Тур: 2. Стадион: Конья Бююкшехир.
1:2
Конец матча
0'
0:1
41' ГолАктюркоглу Мухаммед
1:1
45' ГолЮлгюн Огулджан
1:2
59' ГолЙылмаз Барыш
70' Желтая карточкаДемирбай Керем
80' Желтая карточкаНайир Умут
90'+9
Ход матча
41'
45'
1:1
59'
70'
80'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
10
Эрдоган
Юсуф
22
Найир
Умут
23
Айхан
Кан
15
Дюбуа
Лео
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Serkan Albayrak
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
История личных встреч
Коньяспор
Галатасарай
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
30 матчей
10%
20%
70%
3 победы 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
10%
56.7%
33.3%
3 победы 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
6.7%
36.7%
56.6%
2 победы 11 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|1
|0.5
|Найир Умут
|1
|0.5
|Педринью Роша
|1
|0.5
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.5
|Эрдоган Юсуф
|0
|0
|Демирбаг Адиль
|0
|0
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.5
|Икарди Мауро
|1 (1)
|0.5
|Бачуайи Миши
|1
|0.5
|Йылмаз Барыш
|1
|0.5
|Торрейра Лукас
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алексич Даниел
|1
|0
|Найир Умут
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Коньяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Галатасарай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0
Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Галатасарай
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1
Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1
Результаты матчей
Коньяспор
Галатасарай
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|1 (1)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|1 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|1
|Коньяспор
|Алексич Даниел
|1
|Галатасарай
|Бачуайи Миши
|1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Коньяспор
|Алексич Даниел
|1
|Касымпаша
|Омеруо Кеннет
|1
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|1
|Антальяспор
|Ешильюрт Эрдоган
|1