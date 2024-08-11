Тур: 2. Стадион: Украина.
0'
0:0
19' Не забитый пенальтиЛунёв Максим
1:0
39' ГолArtur Shakh
2:0
42' ГолПолегенько Павел
48' Желтая карточка_Matteo Amoroso
58' Желтая карточкаБизимана Джихад
3:0
80' ГолЧачуа Амбросий
90'+4
Ход матча
19'
0:0
39'
1:0
42'
48'
58'
80'
3:0
33
Artur
Shakh
10
Невес
Игор
25
Bandeira
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Artur ShakhПолузащитник
-
10 Невес ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Artur Ryabov
-
30 Vadym Sydun
-
39 _Katrych V.
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Аду ПринсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
Бомбардиры внутри турнира
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|1
|0.5
|Полегенько Павел
|1
|0.5
|Artur Shakh
|1
|0.5
|Клименко Владислав
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.5
|Кузык Денис
|0
|0
Карточки
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костенко Ян
|1
|1
|Альварес Пабло
|1
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|_Matteo Amoroso
|1
|0
Результаты матчей
Карпаты
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Карпаты
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Карпаты
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Карпаты
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1
Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 Карпаты - ФСК Мариуполь 3:1 Карпаты - Виктория Николаевка 1:0 Карпаты - СК Полтава 2:1 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Карпаты - Скала 1911 3:1 Карпаты - Нива Тернополь 2:1
Кривбасс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2
Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1
Результаты матчей
Карпаты
Кривбасс
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Карпаты
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|1 (1)
|Ворскла
|Челядин Артём
|1 (1)
|Заря
|Яцык Александр
|1 (1)
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Ворскла
|Павлюк Евгений
|2
|Карпаты
|Альварес Пабло
|1
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|1
|Верес
|Степанюк Руслан
|1