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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Коньяспор
1:2
Конец матча
Галатасарай
0'
0:1
41' Гол
Актюркоглу Мухаммед
1:1
45' Гол
Юлгюн Огулджан
1:2
59' Гол
Йылмаз Барыш
70' Желтая карточка
Демирбай Керем
80' Желтая карточка
Найир Умут
90'+9

Ход матча

41'
0:1
Актюркоглу Мухаммед
(Икарди Мауро)
45'
Юлгюн Огулджан
(Эрдоган Юсуф)
1:1
59'
1:2
Йылмаз Барыш
(Актюркоглу Мухаммед)
66'
 
Демирбай Керем
Габриэл Барбоза
70'
 
Демирбай Керем
72'
Андреасен Лука
Ндао Алассан
 
78'
Ибрахимоглу Мелих
Алексич Даниел
 
78'
Чикалеши Сокол
Эрдоган Юсуф
 
80'
Найир Умут
 
83'
 
Бачуайи Миши
Мертенс Дрис
83'
 
Йелерт Элиас
Актюркоглу Мухаммед
89'
Гедикли Эмрехан
Юлгюн Огулджан
 
90'
 
Кутлу Беркан
Дюбуа Лео
90'
 
Акгюн Юнус
Йылмаз Барыш

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Словик
Якуб
5
Язгылы
Угурджан
16
Евтович
Марко
4
Демирбаг
Адиль
12
Хауберт
Гильерме
35
Юлгюн
Огулджан
18
Ндао
Алассан
9
Алексич
Даниел
8
Педринью
Роша
10
Эрдоган
Юсуф
22
Найир
Умут
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
15
Дюбуа
Лео
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
Коньяспор
4-1-4-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Галатасарай

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

30 матчей

10%
20%
70%
3 победы 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

10%
56.7%
33.3%
3 победы 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

6.7%
36.7%
56.6%
2 победы 11 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:3
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
4:3
С
0:3
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
2:1
К
4:1
К
2:2
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
1:4
С
1:0
КТ
4:1
С
0:5
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
0:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 1 0.5
Найир Умут 1 0.5
Педринью Роша 1 0.5
Юлгюн Огулджан 1 0.5
Эрдоган Юсуф 0 0
Демирбаг Адиль 0 0
Хауберт Гильерме 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 1 0.5
Икарди Мауро 1 (1) 0.5
Бачуайи Миши 1 0.5
Йылмаз Барыш 1 0.5
Торрейра Лукас 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алексич Даниел 1 0
Найир Умут 1 0
Педринью Роша 1 0
Filip Damjanovic 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Коньяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Галатасарай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0
Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Галатасарай
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1
Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1

Результаты матчей

Коньяспор
Галатасарай

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Бешикташ
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Газиантеп
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Истанбул Башакшехир
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ризеспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эюпспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аланьяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сивасспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Трабзонспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бодрумспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фенербахче
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Антальяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ризеспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сивасспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Аланьяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гёзтепе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эюпспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бодрумспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Коньяспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Газиантеп
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коньяспор
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Истанбул Башакшехир
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Трабзонспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Гёзтепе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эюпспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бодрумспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Адана Демирспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Хатайспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 1 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 1 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Галатасарай Бачуайи Миши 1
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Хатайспор Чорекчи Камил 1
Антальяспор Ешильюрт Эрдоган 1
Весь список
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