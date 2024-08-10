Тур: 1. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0'
6' Желтая карточкаОмеруо Кеннет
0:1
7' ГолПедринью Роша
43' Желтая карточкаFilip Damjanovic
45' Желтая карточкаХайрадинович Харис
1:1
48' ГолДа Кошта Нуну
67' Желтая карточкаАлексич Даниел
72' Желтая карточкаПедринью Роша
2:1
74' ГолВинк Клаудио
80' Желтая карточкаВинк Клаудио
2:2
81' ГолАлексич Даниел
85' Желтая карточкаБен Уаннес Мортада
2:3
89' ГолНайир Умут
90' Желтая карточкаЧифтпынар Садик
90'+7
Ход матча
7'
0:1
43'
48'
67'
72'
74'
80'
81'
2:2
89'
2:3
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
79 Владение мячом, % 21
58
Озчан
Ясин
26
Садику
Лорет
35
Кара
Айтач
27
Словик
Якуб
19
Акьоль
Уфук
18
Ндао
Алассан
10
Эрдоган
Юсуф
22
Найир
Умут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
-
13 Актас АднанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Алкас СинанНападающий
-
19 Явручу СарпНападающий
-
15 Yaman Suakar
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
-
96 Айгюн ЯвузВратарь
- Защитник
-
14 Мерт МетеханЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Serkan Albayrak
История личных встреч
Касымпаша
Коньяспор
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.06
Среднее время на гол
51
84
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.69
1.5
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
55
41
Голов в среднем за матч
1.72
1.28
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винк Клаудио
|1
|1
|Да Кошта Нуну
|1
|1
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Бен Уаннес Мортада
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|1
|1
|Найир Умут
|1
|1
|Педринью Роша
|1
|1
|Демирбаг Адиль
|0
|0
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Чифтпынар Садик
|1
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алексич Даниел
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коньяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коньяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1
Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0
Результаты матчей
Касымпаша
Коньяспор
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|1
|Коньяспор
|Алексич Даниел
|1
|Галатасарай
|Бачуайи Миши
|1
|Касымпаша
|Винк Клаудио
|1
|Коньяспор
|Найир Умут
|1
|Коньяспор
|Алексич Даниел
|1
|Касымпаша
|Омеруо Кеннет
|1
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|1
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|1
|Касымпаша
|Чифтпынар Садик
|1