☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ризеспор
1:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
39' Гол
Фигейредо Жоау
1:1
45' Гол
Аликулов Хусниддин
75' Желтая карточка
Давидсон
82' Желтая карточка
Кеман Оливье
90'+5
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
5
Нильсен
Каспер
6
Папаниколау
Яннис
10
Олавоин
Ибрахим
28
Акинтола
Дэвид
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Соу
Али
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
27
Ба
Уссейну
6
Лима
Лукас
2
Оздемир
Берат
7
Гюрлер
Сердар
8
Кеман
Оливье
10
Озджан
Беркай
17
Кени
Филипп
25
Фигейредо
Жоау
Ризеспор
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Ризеспор
Истанбул Башакшехир

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
3:0
С
0:2
ТМК
0:1
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
1:1
С
1:2
С
3:3
С
2:1
С
1:0
К
1:0
К
0:2
С
2:1
С
3:1
С
0:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.7

Среднее время на гол

73
128

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.8
1.78

Среднее время на гол

50
50

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.53
1.21

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
74

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 1 1
Нильсен Каспер 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 1 1
Кени Филипп 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кеман Оливье 1 0
Давидсон 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ризеспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2
Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0

Результаты матчей

Ризеспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Газиантеп
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Истанбул Башакшехир
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ризеспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эюпспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аланьяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сивасспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Трабзонспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бодрумспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аланьяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ризеспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сивасспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гёзтепе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бодрумспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Самсунспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Газиантеп
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Истанбул Башакшехир
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Трабзонспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эюпспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Галатасарай Бачуайи Миши 1
Газиантеп Саборит Энрик 1
Касымпаша Винк Клаудио 1
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Хатайспор Чорекчи Камил 1
Антальяспор Ешильюрт Эрдоган 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ризеспор 1:1 Истанбул Башакшехир онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный