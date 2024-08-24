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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Порту
2:0
Конец матча
Риу Аве
0'
1:0
1' Гол
Галено Вандерсон
22' Желтая карточка
Патрик II
2:0
30' Гол
Нико Гонсалес
43' Вторая желтая карточка
Патрик II
90'+4

Ход матча

1'
Галено Вандерсон
(Хайме Иван)
1:0
22'
 
Патрик II
30'
Нико Гонсалес
(Хайме Иван)
2:0
37'
 
Роналдо Фабио
Бондосо Кико
37'
 
Польманн Оле
Томе Жоау
37'
 
Граса Жоау
Мораиш Тиагу
43'
 
Патрик II
45'
 
Панзо Джонатан
Новаиш Жоау
68'
Венделл Боргес
Фернандеш Мартим
 
69'
Мариу Жоау
Пепе Акино
 
77'
Боржеш Гонсалу
Хайме Иван
 
78'
Груйич Марко
Вашку Соуза
 
84'
 
Гомеш Витор
Идрисси Амин
90'
Франсиско Мартинес
Галено Вандерсон
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Порту 99.1% (113)
X 0.9% (1)
Риу Аве 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
97
Зе
Педро
4
Отавио
Эдмилсон
13
Галено
Вандерсон
15
Вашку
Соуза
22
Варела
Алан
11
Пепе
Акино
16
Нико
Гонсалес
17
Хайме
Иван
19
Лодер
Дэнни
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Томе
Жоау
10
Идрисси
Амин
6
Новаиш
Жоау
17
Врусаи
Мариус
19
Бондосо
Кико
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
11
Мораиш
Тиагу
Порту
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Порту
Риу Аве

34 матча

88.2%
11.8%
30 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
20.6%
2.9%
26 побед 7 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

275%
0 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

38 матчей

78.9%
18.4%
2.7%
30 побед 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

39.5%
57.9%
2.6%
15 побед 22 ничьи 1 победа

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
26 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
КЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
КЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
2:0
ТМС
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
4:0
ПЛ
0:1
К
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

47
40

Голов в среднем за матч

2.35
2.22

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

0.94
0.45

Среднее время на гол

95
200

Всего голов

64
49

Голов в среднем за матч

1.68
1.29

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

53
69

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 3 (2) 1
Хайме Иван 2 0.67
Нико Гонсалес 1 0.33
Лодер Дэнни 1 (1) 0.33
Боржеш Гонсалу 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 1 0.33
Патрик II 1 0.33
Гомеш Витор 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Педро 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Франко Андре 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик II 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Сантос Адерлан 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Порту
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0
Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2
Риу Аве
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1
Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0

Результаты матчей

Порту
Риу Аве

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Порту
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Морейренсе
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Порту Хайме Иван 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Г О О О О Л - Нико Гонсалес из команды Порту правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 22'
      Патрик II получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Хайме Иван сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Галено Вандерсон точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Порту 99.1% (113)
    X 0.9% (1)
    Риу Аве 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 2:0 Риу Аве

    Исход игры
    Порту
    99.1% (113)
    Ничья
    0.9% (1)
    Риу Аве
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.86% (38)
    Меньше
    65.14% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    19.27% (21)
    Нет
    80.73% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    58.8% (67)
    3:0 Порту
    14% (16)
    2:1 Порту
    11.4% (13)
    3:1 Порту
    7% (8)
    1:0 Порту
    3.5% (4)
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