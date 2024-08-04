Тур: 1. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0:5
Конец матча
0'
0:1
8' ГолМатвиенко Николай
10' Желтая карточкаКевин
17' Желтая карточкаПавлюк Евгений
22' Желтая карточкаКовталюк Николай
22' Желтая карточкаБондарь Валерий
0:2
31' ГолЗубков Александр
0:3
67' ПенальтиСудаков Георгий
0:4
68' ГолМатвиенко Николай
0:5
88' ГолСикан Даниил
90' Желтая карточкаПедринью Роша
90'+3
Ход матча
8'
10'
17'
22'
22'
31'
0:2
67'
0:3
68'
73'
88'
0:5
90'
25
Luka
Gucek
11
Кане
Ибрахим
26
Конопля
Ефим
30
Гомес
Марлон
37
Кевин
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кане ИбрахимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
80 Denys Ndukve
-
-
77 Samson Iyede
-
Главный тренер: Доланский Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 КевинНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
-
39 НевертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грам АлааПолузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Ворскла
Шахтёр Донецк
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед
30 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 2 ничьи 28 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
40 матчей
17.5%
12.5%
70%
7 побед 5 ничьих 28 побед
Первый тайм
20%
35%
45%
8 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
7.5%
40%
52.5%
3 победы 16 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
0.55
0.89
Среднее время на гол
165
101
Всего голов
41
34
Голов в среднем за матч
2.28
1.55
Среднее время на гол
39
58
Всего голов
53
50
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Тотал матчей
2.5
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
67
72
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матвиенко Николай
|2
|2
|Зубков Александр
|1
|1
|Сикан Даниил
|1
|1
|Судаков Георгий
|1 (1)
|1
|Педриньо II
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
|Кевин IV
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковталюк Николай
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педринью Роша
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Кевин IV
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0
Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкассы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1
Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1
Результаты матчей
Ворскла
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Оболонь
|Черненко Руслан
|1
|Шахтёр Донецк
|Зубков Александр
|1
|Оболонь
|Слободян Олег
|1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Карпаты
|Альварес Пабло
|1
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|1
|Верес
|Кучеров Валерий
|1
|Ворскла
|Ковталюк Николай
|1