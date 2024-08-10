☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Касымпаша
2:3
Конец матча
Коньяспор
0'
6' Желтая карточка
Омеруо Кеннет
0:1
7' Гол
Педринью Роша
43' Желтая карточка
Filip Damjanovic
45' Желтая карточка
Хайрадинович Харис
1:1
48' Гол
Да Кошта Нуну
67' Желтая карточка
Алексич Даниел
72' Желтая карточка
Педринью Роша
2:1
74' Гол
Винк Клаудио
80' Желтая карточка
Винк Клаудио
2:2
81' Гол
Алексич Даниел
85' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
2:3
89' Гол
Найир Умут
90' Желтая карточка
Чифтпынар Садик
90'+7
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
26
Садику
Лорет
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
18
Да
Кошта
Нуну
27
Словик
Якуб
5
Язгылы
Угурджан
33
Filip
Damjanovic
4
Демирбаг
Адиль
12
Хауберт
Гильерме
16
Евтович
Марко
19
Акьоль
Уфук
18
Ндао
Алассан
8
Педринью
Роша
10
Эрдоган
Юсуф
22
Найир
Умут
Касымпаша
4-1-4-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Коньяспор

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:2
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
4:4
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:4
С
1:1
С
3:2
С
2:0
С
2:1
К
2:0
К
3:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
ТПЛ
4:0
ТПЛ
0:2
АЛ
3:1
АЛ
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.06

Среднее время на гол

51
84

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.69
1.5

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

55
41

Голов в среднем за матч

1.72
1.28

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винк Клаудио 1 1
Да Кошта Нуну 1 1
Янниотис Андреас 0 0
Бен Уаннес Мортада 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 1 1
Найир Умут 1 1
Педринью Роша 1 1
Демирбаг Адиль 0 0
Хауберт Гильерме 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омеруо Кеннет 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Винк Клаудио 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алексич Даниел 1 0
Педринью Роша 1 0
Filip Damjanovic 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коньяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коньяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1
Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0

Результаты матчей

Касымпаша
Коньяспор

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гёзтепе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Галатасарай Бачуайи Миши 1
Касымпаша Винк Клаудио 1
Коньяспор Найир Умут 1
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Хатайспор Чорекчи Камил 1
Антальяспор Ракип Эрдаль 1
Касымпаша Чифтпынар Садик 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Хайрадинович Харис получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Filip Damjanovic получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Г О О О О Л - Pedrinho бьет в цель!
    • 6'
      Омеруо Кеннет получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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