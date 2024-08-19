Тур: 2. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Зрители: 4769 Главный судья: Bruno Vieira
0'
26' Желтая карточкаКелиано Мануэль
0:1
36' ГолВинисиос Маркос
64' Желтая карточкаКикаш
66' Желтая карточкаЗлобин Иван
80' Желтая карточкаВейга Данилу
0:2
83' ГолЮссуф Зейду
0:3
90' ГолГонсалес Марио
90'+8
Ход матча
26'
36'
0:1
64'
66'
80'
83'
0:2
90'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
77
Вейга
Данилу
13
Лопеш
Мигел
4
Ферру
98
Кикаш
2
Calegari
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
11
Аранда
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Вейга ДанилуЗащитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
-
4 ФерруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 КикашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Лима РубенНападающий
-
38 Кайо Сантана
-
-
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарНападающий
- Запасные игроки
-
15 РиччелиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Диаш ЖильПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Эштрела
Фамаликан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|1
|0.5
|Варела Нилтон
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Винисиос Маркос
|2
|1
|Гонсалес Марио
|1
|0.5
|Аранда Оскар
|0
|0
|Са Гуштаву
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Келиано Мануэль
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Руис Алан
|1
|0
|Лопеш Мигел
|1
|0
|Кикаш
|1
|0
|Букка Лионель
|1
|0
|Вейга Данилу
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Злобин Иван
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Юссуф Зейду
|1
|0
|Samuel Lobato
|1
|0
|Armando Evangelista
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фамаликан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Эштрела
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фамаликан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3
Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0
Фамаликан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0
Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2
Результаты матчей
Эштрела
Фамаликан
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|3 (1)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Фамаликан
|Юссуф Зейду
|2
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|2
|АВС
|Samuel
|1 1
|Морейренсе
|Таварес Сидней
|1 1
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 1
|Арока
|Роша Матиас
|1 1
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эштрела 0:3 Фамаликан
Исход игры
Эштрела
34.2% (38)
Ничья
45% (50)
Фамаликан
20.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
24.07% (26)
Меньше
75.93% (82)
Обе команды забьют
Да
70.37% (76)
Нет
29.63% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45% (50)
1:0 Эштрела
21.6% (24)
2:1 Эштрела
10.8% (12)
1:2 Фамаликан
9.9% (11)
0:1 Фамаликан
6.3% (7)
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