☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Фенербахче
1:0
Конец матча
Адана Демирспор
0'
16' Желтая карточка
Маэстро
20' Желтая карточка
Жозе Моуринью
27' Желтая карточка
Остерволде Джейден
1:0
34' Гол
Джеко Эдин
40' Желтая карточка
Мохаммади Милад
90' Желтая карточка
Элмаз Бартуг
90'+5

Ход матча

16'
 
Маэстро
20'
Жозе Моуринью
 
27'
Остерволде Джейден
 
34'
Джеко Эдин
(Сен-Максимен Аллан)
1:0
40'
 
Мохаммади Милад
65'
 
Buenyamin Balat
Сари Юсуф
76'
Элмаз Бартуг
Сен-Максимен Аллан
 
76'
Мюлдюр Мерт
Осайи-Самуэль Брайт
 
76'
Эн-Несири Юссеф
Джеко Эдин
 
77'
 
Бурак Абдулсамет
Родригес Хосе
77'
 
Алиуи Набиль
Айдоган Тайфун
77'
 
Breyton Fougeu
Манев Йован
86'
 
Кол Али Явуз
Мишю Эдуар
88'
Сёюнджю Чаглар
Кадыоглу Ферди
 
90'
Айдын Огуз
Кавечи Ирфан
 
90'
Элмаз Бартуг
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
53
Шиманьски
Себастьян
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
97
Сен-Максимен
Аллан
9
Джеко
Эдин
27
Deniz
Donmezer
15
Манев
Йован
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
13
Мохаммади
Милад
58
Маэстро
8
Айдоган
Тайфун
7
Сари
Юсуф
6
Родригес
Хосе
20
Мишю
Эдуар
11
Бараси
Юсуф
Фенербахче
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Адана Демирспор

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
4:2
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
1:2
С
0:1
К
1:4
К
6:0

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

3.75
1.5

Среднее время на гол

24
60

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

2.13
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 1
Сен-Максимен Аллан 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Жозе Моуринью 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммади Милад 1 0
Маэстро 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1
Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6
Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2

Результаты матчей

Фенербахче
Адана Демирспор

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гёзтепе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Галатасарай Бачуайи Миши 1
Касымпаша Винк Клаудио 1
Коньяспор Найир Умут 1
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Хатайспор Чорекчи Камил 1
Антальяспор Ешильюрт Эрдоган 1
Антальяспор Ракип Эрдаль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Мохаммади Милад получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Сен-Максимен Аллан сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фенербахче 1:0 Адана Демирспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный