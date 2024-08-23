Тур: 3. Стадион: Алгарве. Главный судья: Мартинш Тьягу
0:2
Второй тайм: 52'
0'
10' Желтая карточкаБраганса Даниэл
14' Желтая карточкаФалькао Клаудио
0:1
27' ГолДьёкереш Виктор
0:2
41' ПенальтиДьёкереш Виктор
Ход матча
10'
14'
27'
0:1
41'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
70
Ривальдо
44
Африко
Лукас
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
- Вратарь
-
70 РивальдоЗащитник
- Защитник
-
44 Африко ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 ПасторЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Поведа ДариоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сантуш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фаренсе
Спортинг Л
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2.67
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
33
67
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бермехо Алекс
|1
|0.33
|Ривальдо
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|1.67
|Педру Гонсалвеш
|3
|1
|Тринкан Франсишку
|2
|0.67
|Браганса Даниэл
|1
|0.33
|Катамо Джени
|0
|0
|Дебаст Зено
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|1
|0
|Фалькао Клаудио
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педру Гонсалвеш
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Катамо Джени
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Фаренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Фаренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спортинг Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
100%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1
Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0
Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3
Результаты матчей
Фаренсе
Спортинг Л
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|18.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (2)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Фамаликан
|Юссуф Зейду
|2
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|2
|АВС
|Samuel
|1 1
|Морейренсе
|Таварес Сидней
|1 1
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 1
|Арока
|Роша Матиас
|1 1
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фаренсе 0:2 Спортинг Л
Исход игры
Фаренсе
0.9% (1)
Ничья
1.7% (2)
Спортинг Л
97.4% (113)
Тотал 2.5
Больше
63.55% (68)
Меньше
36.45% (39)
Обе команды забьют
Да
47.66% (51)
Нет
52.34% (56)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
30.2% (35)
0:2 Спортинг Л
27.6% (32)
0:3 Спортинг Л
14.7% (17)
1:3 Спортинг Л
10.3% (12)
0:1 Спортинг Л
5.2% (6)
1:4 Спортинг Л
1.7% (2)
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