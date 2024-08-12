Тур: 1. Стадион: Bodrum Ilce Stadyumu.
0:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаMusah Mohammed
48' Желтая карточкаДобен Квентин
53' Вторая желтая карточкаДобен Квентин
90' Желтая карточкаCelal Dumanli
0:1
90' ГолСаборит Энрик
90'+9
Ход матча
45'
48'
53'
90'
90'
0:1
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
23
Uzeyir
Ergun
29
Эрей
Кристоф
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
20
Бразау
Педру
16
Фреди
Гомеш
17
Burak
Coban
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Uzeyir ErgunЗащитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
-
34 Ali AytemurЗащитник
-
77 Шен ДженкЗащитник
- Полузащитник
-
20 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
17 Burak CobanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Озер КенанЗащитник
- Защитник
-
11 Имери ОмарПолузащитник
-
70 Бильсель ЭгеПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Haqi Osman
-
-
21 Ahmet Aslan
-
-
Главный тренер: Исмет Ташдемир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
17 Мирза КиханНападающий
-
30 Eren Erdogan
-
87 Eren Cakir
-
-
Главный тренер: Инан Сельчук
История личных встреч
Бодрумспор
Газиантеп
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Бодрумспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саборит Энрик
|1
|1
|Соялп Фуркан
|0
|0
Карточки
Бодрумспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Celal Dumanli
|1
|0
|Musah Mohammed
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Добен Квентин
|1
|1
Результаты матчей
Бодрумспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Газиантеп
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Бодрумспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бодрумспор
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0
Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Йени Корумспор - Бодрумспор 2:1 Бодрумспор - Алтай 3:0 Бодрумспор - Сакарьяспор 0:0 Умраниеспор - Бодрумспор 1:2 Бодрумспор - Генчлербирлиги 1:0 Эрзурумспор - Бодрумспор 1:0
Газиантеп
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1
Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0
Результаты матчей
Бодрумспор
Газиантеп
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бодрумспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|1
|Коньяспор
|Алексич Даниел
|1
|Галатасарай
|Бачуайи Миши
|1
|Газиантеп
|Саборит Энрик
|1
|Касымпаша
|Винк Клаудио
|1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Коньяспор
|Алексич Даниел
|1
|Касымпаша
|Омеруо Кеннет
|1
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|1
|Антальяспор
|Ешильюрт Эрдоган
|1