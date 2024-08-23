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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Фаренсе
0:2
Второй тайм: 52'
Спортинг Л
0'
10' Желтая карточка
Браганса Даниэл
14' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
0:1
27' Гол
Дьёкереш Виктор
0:2
41' Пенальти
Дьёкереш Виктор

Ход матча

10'
 
Браганса Даниэл
14'
Фалькао Клаудио
 
27'
0:1
Дьёкереш Виктор
41'
0:2
Дьёкереш Виктор
46'
Барбоза Рафаэл
Нето Анжело
 
Прогнозы 116
Фаренсе 0.9% (1)
X 1.7% (2)
Спортинг Л 97.4% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
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33
Вельо
Рикардо
70
Ривальдо
3
Марко
Морено
44
Африко
Лукас
12
Оливейра
Талис
6
Нето Анжело
29
Фалькао
Клаудио
62
Беллуми
Мохамед
16
_Bastos
Almeida
G.
M.
77
Матиаш
Марку
9
Томане
Антониу
13
Ковачевич
Владан
72
Куарежма
Эдуарду
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
57
Кенда
Джованни
5
Морита
Хидемаса
23
Браганса
Даниэл
21
Катамо
Джени
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
Фаренсе
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Фаренсе
Спортинг Л

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:2
КЛ
4:2
ПЛ
2:3
КЛ
6:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2.67
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

33
67

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бермехо Алекс 1 0.33
Ривальдо 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 5 (2) 1.67
Педру Гонсалвеш 3 1
Тринкан Франсишку 2 0.67
Браганса Даниэл 1 0.33
Катамо Джени 0 0
Дебаст Зено 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 1 0
Фалькао Клаудио 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педру Гонсалвеш 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Катамо Джени 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Фаренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Фаренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спортинг Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
100%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1
Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0
Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3

Результаты матчей

Фаренсе
Спортинг Л

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Морейренсе
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 2:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
18.
Фаренсе
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Санта-Клара
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фаренсе
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Фамаликан Юссуф Зейду 2
Спортинг Л Тринкан Франсишку 2
Весь список

Топ нарушителей
АВС Samuel 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Нето Анжело уходит с поля и его заменяет Барбоза Рафаэл II
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    'Г О О О О О Л - Дьёкереш Виктор из команды Спортинг Л забивает с пенальти! Он пробил правой. Рикарду Велью был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 27'
    Г О О О О Л - Дьёкереш Виктор первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 14'
    Фалькао Клаудио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 10'
    Браганса Даниэл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 116
Фаренсе 0.9% (1)
X 1.7% (2)
Спортинг Л 97.4% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Фаренсе 0:2 Спортинг Л онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фаренсе 0:2 Спортинг Л

Исход игры
Фаренсе
0.9% (1)
Ничья
1.7% (2)
Спортинг Л
97.4% (113)
Тотал 2.5
Больше
63.55% (68)
Меньше
36.45% (39)
Обе команды забьют
Да
47.66% (51)
Нет
52.34% (56)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
30.2% (35)
0:2 Спортинг Л
27.6% (32)
0:3 Спортинг Л
14.7% (17)
1:3 Спортинг Л
10.3% (12)
0:1 Спортинг Л
5.2% (6)
1:4 Спортинг Л
1.7% (2)
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Спортинг Л
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