисиос
Маркос
20
Са
Гуштаву
10
Рошинья
Кошта
11
Аранда
Оскар
Эштрела
4-4-2
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Эштрела
Фамаликан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 1 0.5
Варела Нилтон 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Зейду 2 1
Винисиос Маркос 2 1
Гонсалес Марио 1 0.5
Аранда Оскар 0 0
Са Гуштаву 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Келиано Мануэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Руис Алан 1 0
Лопеш Мигел 1 0
Кикаш 1 0
Букка Лионель 1 0
Вейга Данилу 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Злобин Иван 1 0
Жуниор Луис 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Samuel Lobato 1 0
Armando Evangelista 1 0

Результаты матчей

Эштрела
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фамаликан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Эштрела
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фамаликан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3
Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0
Фамаликан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0
Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2

Результаты матчей

Эштрела
Фамаликан

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Морейренсе
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2.
Санта-Клара
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 3 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Фамаликан Юссуф Зейду 2
Спортинг Л Тринкан Франсишку 2
Весь список

Топ нарушителей
АВС Samuel 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Келиано Мануэль уходит с поля и его заменяет Кордейру Леонарду
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Са Гуштаву сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Винисиос Маркос забивает с левой ноги!
    • 26'
      Келиано Мануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Эштрела 34.2% (38)
    X 45% (50)
    Фамаликан 20.7% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эштрела 0:3 Фамаликан

    Исход игры
    Эштрела
    34.2% (38)
    Ничья
    45% (50)
    Фамаликан
    20.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.07% (26)
    Меньше
    75.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (76)
    Нет
    29.63% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45% (50)
    1:0 Эштрела
    21.6% (24)
    2:1 Эштрела
    10.8% (12)
    1:2 Фамаликан
    9.9% (11)
    0:1 Фамаликан
    6.3% (7)
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