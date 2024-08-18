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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЕИФ Экенас
0:3
Конец матча
ХИК
0'
35' Желтая карточка
Фофана Тиемоко
55' Желтая карточка
Катц Калле
0:1
56' Гол
Банде Хассане
66' Желтая карточка
Мохаммед Насиру
0:2
72' Гол
Банде Хассане
0:3
79' Гол
Меллер Лиэм
90' Желтая карточка
Планж Люк
90'+6
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
5
Катц
Калле
24
Kingsley
Gyamfi
6
Хьертстранд
Бенджамин
22
Мохаммед
Насиру
18
_Arttu
S.
8
Аду
Энох
14
Simon
Lindholm
30
Emil
Pallas
73
Фофана
Тиемоко
1
Ост
Джесси
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
24
Michael
Boamah
5
О'Шоунесси
Даниэль
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
22
Меллер
Лиэм
23
Коку
Озан
80
Палуметс
Кевор
17
Банде
Хассане
42
Мерилуото
Кай
99
Альбанезе
Алессандро
ЕИФ Экенас
ХИК

История личных встреч

ЕИФ Экенас
ХИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
0:0
В
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойала Саломо 4 (2) 0.2
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.15
Фофана Тиемоко 2 0.1
Vaino Vehkonen 2 0.1
Noah Lundstroem 2 0.1
Мохаммед Насиру 1 0.05
Кабаши Ариан 1 0.05
Simon Lindholm 1 0.05
Abdoulaye Kante 1 0.05
Emil Pallas 1 0.05
Йоэль Лехтонен 0 0
Катц Калле 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.35
Кескинен Топи 7 (1) 0.35
Лингман Лукас 3 (2) 0.15
Банде Хассане 3 0.15
Эрвин Ли 3 0.15
Хостикка Сантери 2 0.1
Олусанья Антони 2 0.1
Меллер Лиэм 2 0.1
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.05
Паллас Ноа 1 0.05
Тойвио Йоона 1 0.05
Хальме Аапо 1 0.05
Томас Диого 1 0.05
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.05
_Ezeh D. 1 0.05
Stanislav Baranov 1 0.05

Карточки

ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 6 1
Abdoulaye Kante 3 2
Катц Калле 6 0
Кауфманн Лукас 3 1
Vaino Vehkonen 4 0
Ramilson Almeida 4 0
Йоэль Лехтонен 4 0
Мохаммед Насиру 3 0
Eetu Puro 3 0
Emil Pallas 3 0
Аду Энох 2 0
Лекселль Александр 2 0
Simon Lindholm 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Ойала Саломо 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Roni Pietsalo 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 3 1
Хальме Аапо 4 0
Лингман Лукас 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Олусанья Антони 3 0
Кескинен Топи 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Лайонс-Фостер Бруклин 2 0
Паллас Ноа 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Банде Хассане 1 0
Планж Люк 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)
ХИК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
6
ЕИФ Экенас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
ХИК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

5
20
ЕИФ Экенас
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
ХИК
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

11
26

Голы по времени матча

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
3
43%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Пропущено

22
14
4 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
7
32%
1
7%
61-75
8
36%
3
21%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
9%
2
10%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
27%
5
24%
61-75
2
18%
7
33%
76-90

Пропущено

23
6
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
4
17%
1
17%
1-15
2
9%
2
33%
16-30
4
17%
1
17%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
1
17%
61-75
7
30%
1
17%
76-90

Забито

18
37
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
1
6%
4
11%
1-15
5
28%
3
8%
16-30
5
28%
6
16%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
4
22%
8
22%
61-75
3
17%
10
27%
76-90

Пропущено

45
20
14 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 12
4
9%
5
25%
1-15
3
7%
4
20%
16-30
7
16%
3
15%
31-45
6
13%
2
10%
46-60
10
22%
2
10%
61-75
15
33%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0
ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0
ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
ХИК

Точный счет

1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
7 раз 35%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

ЕИФ Экенас
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
17
3
3
17
1.5
10
10
1
19
2.5
7
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 20 12 5 3 35 - 20 41
2.
ХИК
 20 11 4 5 37 - 20 37
3.
Ильвес
 20 10 5 5 39 - 24 35
4.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 39 - 31 35
5.
Хака
 0:0 20 9 5 6 31 - 28 32
6.
ВПС
 0:0 20 8 5 7 30 - 31 29
7.
Интер Турку
 20 8 4 8 36 - 27 28
8.
Гнистан
 19 6 5 8 28 - 32 23
9.
Оулу
 20 5 6 9 25 - 33 21
10.
Мариехамн
 0:0 19 4 5 10 17 - 32 17
11.
Лахти
 0:0 20 3 8 9 25 - 37 17
12.
ЕИФ Экенас
 20 3 3 14 18 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 8 0 1 20 - 7 24
2.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
3.
СЯК Сейнайоки
 10 6 3 1 23 - 16 21
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
Ильвес
 10 6 2 2 26 - 14 20
6.
Хака
 0:0 10 5 3 2 19 - 14 18
7.
ВПС
 0:0 10 4 4 2 17 - 13 16
8.
Оулу
 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Гнистан
 9 4 1 4 10 - 12 13
10.
Лахти
 0:0 10 3 3 4 16 - 16 12
11.
Мариехамн
 0:0 10 2 4 4 10 - 16 10
12.
ЕИФ Экенас
 10 1 2 7 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
2.
Ильвес
 10 4 3 3 13 - 10 15
3.
ХИК
 10 4 2 4 16 - 14 14
4.
СЯК Сейнайоки
 10 4 2 4 16 - 15 14
5.
Хака
 0:0 10 4 2 4 12 - 14 14
6.
ВПС
 0:0 10 4 1 5 13 - 18 13
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 9 2 1 6 13 - 15 7
9.
Мариехамн
 0:0 9 2 1 6 7 - 16 7
10.
ЕИФ Экенас
 10 2 1 7 11 - 23 7
11.
Оулу
 10 1 3 6 14 - 24 6
12.
Лахти
 0:0 10 0 5 5 9 - 21 5
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Фофана Тиемоко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЕИФ Экенас 0:3 ХИК онлайн

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