☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Карпаты
3:0
Конец матча
Кривбасс
0'
0:0
19' Не забитый пенальти
Лунёв Максим
1:0
39' Гол
Artur Shakh
2:0
42' Гол
Полегенько Павел
48' Желтая карточка
_Matteo Amoroso
58' Желтая карточка
Бизимана Джихад
3:0
80' Гол
Чачуа Амбросий
90'+4
35
Кемкин
Александр
28
Полегенько
Павел
4
Бабогло
Владислав
3
Адамюк
Владимир
11
Мирошниченко
Денис
7
Yevgen
Pidlepenets
8
Чачуа
Амбросий
23
Альварес
Пабло
18
Клименко
Владислав
33
Artur
Shakh
10
Невес
Игор
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
3
Романчук
Александр
II
5
Стецков
Тимур
15
Драмбаев
Aлександр
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
11
Yegor
Tverdokhlib
14
Лунёв
Максим
10
Хомченовский
Дмитрий
78
Кожушко
Олег
Карпаты
Кривбасс

Бомбардиры внутри турнира

Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 1 0.5
Полегенько Павел 1 0.5
Artur Shakh 1 0.5
Клименко Владислав 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 1 0.5
Кузык Денис 0 0

Карточки

Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костенко Ян 1 1
Альварес Пабло 1 0
Мирошниченко Денис 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 1 0
Кожушко Олег 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
_Matteo Amoroso 1 0

Результаты матчей

Карпаты
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Карпаты
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Карпаты
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Карпаты
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1
Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 Карпаты - ФСК Мариуполь 3:1 Карпаты - Виктория Николаевка 1:0 Карпаты - СК Полтава 2:1 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Карпаты - Скала 1911 3:1 Карпаты - Нива Тернополь 2:1
Кривбасс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2
Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1

Результаты матчей

Карпаты
Кривбасс

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Карпаты
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Карпаты
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Кривбасс
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карпаты
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Ворскла Челядин Артём 1 (1)
Заря Яцык Александр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Карпаты Альварес Пабло 1
Карпаты Мирошниченко Денис 1
Верес Степанюк Руслан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Vladyslav Klymenko сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Полегенько Павел бьет в цель!
    • 39'
      Полегенько Павел сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Artur Shakh бьет в цель!
    • 38'
      Егор Твердохлиб уходит с поля. Matteo Amoroso выходит вместо него
    • 19'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Лунёв Максим пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Карпаты 3:0 Кривбасс онлайн

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