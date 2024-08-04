☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ворскла
0:5
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
0:1
8' Гол
Матвиенко Николай
10' Желтая карточка
Кевин
17' Желтая карточка
Павлюк Евгений
22' Желтая карточка
Ковталюк Николай
22' Желтая карточка
Бондарь Валерий
0:2
31' Гол
Зубков Александр
0:3
67' Пенальти
Судаков Георгий
0:4
68' Гол
Матвиенко Николай
0:5
88' Гол
Сикан Даниил
90' Желтая карточка
Педринью Роша
90'+3
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
25
Luka
Gucek
5
Черноморец
Александр
44
Хрипчук
Даниил
10
Шкрийелж
Демир
38
Челядин
Артём
11
Кане
Ибрахим
22
Ковталюк
Николай
30
Нестеренко
Иван
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
13
Педринью
Роша
30
Гомес
Марлон
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
11
Зубков
Александр
2
Траоре
Лассина
37
Кевин
IV
Ворскла
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Ворскла
Шахтёр Донецк

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед

30 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 2 ничьи 28 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа

40 матчей

17.5%
12.5%
70%
7 побед 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
8 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

7.5%
40%
52.5%
3 победы 16 ничьих 21 победа

История матчей

К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
3:1
К
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:1
К
0:3

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

0.55
0.89

Среднее время на гол

165
101

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

2.28
1.55

Среднее время на гол

39
58

Всего голов

53
50

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Тотал матчей

2.5
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

67
72

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матвиенко Николай 2 2
Зубков Александр 1 1
Сикан Даниил 1 1
Судаков Георгий 1 (1) 1
Педриньо II 0 0
Гомес Марлон 0 0
Кевин IV 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковталюк Николай 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педринью Роша 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Кевин IV 1 0

Результаты матчей

Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0
Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкассы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1
Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1

Результаты матчей

Ворскла
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Верес
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Верес
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Карпаты
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФК Левый Берег
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Оболонь Черненко Руслан 1
Шахтёр Донецк Зубков Александр 1
Оболонь Слободян Олег 1
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Карпаты Альварес Пабло 1
Карпаты Мирошниченко Денис 1
Верес Кучеров Валерий 1
Ворскла Ковталюк Николай 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Ковталюк Николай уходит с поля. Denys Ndukve выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ворскла 0:5 Шахтёр Донецк онлайн

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