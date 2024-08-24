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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Сильва Дэвид
Фамаликан
1:0
Конец матча
Боавишта
0'
1:0
6' Гол
Са Гуштаву
16' Желтая карточка
Pedro Gomes
32' Желтая карточка
Феррейра Филипе
41' Желтая карточка
Вукотич Илия
58' Желтая карточка
Михай Энеа
90'+7

Ход матча

6'
Са Гуштаву
(Моура Франсишку)
1:0
16'
 
Pedro Gomes
32'
 
Феррейра Филипе
41'
 
Вукотич Илия
46'
 
Гонсало Мигель
Pedro Gomes
58'
Михай Энеа
 
64'
Ван Де Лои Томми
Са Гуштаву
 
64'
Гонсалес Марио
Аранда Оскар
 
65'
Диаш Жиль
Рошинья Кошта
 
73'
 
Joao Barros
Феррейра Филипе
74'
 
Перес Себастьян
Камара Ибраима
84'
 
Марко Рибейру
Вукотич Илия
87'
 
Мачадо Тьяго
Рейзиньо Мигель
90'
Риччели
Юссуф Зейду
 
Прогнозы 114
Фамаликан 63.2% (72)
X 16.7% (19)
Боавишта 20.2% (23)
Все прогнозы
1
Злобин
Иван
2
Calegari
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
8
Топич
Мирко
28
Юссуф
Зейду
7
Винисиос
Маркос
20
Са
Гуштаву
10
Рошинья
Кошта
11
Аранда
Оскар
99
Гонсалвеш
Жуан
II
15
Pedro
Gomes
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
2
Камара
Ибраима
III
16
Да
Силва
Жоэль
10
Рейзиньо
Мигель
18
Вукотич
Илия
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
Фамаликан
4-2-3-1
Боавишта
4-1-4-1

История личных встреч

Фамаликан
Боавишта

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
52

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Зейду 2 0.67
Винисиос Маркос 2 0.67
Гонсалес Марио 1 0.33
Са Гуштаву 1 0.33
Моура Франсишку 0 0
Аранда Оскар 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейзиньо Мигель 1 (1) 0.33

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Злобин Иван 1 0
Жуниор Луис 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Михай Энеа 1 0
Samuel Lobato 1 0
Armando Evangelista 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженик Роберт 2 0
Перес Себастьян 1 0
Вукотич Илия 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Pedro Gomes 1 0
Да Силва Жоэль 1 0
Cristiano Bacci 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боавишта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Фамаликан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боавишта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Боавишта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2
Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1
Боавишта
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3
Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4

Результаты матчей

Фамаликан
Боавишта

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Морейренсе
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Боавишта
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
14.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Порту Хайме Иван 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Вукотич Илия получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Феррейра Филипе получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 114
    Фамаликан 63.2% (72)
    X 16.7% (19)
    Боавишта 20.2% (23)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Фамаликан 1:0 Боавишта онлайн

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    Прогнозы на матч Фамаликан 1:0 Боавишта

    Исход игры
    Фамаликан
    63.2% (72)
    Ничья
    16.7% (19)
    Боавишта
    20.2% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.94% (41)
    Меньше
    63.06% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (57)
    Нет
    48.65% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Фамаликан
    30.7% (35)
    2:1 Фамаликан
    18.4% (21)
    1:2 Боавишта
    15.8% (18)
    1:1 Ничья
    14.9% (17)
    2:0 Фамаликан
    10.5% (12)
    0:2 Боавишта
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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