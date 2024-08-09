☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Галатасарай
2:1
Конец матча
Хатайспор
0'
0:1
52' Гол
Фернандеш Желсон II
56' Желтая карточка
Фернандеш Желсон II
79' Желтая карточка
Йылмаз Реджеп
1:1
80' Пенальти
Икарди Мауро
2:1
90' Гол
Бачуайи Миши
90' Желтая карточка
Чорекчи Камил
90'+7
1
Муслера
Фернандо
15
Дюбуа
Лео
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакчи
Абдулкерим
17
Кён
Деррик
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
9
Икарди
Мауро
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
15
Йылмаз
Реджеп
88
Сертель
Джемали
8
Массанга
Шандрель
7
Бамгбойе
Фуншо
17
Дьяк
Ламин
14
Педру
Руй
III
77
Фернандеш
Желсон
II
10
Страндберг
Карлос
Галатасарай
4-2-3-1
Хатайспор
4-1-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Хатайспор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
0:3
С
4:0
С
4:2
С
2:1
С
3:0
С
3:0
ТМС
1:1
К
4:2
К
2:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.6

Среднее время на гол

41
56

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

2.6
0.33

Среднее время на гол

34
270

Всего голов

26
10

Голов в среднем за матч

2.36
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

38
99

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 1 1
Икарди Мауро 1 (1) 1
Торрейра Лукас 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 1 1
Педру Руй III 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1
Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1
Хатайспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1

Результаты матчей

Галатасарай
Хатайспор

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гёзтепе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гёзтепе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гёзтепе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Бачуайи Миши 1
Хатайспор Фернандеш Желсон II 1
Галатасарай Икарди Мауро 1
Галатасарай Торрейра Лукас 0 (1)
Хатайспор Педру Руй III 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хатайспор Чорекчи Камил 1
Хатайспор Йылмаз Реджеп 1
Хатайспор Фернандеш Желсон II 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Г О О О О Л - Фернандеш Желсон II бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Галатасарай 2:1 Хатайспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный