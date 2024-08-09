Тур: 1. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
2:1
Конец матча
0'
0:1
52' ГолФернандеш Желсон II
56' Желтая карточкаФернандеш Желсон II
79' Желтая карточкаЙылмаз Реджеп
1:1
80' ПенальтиИкарди Мауро
2:1
90' ГолБачуайи Миши
90' Желтая карточкаЧорекчи Камил
90'+7
Ход матча
52'
79'
80'
1:1
87'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 4
-
12 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дюбуа
Лео
17
Кён
Деррик
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Айхан КанЗащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ozhan Pulat
История личных встреч
Галатасарай
Хатайспор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
1.6
Среднее время на гол
41
56
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
2.6
0.33
Среднее время на гол
34
270
Всего голов
26
10
Голов в среднем за матч
2.36
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
38
99
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|1
|1
|Икарди Мауро
|1 (1)
|1
|Торрейра Лукас
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Желсон II
|1
|1
|Педру Руй III
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Йылмаз Реджеп
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1
Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1
Хатайспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1
Результаты матчей
Галатасарай
Хатайспор
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Бачуайи Миши
|1
|Хатайспор
|Фернандеш Желсон II
|1
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|1
|Галатасарай
|Торрейра Лукас
|0 (1)
|Хатайспор
|Педру Руй III
|0 (1)
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|1
|Хатайспор
|Йылмаз Реджеп
|1
|Хатайспор
|Фернандеш Желсон II
|1