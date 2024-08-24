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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бахиньо Рикардо
Каса Пия
0:1
Второй тайм: 61'
Санта-Клара
0'
28' Желтая карточка
Роша Луиш
0:1
57' Гол
Винисиус XXX

Ход матча

28'
 
Роша Луиш
57'
0:1
Винисиус XXX
(Сафира Алиссон)
Прогнозы 113
Каса Пия 39.8% (45)
X 31.9% (36)
Санта-Клара 28.3% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Санта-Клара
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Все Коэффициенты
1
Секейра
Патрик
4
Гуларт
Жоао
6
Фонте
Жозе
2
Тчамба
Дуплекс
72
Ларрасабаль
Гаиска
14
Miguel
Sousa
16
Бени
8
Сеговия
Теласко
5
Лело
Леонардо
77
Обенг
Самуэль
7
Морейра
Нуну
1
Батиста
Габриэл
23
Sidney
Lima
21
Венансиу
Фредерику
13
Роша
Луиш
II
42
Соарес
Лукас
8
Феррейра
Педру
77
Klismahn
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
9
Сафира
Алиссон
11
Сильва
Габриэль
Каса Пия
3-5-2
Санта-Клара
3-4-3

История личных встреч

Каса Пия
Санта-Клара

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сафира Алиссон 1 (1) 0.33
Рикардиньо Феррейра 1 0.33
Кошта Жоау 1 0.33
Винисиус XXX 1 0.33
Перейра Матеус 0 0
Nunes Matheus 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеговия Теласко 2 0
Золотич Нермин 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус XXX 2 0
Adriano2 0 1
Венансиу Фредерику 1 0
Перейра Матеус 1 0
Роша Луиш II 1 0
Сафира Алиссон 1 0
Соарес Лукас 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санта-Клара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Каса Пия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санта-Клара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Каса Пия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Санта-Клара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0
Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0
Санта-Клара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2
Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Порту 1:2 Санта-Клара - Оливейренсе 3:0 Пенафьел - Санта-Клара 1:2

Результаты матчей

Каса Пия
Санта-Клара

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Санта-Клара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Морейренсе
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Санта-Клара
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Каса Пия
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Санта-Клара
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17.
Каса Пия
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Каса Пия
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Фамаликан Юссуф Зейду 2
Спортинг Л Тринкан Франсишку 2
Весь список

Топ нарушителей
АВС Samuel 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Сафира Алиссон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 57'
    Сафира Алиссон сделал результативную передачу.
  • 57'
    Г О О О О Л - Винисиус XXX забивает с левой ноги!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Роша Луиш II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
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Прогнозы 113
Каса Пия 39.8% (45)
X 31.9% (36)
Санта-Клара 28.3% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Санта-Клара
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Где смотреть матч Каса Пия 0:1 Санта-Клара онлайн

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Прогнозы на матч Каса Пия 0:1 Санта-Клара

Исход игры
Каса Пия
39.8% (45)
Ничья
31.9% (36)
Санта-Клара
28.3% (32)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (41)
Меньше
62.39% (68)
Обе команды забьют
Да
69.72% (76)
Нет
30.28% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (35)
1:0 Каса Пия
19.5% (22)
2:1 Каса Пия
16.8% (19)
1:2 Санта-Клара
15.9% (18)
0:1 Санта-Клара
7.1% (8)
0:2 Санта-Клара
1.8% (2)
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Каса Пия
Санта-Клара
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