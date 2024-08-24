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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 59490 Главный судья: Мальейру Элдер
Бенфика
1:0
Конец матча
Эштрела
0'
1:0
19' Гол
Кекчю Оркун
34' Желтая карточка
Кекчю Оркун
36' Желтая карточка
Андре Силва
36' Желтая карточка
Альваро Фернандес
59' Желтая карточка
Говейя Тьягу
72' Желтая карточка
Кайо Сантана
87' Желтая карточка
Кордейру Леонарду
90' Желтая карточка
Саншеш Ренату
90'+7

Ход матча

19'
Кекчю Оркун
(Павлидис Вангелис)
1:0
31'
Говейя Тьягу
Эурснес Фредрик
 
34'
Кекчю Оркун
 
36'
 
Андре Силва
36'
Альваро Фернандес
 
56'
 
Кикаш
Пиньо Родриго
56'
 
Руис Алан
Родригес Густаво
59'
Говейя Тьягу
 
70'
 
Кайо Сантана
Нани Луиш
70'
 
Келиано Мануэль
Букка Лионель
71'
Ди Мария Анхель
Престианни Джанлука
 
71'
Саншеш Ренату
Флорентину
 
72'
 
Кайо Сантана
85'
 
Petterson
Андре Силва
86'
Рольхейсер Бенхамин
Говейя Тьягу
 
86'
Кабрал Артур
Павлидис Вангелис
 
87'
 
Кордейру Леонарду
90'
Саншеш Ренату
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Бенфика 97.4% (113)
X 1.7% (2)
Эштрела 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
44
Араужу
Томаш
30
Отаменди
Николас
3
Альваро
Фернандес
61
Флорентину
18
Баррейро
Леандро
8
Эурснес
Фредрик
25
Престианни
Джанлука
10
Кекчю
Оркун
14
Павлидис
Вангелис
30
Брижидо
Бруно
77
Вейга
Данилу
13
Лопеш
Мигел
4
Ферру
25
Варела
Нилтон
7
Андре
Силва
22
Кордейру
Леонарду
26
Букка
Лионель
11
Родригес
Густаво
17
Нани
Луиш
9
Пиньо
Родриго
Бенфика
4-2-3-1
Эштрела
4-4-2

История личных встреч

Бенфика
Эштрела

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
КЛ
2:3
К
0:4

Голы

Всего голов

2
11

Голов в среднем за матч

2
3.67

Среднее время на гол

45
24

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1.25
2.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
32

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эурснес Фредрик 1 0.33
Павлидис Вангелис 1 0.33
Кекчю Оркун 1 0.33
Говейя Тьягу 1 0.33
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 1 0.33
Варела Нилтон 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Мариу Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Престианни Джанлука 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Келиано Мануэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Руис Алан 1 0
Лопеш Мигел 1 0
Кикаш 1 0
Андре Силва 1 0
Кордейру Леонарду 1 0
Букка Лионель 1 0
Вейга Данилу 1 0
Кайо Сантана 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эштрела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Бенфика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0
Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1
Эштрела
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1
Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1

Результаты матчей

Бенфика
Эштрела

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Морейренсе
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Боавишта
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
14.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Каса Пия
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Боавишта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Порту Галено Вандерсон 3
Порту Хайме Иван 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Риу Аве Патрик II 1 1
АВС Samuel 1 1
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 116
    Бенфика 97.4% (113)
    X 1.7% (2)
    Эштрела 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Бенфика 1:0 Эштрела онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 1:0 Эштрела

    Исход игры
    Бенфика
    97.4% (113)
    Ничья
    1.7% (2)
    Эштрела
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (58)
    Меньше
    47.27% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (33)
    Нет
    70% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    40.5% (47)
    3:0 Бенфика
    20.7% (24)
    2:1 Бенфика
    15.5% (18)
    3:1 Бенфика
    8.6% (10)
    1:0 Бенфика
    2.6% (3)
    4:1 Бенфика
    1.7% (2)
    4:0 Бенфика
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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