Тур: 1. Стадион: Ekenas Centrumplan.
0:3
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаФофана Тиемоко
55' Желтая карточкаКатц Калле
0:1
56' ГолБанде Хассане
66' Желтая карточкаМохаммед Насиру
0:2
72' ГолБанде Хассане
0:3
79' ГолМеллер Лиэм
90' Желтая карточкаПланж Люк
90'+6
Ход матча
35'
55'
56'
0:1
66'
72'
0:2
79'
0:3
90'
18
_Arttu
S.
8
Аду
Энох
30
Emil
Pallas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 _Arttu S.Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Emil PallasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Копонен ЕреВратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Sund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Меллер ЛиэмПолузащитник
-
23 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
ЕИФ Экенас
ХИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойала Саломо
|4 (2)
|0.2
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.15
|Фофана Тиемоко
|2
|0.1
|Vaino Vehkonen
|2
|0.1
|Noah Lundstroem
|2
|0.1
|Мохаммед Насиру
|1
|0.05
|Кабаши Ариан
|1
|0.05
|Simon Lindholm
|1
|0.05
|Abdoulaye Kante
|1
|0.05
|Emil Pallas
|1
|0.05
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
|Катц Калле
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.35
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.35
|Лингман Лукас
|3 (2)
|0.15
|Банде Хассане
|3
|0.15
|Эрвин Ли
|3
|0.15
|Хостикка Сантери
|2
|0.1
|Олусанья Антони
|2
|0.1
|Меллер Лиэм
|2
|0.1
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.05
|Паллас Ноа
|1
|0.05
|Тойвио Йоона
|1
|0.05
|Хальме Аапо
|1
|0.05
|Томас Диого
|1
|0.05
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.05
|_Ezeh D.
|1
|0.05
|Stanislav Baranov
|1
|0.05
Карточки
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|6
|1
|Abdoulaye Kante
|3
|2
|Катц Калле
|6
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Vaino Vehkonen
|4
|0
|Ramilson Almeida
|4
|0
|Йоэль Лехтонен
|4
|0
|Мохаммед Насиру
|3
|0
|Eetu Puro
|3
|0
|Emil Pallas
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Simon Lindholm
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Roni Pietsalo
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Диого
|3
|1
|Хальме Аапо
|4
|0
|Лингман Лукас
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|2
|0
|Паллас Ноа
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Планж Люк
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)
ХИК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
6
ЕИФ Экенас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
ХИК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
2
Упущенные победы
5
20
ЕИФ Экенас
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
ХИК
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
11
26
Голы по времени матча
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
3
43%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Пропущено
22
14
4 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
7
32%
1
7%
61-75
8
36%
3
21%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
9%
2
10%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
27%
5
24%
61-75
2
18%
7
33%
76-90
Пропущено
23
6
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
4
17%
1
17%
1-15
2
9%
2
33%
16-30
4
17%
1
17%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
1
17%
61-75
7
30%
1
17%
76-90
Забито
18
37
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
1
6%
4
11%
1-15
5
28%
3
8%
16-30
5
28%
6
16%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
4
22%
8
22%
61-75
3
17%
10
27%
76-90
Пропущено
45
20
14 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 12
4
9%
5
25%
1-15
3
7%
4
20%
16-30
7
16%
3
15%
31-45
6
13%
2
10%
46-60
10
22%
2
10%
61-75
15
33%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0
ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0
ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
ХИК
Точный счет
1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
7 раз 35%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
ЕИФ Экенас
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
46
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
173
317
1010
119
713
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|5
|3
|35 - 20
|41
|2.
|20
|11
|4
|5
|37 - 20
|37
|3.
|20
|10
|5
|5
|39 - 24
|35
|4.
|20
|10
|5
|5
|39 - 31
|35
|5.
|0:0
|20
|9
|5
|6
|31 - 28
|32
|6.
|0:0
|20
|8
|5
|7
|30 - 31
|29
|7.
|20
|8
|4
|8
|36 - 27
|28
|8.
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|9.
|20
|5
|6
|9
|25 - 33
|21
|10.
|0:0
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|11.
|0:0
|20
|3
|8
|9
|25 - 37
|17
|12.
|20
|3
|3
|14
|18 - 45
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|20 - 7
|24
|2.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 16
|21
|4.
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|5.
|10
|6
|2
|2
|26 - 14
|20
|6.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|10.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|11.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|12.
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|2.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|3.
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|5.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|12 - 14
|14
|6.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|7.
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|9
|2
|1
|6
|13 - 15
|7
|9.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|10.
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|11.
|10
|1
|3
|6
|14 - 24
|6
|12.
|0:0
|10
|0
|5
|5
|9 - 21
|5
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 6