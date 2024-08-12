☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Бодрумспор
0:1
Конец матча
Газиантеп
0'
45' Желтая карточка
Musah Mohammed
48' Желтая карточка
Добен Квентин
53' Вторая желтая карточка
Добен Квентин
90' Желтая карточка
Celal Dumanli
0:1
90' Гол
Саборит Энрик
90'+9
1
Соуза
Диогу
23
Uzeyir
Ergun
29
Эрей
Кристоф
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
26
Musah
Mohammed
20
Бразау
Педру
8
Samet
Yalcin
16
Фреди
Гомеш
17
Burak
Coban
41
Байракдар
Гокдениз
1
Диудис
Сократис
27
Артан
Омюрджан
4
Кызылдаг
Арда
5
Эрсой
Эртугрул
22
М'баката
Салем
14
Мандуки
Сириль
6
Добен
Квентин
10
Козловски
Кацпер
7
Эскихеллач
Мустафа
19
Кодро
Кенан
44
Максим
Александру
Бодрумспор
4-1-4-1
Газиантеп
4-3-3

История личных встреч

Бодрумспор
Газиантеп

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саборит Энрик 1 1
Соялп Фуркан 0 0

Карточки

Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Celal Dumanli 1 0
Musah Mohammed 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Добен Квентин 1 1

Результаты матчей

Бодрумспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Газиантеп
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бодрумспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бодрумспор
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0
Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Йени Корумспор - Бодрумспор 2:1 Бодрумспор - Алтай 3:0 Бодрумспор - Сакарьяспор 0:0 Умраниеспор - Бодрумспор 1:2 Бодрумспор - Генчлербирлиги 1:0 Эрзурумспор - Бодрумспор 1:0
Газиантеп
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1
Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0

Результаты матчей

Бодрумспор
Газиантеп

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бодрумспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Газиантеп
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Истанбул Башакшехир
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ризеспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эюпспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аланьяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сивасспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Трабзонспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бодрумспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аланьяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ризеспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сивасспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гёзтепе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бодрумспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Самсунспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Газиантеп
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Истанбул Башакшехир
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Трабзонспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эюпспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Галатасарай Бачуайи Миши 1
Газиантеп Саборит Энрик 1
Касымпаша Винк Клаудио 1
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Хатайспор Чорекчи Камил 1
Антальяспор Ешильюрт Эрдоган 1
Весь список
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    • 48'
      Добен Квентин получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Musah Mohammed получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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