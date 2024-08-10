Тур: 1. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
1:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаМаэстро
20' Желтая карточкаЖозе Моуринью
27' Желтая карточкаОстерволде Джейден
1:0
34' ГолДжеко Эдин
40' Желтая карточкаМохаммади Милад
90' Желтая карточкаЭлмаз Бартуг
90'+5
Ход матча
16'
20'
34'
1:0
40'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 4
-
5 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
15
Манев
Йован
58
Маэстро
20
Мишю
Эдуар
11
Бараси
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Айдын ОгузПолузащитник
- Нападающий
-
23 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 МаэстроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
-
11 Бараси ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Акташ АксельЗащитник
- Защитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
- Нападающий
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
80 Кол Али ЯвузНападающий
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
История личных встреч
Фенербахче
Адана Демирспор
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
3.75
1.5
Среднее время на гол
24
60
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
2.13
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
42
60
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|1
|1
|Сен-Максимен Аллан
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Жозе Моуринью
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Маэстро
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1
Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6
Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2
Результаты матчей
Фенербахче
Адана Демирспор
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|1
|Коньяспор
|Алексич Даниел
|1
|Галатасарай
|Бачуайи Миши
|1
|Касымпаша
|Винк Клаудио
|1
|Коньяспор
|Найир Умут
|1
|Коньяспор
|Алексич Даниел
|1
|Касымпаша
|Омеруо Кеннет
|1
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|1
|Антальяспор
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|1