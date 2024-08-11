☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Шахтёр Донецк
0:1
Второй тайм: 90+'
Полесье
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
13
Педринью
Роша
21
Бондаренко
Артём
30
Гомес
Марлон
10
Судаков
Георгий
38
Педриньо
II
2
Траоре
Лассина
37
Кевин
IV
23
Волынец
Евгений
15
Михайличенко
Богдан
34
Vialle
44
Чоботенко
Сергей
29
Artem
Smolyakov
77
Кушниренко
Богдан
37
Таллиш
Энрике
8
Бабенко
Руслан
11
Гуцуляк
Алексей
90
Caua
Paixao
7
Назаренко
Александр
Шахтёр Донецк
Полесье

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Полесье

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матвиенко Николай 2 1
Зубков Александр 1 0.5
Сикан Даниил 1 0.5
Судаков Георгий 1 (1) 0.5
Педриньо II 0 0
Гомес Марлон 0 0
Кевин IV 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чоботенко Сергей 1 1
Назаренко Александр 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педринью Роша 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Кевин IV 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Полесье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Полесье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0
Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1
Полесье
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4
Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Полесье

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Карпаты
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Полесье
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Шахтёр Донецк
 0:1 2 1 0 1 5 - 1 3
8.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Кривбасс
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
14.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карпаты
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шахтёр Донецк
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:1 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Полесье
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Ворскла Челядин Артём 1 (1)
Заря Яцык Александр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Карпаты Альварес Пабло 1
Карпаты Мирошниченко Денис 1
Верес Степанюк Руслан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Александр Назаренко сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Полесье
5.80
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6.00
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9.32
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